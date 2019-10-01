BHS378/03
離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮
產品專為輕鬆塑造髮型而設，具備長形角蛋白注入式面板和 6 段 LED 溫度設定。以 ThermoProtect 技術呵護秀髮，避免過熱；而離子功能則確保秀髮亮麗照人。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
清晰 LED 指示燈顯示不同溫度設定（溫度範圍由 160°C 至 230°C），助您精準掌控。低溫適合快速打造柔和風格；高溫則可打造持久長效造型。塑造準確造型，同時呵護秀髮。
造型器設有自動斷電安全裝置，讓您安心使用，造型器會在使用 60 分鐘後自動關閉。
負離子能夠消除靜電，改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤，打造柔順、謝絕毛燥，並且光澤亮麗的秀髮。
面板能夠鎖定，方便安全存放。
ThermoProtect 技術讓面板均衡受熱，防止過熱損害髮絲。
兼容 110-240 伏電壓，讓您在世界各地都能安心使用。
100 毫米增長面板可更有效接觸秀髮，讓您輕易在短時間內達到完美直髮效果。
角蛋白注入式陶瓷面板可在秀髮間順滑移動，快速簡易進行造型。
可選溫度範圍為 160°C 至 230°C；能塑造持久造型效果，同時減低秀髮受損的機會。
直髮器能快速加熱，30 秒內即可使用。
技術規格
功能特點
服務
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。