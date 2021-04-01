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  • 快速乾髮及靈活造型 快速乾髮及靈活造型 快速乾髮及靈活造型

    DryCare Essential 電風筒

    BHD003/03

    快速乾髮及靈活造型

    Philips Essential 電風筒完美平衡乾髮及造型效能。電風筒體積小巧，於家中或出行時都能輕鬆使用。隨時隨地為您提供理想的亮麗輕柔秀髮造型效果。

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    建議零售價: HK$148.00

    DryCare Essential 電風筒

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    快速乾髮及靈活造型

    • 1400 瓦
    1400 瓦快速溫和的乾髮功率

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    這款 1400 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。

    靈活的 2 段風速調校，可溫和吹乾秀髮

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    此電風筒提供 2 段預設風速/熱力組合調校，助您快速、輕鬆地達至理想造型。

    摺合手柄，儲存方便

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    這款電風筒配有摺合手柄，攜帶儲存方便，方便帶到任何地方。

    扁形集風嘴可以集中風力

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    集風嘴將氣流從風口集中吹向特定位置，讓您更有效修飾或精確地為秀髮造型，以固定髮型。

    輕巧設計，使用方便

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    這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。

    全球 2 年保養

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    全球 2 年保養。

    1.8 米電線提供最高靈活性

    1.8 米電線提供最高靈活性

    技術規格

    • 技術規格

      電線長度
      1.8  米
      瓦數
      1400  瓦
      電壓
      220-240 伏
      摩打
      DC 摩打

    • 功能特點

      摺合手柄
      設定
      2 種速度選擇
      吸扒 / 集風嘴
      設計輕巧

    • 服務

      2 年保養

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