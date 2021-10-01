快速乾髮，不會因高溫而造成損害**
防熱吹護技術能夠主動將電風筒的出風溫度控制在最佳水平，為您帶來極致保護，不會因高溫而造成損害。 查看各種好處
建議零售價: HK$468.00
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快速乾髮，不會因高溫而造成損害**
具備防熱吹護技術
- 2300 瓦
- 防熱吹護技術
- 4 倍負離子護髮*
- 3 段熱力及 2 段風速設定
防熱吹護技術帶來極致防熱保護
過熱偵測感應器主動優化及控制出風溫度，保護您的秀髮免受過熱傷害**。透過防熱吹護技術，盡享無憂的乾髮體驗。
強勁的 2300W 風量，令乾髮速度提升 20%***
強勁的 2300W 風量，令乾髮速度提升 20%***，同時呵護您的秀髮。
強勁摩打帶來高達每小時 110 公里的風速****
這款電風筒採用針對專業市場研發的高性能摩打，可產生高達每小時 110 公里的風速****，帶來卓越的乾髮和造型效果。
4 倍負離子護髮*讓秀髮順滑亮麗
強效的負離子系統在每次吹髮時能產生多達 8,000 萬負離子，為您營造順滑亮麗的秀髮。
6 段熱力/風速設定，有助精準控制
為您的秀髮和造型輕鬆選定最合適的熱力和風速設定。6 段不同的設定確保精準掌控，實現量身定制的造型。
冷風掣定型
冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷風，可在完成造型後定型時使用此功能。
扁口集風嘴方便修飾和細緻造型
扁口集風嘴能精確地集中風力，有助快速修飾，令造型更細緻完美。
技術規格
-
附件
- 集風嘴
-
11 毫米
- 擴散風嘴
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.8
米
- 瓦數
-
2300
瓦
- 電壓
-
220-240 伏
- 摩打
-
DC
- 顏色/飾面
-
藍色金屬質感
-
功能特點
- 存放掛環
-
是
- 熱力/風速調校
-
6
- 冷風掣
-
是
-
服務
- 2 年全球保養
-
是
-
護髮技術
- 4 倍負離子技術
-
*
- 防熱吹護技術
-
是
- 與最高設定的 BHD350 比較
- * 防熱吹護設定
- * * 與基本款電風筒比較
- * * * 使用最高設定以風嘴在 Philips 實驗室進行測試
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