柔和熱力、強效乾髮
獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。 查看各種好處
建議零售價: HK$298.00
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柔和熱力、強效乾髮
配備 ThermoProtect 乾髮配件
- 2100 瓦
- ThermoProtect 乾髮配件
- 更高效的負離子護髮
- 6 段熱力/風速設定
2100 瓦的強勁乾髮風力
這款 2100 瓦電風筒可以提供強勁風量，讓您每天都能打造亮麗秀髮。
ThermoProtect 乾髮配件
獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。產品將温度降低 15°C 仍能快速地將秀髮吹乾。
更高效的負離子護髮讓秀髮順滑亮麗
強效的負離子系統在每次吹髮時能產生多達 2,000 萬離子*，有效增強秀髮光澤，為您打造順滑亮麗的秀髮。
6 段熱力/風速設定，有助精準控制
為您的秀髮和造型輕鬆選定最合適的熱力和風速設定。6 段不同的設定確保精準掌控，實現量身定制的造型。
冷風設定為秀髮定型
冷風設定可提供吹髮冷風，為秀髮定型。
扁口集風嘴方便修飾和細緻造型
扁口集風嘴能精確地集中風力，有助快速修飾，令造型更細緻完美。
增添層次，營造豐盈感覺，塑造彈性的鬈髮造型
擴散風嘴將氣流擴散在秀髮上，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型曲髮。
技術規格
-
附件
- 集風嘴
-
14 毫米
- ThermoProtect 乾髮配件
-
是
- 擴散風嘴
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.8
米
- 瓦數
-
2100
瓦
- 電壓
-
220-240 伏
- 摩打
-
DC
-
功能特點
- 存放掛環
-
是
- 熱力/風速調校
-
6
- 設定
-
冷風設定
-
服務
- 2 年全球保養
-
是
-
護髮技術
- 健康護髮
-
是
- 離子護髮
-
是
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