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吹乾頭髮 
同時鎖住天然水分

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DryCare Prestige 風筒

MoistureProtect 智能鎖水護髮風筒

HP8280/03

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此產品已不再銷售。

建議零售價: HK$798.00
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以獨特的感應器，達致完美的鎖水效果
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負離子護髮可預防毛燥，讓頭髮有光澤。
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以獨特的感應器，完美控制熱力
到您最喜愛的零售商店選購:
讓頭髮保持天然水分平衡
讓頭髮保持天然水分平衡

讓頭髮保持
天然水分平衡


讓您的頭髮達至自然的水分平衡，吹乾頭髮時也可以保持頭髮的水分及濕度。我們的 MoistureProtect 保濕感應器採用紅外線技術，透過不斷偵測頭髮含水量，並自動調整溫度，保留頭髮原有的自然水分。吹髮 5 分鐘仍可維持頭髮的濕度達 85%。
強力吹乾秀髮，不會帶來損傷
強力吹乾秀髮，不會帶來損傷

強勁風力，
卻不會傷害您的秀髮


想使用強勁風力吹乾頭髮，又擔心秀髮過乾或過熱？我們的風筒設有 ThermoProtect 恆溫技術，讓您可一邊以穩定的溫度吹乾秀髮，一邊享受強大的氣流快速完成乾髮程序，更同時呵護秀髮。
簡單亮麗的髮型，頭髮更健康
簡單亮麗的髮型，頭髮更健康

簡單亮麗的髮型，
頭髮更健康


除了在乾髮過程中呵護頭髮外，DryCare Prestige 風筒設有六個固定風速和溫度，更設有專業造型必備的護髮冷風掣及負離子護髮功能，讓頭髮更順滑。負離子有助撫平毛燥的角質層，讓頭髮富有光澤及更亮麗。令您從此擁有柔順亮麗、光澤及零毛躁的秀髮，時刻充滿自信。

了解更多造型貼士

為頭髮進行造型其實非常輕鬆簡單

比較我們的風筒

MoistureProtect電風筒

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HK$798.00*
讓頭髮保持天然水分
與當前選擇進行比較
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DryCare Advanced電風筒

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ThermoProtect 技術低溫快速乾髮
與當前選擇進行比較
EssentialCare電風筒

BHD006/03

EssentialCare電風筒

HK$218.00*
輕巧、強效、寧靜
與當前選擇進行比較

護髮技術
  • 智能鎖水保濕技術
  • 溫控感應
  • 健康護髮溫度
  • 離子護髮
  • 健康護髮溫度
  • 離子護髮
  • 陶瓷遠紅外線發熱
  • 健康護髮溫度

造型效果
  • 2段風速及3段溫度設定
  • 2300 瓦
  • 風速高達每小時 120 公里
  • 護髮冷風掣
  • 集風嘴
  • 擴散風嘴
  • 2段風速及3段溫度設定
  • 2200 瓦
  • 加速掣
  • 護髮冷風掣
  • 精細集風嘴(11mm)
  • 擴散風嘴
  • 3 種風速及溫度設定
  • 1600 瓦
  • 護髮冷風掣
  • 集風嘴

使用方便
  • 電線長度：2.5米
  • 存放掛鉤
  • 電線長度：1.8米
  • 電線長度：1.8米
  • 存放掛鉤
  • 可摺式手柄
  • 雙用電壓

免費保養
  • 2年
  • 2年
  • 2年
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