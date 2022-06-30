7000 Series ThermoShield 防熱吹護直髮器
控溫護色，更少高溫損害*
ThermoShield防熱吹護技術提供一致的溫度，減少高溫損害，礦物負離子減少紫外線的影響，讓您獲得保護的同時打造精美造型。適合打造美麗、健康及柔順的造型。 查看各種好處
建議零售價: HK$928.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
7000 Series ThermoShield 防熱吹護直髮器
控溫護色，更少高溫損害*
具備防熱吹護技術和礦物負離子
- ThermoShield 防熱吹護技術
- 礦物負離子防曬護色
- 負離子護髮去除靜電
- 浮動陶瓷面板
防熱吹護技術，減少高溫損害
防熱吹護技術讓您造型時減少高溫損害。其感應器會調節溫度，讓您從髮根到髮尾都獲得極致平均的造型處理。
礦物負離子，減少紫外線的傷害
礦物負離子有助減少紫外線的不良影響，降低對頭髮表面的傷害。紫外線傷害更低，頭髮更順滑易梳。
負離子護髮讓頭髮柔順亮麗
負離子能夠消除靜電，改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤，打造柔順、謝絕毛燥，並且光澤亮麗的秀髮。
注入摩洛哥堅果油的面板，可實現順滑移動
直髮器使用注入摩洛哥堅果油的陶瓷面板，令造型過程輕鬆快捷，移動順滑如您的絲絲秀髮。
以直髮或曲髮創造多種造型
從時尚優雅的直髮，到隨性的捲髮，或是令人回眸的曲髮——你都可一一創造。今天打算如何？
造型按鈕可快速設定溫度
輕觸一個按鈕，便可選擇預設的 210°C，快速直髮。
可選溫度範圍為 120°C 至 230°C
可選溫度範圍為 120°C 至 230°C；能塑造持久造型效果，同時減低秀髮受損的機會。
直髮快 50%**
平滑面板有助直髮器隨秀髮順滑移動，造型更省時，享有理想造型的時間更長。
水離子滋潤髮絲
Philips 水離子技術產生的水分比沒有使用離子器時多 1,000 倍以上，能夠滋潤髮絲，打造柔順健康的髮型。
浮動面板順滑程度提升35%***，造型過程更呵護秀髮
面板配備浮動技術，每次接觸的順滑程度都提升 35%。先進的陶瓷浮動面板會在移動時調整施於頭髮的壓力。如此可確保頭髮受到平均的熱力和壓力，締造理想造型效果。
配備 105 毫米長面板，可快速輕鬆直髮
105 毫米增長面板以更佳的方式接觸秀髮，讓您輕易在短時間內達到完美直髮效果。
易讀的創新溫度顯示屏
溫度轉盤與 LED 顯示屏結合，獨一無二，讓您精確控制溫度。
隔熱尖端，使用更方便、更安全
造型器的頂端位置採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造型器，使用極其方便。
快速加熱，30 秒內即可使用
直髮器能快速加熱，30 秒內即可使用。
技術規格
-
配件
- 隔熱捲式收納袋
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
110-240
伏
- 電線長度
-
2 米
- 加熱時間
-
30 秒
- 夾板大小
-
25x105 毫米
- 熱力設定
-
12
- 溫度控制類型
-
- 造型溫度
-
120°C - 230°C
- 自動斷電安全裝置
-
是，30 分鐘後
- 預設模式溫度
-
210 °C
-
設計
- 顏色
-
金屬青綠色
-
功能特點
- 旋轉式電線
-
是
- 面板材料
-
注入摩洛哥堅果油的陶瓷
- 存放掛環
-
是
- 直髮夾板鎖
-
是
- 使用指示燈
-
是
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
護髮技術
- 浮動板
-
是
- 與 HP8361 (210°C) 比較，可以較低的熱力實現相同的造型效果
- **與 HP8361 比較
- *與 HP8361 比較
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。