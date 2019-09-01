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    DryCare Pro 電風筒

    BHD274/03

    快速強效乾髮塑造專業效果

    Philips Pro 電風筒配備專業的 AC 摩打，風速高達每小時 130 公里*，帶來快速專業的效果。另外還備有 ThermoProtect 恆溫護髮設定，提供理想的吹髮溫度，保護秀髮避免因過熱受損。

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    建議零售價: HK$528.00

    DryCare Pro 電風筒

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    快速強效乾髮塑造專業效果

    • 強勁 AC 摩打
    • 2200 瓦乾髮風力
    • 風速高達每小時 130 公里*
    • 多 2 倍負離子**，秀髮閃亮動人
    快速乾髮，強勁 AC 摩打

    快速乾髮，強勁 AC 摩打

    Philips Pro 電風筒採用針對專業市場開發的高性能 AC 摩打。可產生高達每小時 130 公里*的風速，乾髮效果快速有效。

    2200 瓦功率快速強效乾髮

    2200 瓦功率快速強效乾髮

    這款 2200 瓦的 Pro 電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，帶來更快速、更輕鬆的乾髮及造型體驗。

    ThermoProtect 溫度設定

    ThermoProtect 溫度設定

    ThermoProtect 健康護髮溫度可提供理想的吹髮溫度，保護髮絲令其不因過熱而受損。在使用相同的風量下，以健康護髮溫度吹髮可獲得更佳的護髮效果。

    多 2 倍負離子**，保持秀髮順滑，閃亮動人

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    帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。負離子護髮帶來柔順、謝絕毛燥，且光澤亮麗的秀髮。先進的負離子造型髮梳可帶來離子護髮效果，髮梳釋放的離子是一般離子器的兩倍，讓每一絲秀髮都能獲得全方位護理。

    冷風掣可塑造個人髮型

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    這是一種必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。

    6 段速度及熱力調校更便於控制

    6 段速度及熱力調校更便於控制

    您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保掌控自如，實現精確而量身定制的造型。

    9 毫米集風嘴可集中風力，尤其適合為秀髮造型

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    9 毫米集風嘴可集中風力，方便吹向特定位置，精確地為秀髮造型，尤其適合乾髮和造型使用。

    擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

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    擴散風嘴將氣流擴散在頭髮上，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型曲髮。

    技術規格

    • 附件

      集風嘴
      9 毫米

    • 配件

      附件
      擴散風嘴

    • 技術規格

      電源
      2200  瓦
      電壓
      220  伏
      電線長度
      2  米
      瓦數
      2200  瓦
      頻率
      50-60  Hz
      摩打
      AC
      乾髮風力
      高達每小時 130 公里*

    • 功能特點

      冷風掣
      存放掛環
      熱力/風速調校
      6

    • 服務

      2 年保養

    • 護髮技術

      離子護髮
      雙倍離子
      恆溫護髮設定

    Badge-D2C

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    • 2018 年在位於荷蘭的 Philips 實驗室進行測試。沒有集風嘴時使用速度 2 和熱力 2 作測試
    • * 2018 年於中國的實驗室進行測試。與 Philips BHD176 型號作比較

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