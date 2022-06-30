搜尋字眼

ZH
EN
  • 控溫護色，更少高溫損害* 控溫護色，更少高溫損害* 控溫護色，更少高溫損害*

    7000 Series ThermoShield 防熱吹護直髮器

    BHS732

    控溫護色，更少高溫損害*

    ThermoShield防熱吹護技術提供一致的溫度，減少高溫損害，礦物負離子減少紫外線的影響，讓您獲得保護的同時打造精美造型。適合打造美麗、健康及柔順的造型。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$928.00

    7000 Series ThermoShield 防熱吹護直髮器

    類似產品

    See all 直髮器

    控溫護色，更少高溫損害*

    具備防熱吹護技術和礦物負離子

    • ThermoShield 防熱吹護技術
    • 礦物負離子防曬護色
    • 負離子護髮去除靜電
    • 浮動陶瓷面板
    防熱吹護技術，減少高溫損害

    防熱吹護技術，減少高溫損害

    防熱吹護技術讓您造型時減少高溫損害。其感應器會調節溫度，讓您從髮根到髮尾都獲得極致平均的造型處理。

    礦物負離子，減少紫外線的傷害

    礦物負離子，減少紫外線的傷害

    礦物負離子有助減少紫外線的不良影響，降低對頭髮表面的傷害。紫外線傷害更低，頭髮更順滑易梳。

    負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

    負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

    負離子能夠消除靜電，改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤，打造柔順、謝絕毛燥，並且光澤亮麗的秀髮。

    注入摩洛哥堅果油的面板，可實現順滑移動

    注入摩洛哥堅果油的面板，可實現順滑移動

    直髮器使用注入摩洛哥堅果油的陶瓷面板，令造型過程輕鬆快捷，移動順滑如您的絲絲秀髮。

    以直髮或曲髮創造多種造型

    以直髮或曲髮創造多種造型

    從時尚優雅的直髮，到隨性的捲髮，或是令人回眸的曲髮——你都可一一創造。今天打算如何？

    造型按鈕可快速設定溫度

    造型按鈕可快速設定溫度

    輕觸一個按鈕，便可選擇預設的 210°C，快速直髮。

    可選溫度範圍為 120°C 至 230°C

    可選溫度範圍為 120°C 至 230°C；能塑造持久造型效果，同時減低秀髮受損的機會。

    直髮快 50%**

    平滑面板有助直髮器隨秀髮順滑移動，造型更省時，享有理想造型的時間更長。

    水離子滋潤髮絲

    Philips 水離子技術產生的水分比沒有使用離子器時多 1,000 倍以上，能夠滋潤髮絲，打造柔順健康的髮型。

    浮動面板順滑程度提升35%***，造型過程更呵護秀髮

    面板配備浮動技術，每次接觸的順滑程度都提升 35%。先進的陶瓷浮動面板會在移動時調整施於頭髮的壓力。如此可確保頭髮受到平均的熱力和壓力，締造理想造型效果。

    配備 105 毫米長面板，可快速輕鬆直髮

    105 毫米增長面板以更佳的方式接觸秀髮，讓您輕易在短時間內達到完美直髮效果。

    易讀的創新溫度顯示屏

    溫度轉盤與 LED 顯示屏結合，獨一無二，讓您精確控制溫度。

    隔熱尖端，使用更方便、更安全

    造型器的頂端位置採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造型器，使用極其方便。

    快速加熱，30 秒內即可使用

    直髮器能快速加熱，30 秒內即可使用。

    技術規格

    • 配件

      隔熱捲式收納袋

    • 技術規格

      電壓
      110-240  伏
      電線長度
      2 米
      加熱時間
      30 秒
      夾板大小
      25x105 毫米
      熱力設定
      12
      溫度控制類型
      • 溫度選擇轉輪
      • 連 LED 指示燈
      造型溫度
      120°C - 230°C
      自動斷電安全裝置
      是，30 分鐘後
      預設模式溫度
      210 °C

    • 設計

      顏色
      金屬青綠色

    • 功能特點

      旋轉式電線
      面板材料
      注入摩洛哥堅果油的陶瓷
      存放掛環
      直髮夾板鎖
      使用指示燈

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 護髮技術

      浮動板

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 與 HP8361 (210°C) 比較，可以較低的熱力實現相同的造型效果
    • **與 HP8361 比較
    • *與 HP8361 比較

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。