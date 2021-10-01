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  • 快速乾髮，不會因高溫而造成損害** 快速乾髮，不會因高溫而造成損害** 快速乾髮，不會因高溫而造成損害**

    5000 Series 電風筒

    BHD538/23

    快速乾髮，不會因高溫而造成損害**

    防熱吹護技術能夠主動將電風筒的出風溫度控制在最佳水平，為您帶來極致保護，不會因高溫而造成損害。

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    建議零售價: HK$588.00

    5000 Series 電風筒

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    技術規格

    • 附件

      集風嘴
      11 毫米
      擴散風嘴

    • 技術規格

      電線長度
      1.8  米
      瓦數
      2300  瓦
      電壓
      220 伏特
      摩打
      DC
      顏色/飾面
      木炭色及玫瑰香檳色

    • 功能特點

      摺合手柄
      存放掛環
      熱力/風速調校
      6
      冷風掣

    • 服務

      2 年全球保養

    • 護髮技術

      負離子護髮
      2 倍負離子*
      防熱吹護技術
      礦物負離子護理

    Badge-D2C

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