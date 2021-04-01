快速乾髮及靈活造型
Philips Essential 電風筒完美平衡乾髮及造型效能。電風筒體積小巧，於家中或出行時都能輕鬆使用。隨時隨地為您提供理想的亮麗輕柔秀髮造型效果。 查看各種好處
建議零售價: HK$148.00
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1400 瓦快速溫和的乾髮功率
這款 1400 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
靈活的 2 段風速調校，可溫和吹乾秀髮
此電風筒提供 2 段預設風速/熱力組合調校，助您快速、輕鬆地達至理想造型。
摺合手柄，儲存方便
這款電風筒配有摺合手柄，攜帶儲存方便，方便帶到任何地方。
扁形集風嘴可以集中風力
集風嘴將氣流從風口集中吹向特定位置，讓您更有效修飾或精確地為秀髮造型，以固定髮型。
輕巧設計，使用方便
這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。
技術規格
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技術規格
- 電線長度
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1.8
米
- 瓦數
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1400
瓦
- 電壓
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220-240 伏
- 摩打
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DC 摩打
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功能特點
- 摺合手柄
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是
- 設定
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2 種速度選擇
- 吸扒 / 集風嘴
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是
- 設計輕巧
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是
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服務
- 2 年保養
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是
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