快速強效乾髮塑造專業效果
Philips Pro 電風筒配備專業的 AC 摩打，風速高達每小時 130 公里*，帶來快速專業的效果。另外還備有 ThermoProtect 恆溫護髮設定，提供理想的吹髮溫度，保護秀髮避免因過熱受損。 查看各種好處
建議零售價: HK$528.00
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快速強效乾髮塑造專業效果
- 強勁 AC 摩打
- 2200 瓦乾髮風力
- 風速高達每小時 130 公里*
- 多 2 倍負離子**，秀髮閃亮動人
快速乾髮，強勁 AC 摩打
Philips Pro 電風筒採用針對專業市場開發的高性能 AC 摩打。可產生高達每小時 130 公里*的風速，乾髮效果快速有效。
2200 瓦功率快速強效乾髮
這款 2200 瓦的 Pro 電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，帶來更快速、更輕鬆的乾髮及造型體驗。
ThermoProtect 溫度設定
ThermoProtect 健康護髮溫度可提供理想的吹髮溫度，保護髮絲令其不因過熱而受損。在使用相同的風量下，以健康護髮溫度吹髮可獲得更佳的護髮效果。
多 2 倍負離子**，保持秀髮順滑，閃亮動人
帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。負離子護髮帶來柔順、謝絕毛燥，且光澤亮麗的秀髮。先進的負離子造型髮梳可帶來離子護髮效果，髮梳釋放的離子是一般離子器的兩倍，讓每一絲秀髮都能獲得全方位護理。
冷風掣可塑造個人髮型
這是一種必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。
6 段速度及熱力調校更便於控制
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保掌控自如，實現精確而量身定制的造型。
9 毫米集風嘴可集中風力，尤其適合為秀髮造型
9 毫米集風嘴可集中風力，方便吹向特定位置，精確地為秀髮造型，尤其適合乾髮和造型使用。
擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型
擴散風嘴將氣流擴散在頭髮上，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型曲髮。
技術規格
-
附件
- 集風嘴
-
9 毫米
-
配件
- 附件
-
擴散風嘴
-
技術規格
- 電源
-
2200
瓦
- 電壓
-
220
伏
- 電線長度
-
2
米
- 瓦數
-
2200
瓦
- 頻率
-
50-60
Hz
- 摩打
-
AC
- 乾髮風力
-
高達每小時 130 公里*
-
功能特點
- 冷風掣
-
是
- 存放掛環
-
是
- 熱力/風速調校
-
6
-
服務
- 2 年保養
-
是
-
護髮技術
- 離子護髮
-
雙倍離子
- 恆溫護髮設定
-
是
- 2018 年在位於荷蘭的 Philips 實驗室進行測試。沒有集風嘴時使用速度 2 和熱力 2 作測試
- * 2018 年於中國的實驗室進行測試。與 Philips BHD176 型號作比較
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