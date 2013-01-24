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產品
MoistureProtect智能鎖水護髮風筒
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所有型號
吹乾頭髮
同時鎖住天然水分
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MoistureProtect 智能鎖水護髮風筒
HP8280/03
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此產品已不再銷售。
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HK$798.00
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以獨特的感應器，達致完美的鎖水效果
負離子護髮
可預防毛燥，讓頭髮有光澤。
以獨特的感應器，
完美控制熱力
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讓頭髮保持
天然水分平衡
讓您的頭髮達至自然的水分平衡，吹乾頭髮時也可以保持頭髮的水分及濕度。我們的 MoistureProtect 保濕感應器採用紅外線技術，透過不斷偵測頭髮含水量，並自動調整溫度，保留頭髮原有的自然水分。吹髮 5 分鐘仍可維持頭髮的濕度達 85%。
強勁風力，
卻不會傷害您的秀髮
想使用強勁風力吹乾頭髮，又擔心秀髮過乾或過熱？我們的風筒設有 ThermoProtect 恆溫技術，讓您可一邊以穩定的溫度吹乾秀髮，一邊享受強大的氣流快速完成乾髮程序，更同時呵護秀髮。
簡單亮麗的髮型，
頭髮更健康
除了在乾髮過程中呵護頭髮外，DryCare Prestige 風筒設有六個固定風速和溫度，更設有專業造型必備的護髮冷風掣及負離子護髮功能，讓頭髮更順滑。負離子有助撫平毛燥的角質層，讓頭髮富有光澤及更亮麗。令您從此擁有柔順亮麗、光澤及零毛躁的秀髮，時刻充滿自信。
了解更多造型貼士
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讓頭髮保持天然水分
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DryCare Advanced電風筒
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ThermoProtect 技術低溫快速乾髮
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BHD006/03
EssentialCare電風筒
HK$218.00*
輕巧、強效、寧靜
與當前選擇進行比較
護髮技術
智能鎖水保濕技術
溫控感應
健康護髮溫度
離子護髮
健康護髮溫度
離子護髮
陶瓷遠紅外線發熱
健康護髮溫度
造型效果
2段風速及3段溫度設定
2300 瓦
風速高達每小時 120 公里
護髮冷風掣
集風嘴
擴散風嘴
2段風速及3段溫度設定
2200 瓦
加速掣
護髮冷風掣
精細集風嘴(11mm)
擴散風嘴
3 種風速及溫度設定
1600 瓦
護髮冷風掣
集風嘴
使用方便
電線長度：2.5米
存放掛鉤
電線長度：1.8米
電線長度：1.8米
存放掛鉤
可摺式手柄
雙用電壓
免費保養
2年
2年
2年
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