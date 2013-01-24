讓頭髮保持

天然水分平衡



讓您的頭髮達至自然的水分平衡，吹乾頭髮時也可以保持頭髮的水分及濕度。我們的 MoistureProtect 保濕感應器採用紅外線技術，透過不斷偵測頭髮含水量，並自動調整溫度，保留頭髮原有的自然水分。吹髮 5 分鐘仍可維持頭髮的濕度達 85%。

