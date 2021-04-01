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  • 柔和熱力、強效乾髮 柔和熱力、強效乾髮 柔和熱力、強效乾髮

    3000 電風筒

    BHD360/23

    柔和熱力、強效乾髮

    獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。

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    建議零售價: HK$298.00

    3000 電風筒

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    柔和熱力、強效乾髮

    配備 ThermoProtect 乾髮配件

    • 2100 瓦
    • ThermoProtect 乾髮配件
    • 更高效的負離子護髮
    • 6 段熱力/風速設定
    2100 瓦的強勁乾髮風力

    2100 瓦的強勁乾髮風力

    這款 2100 瓦電風筒可以提供強勁風量，讓您每天都能打造亮麗秀髮。

    ThermoProtect 乾髮配件

    ThermoProtect 乾髮配件

    獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。產品將温度降低 15°C 仍能快速地將秀髮吹乾。

    更高效的負離子護髮讓秀髮順滑亮麗

    更高效的負離子護髮讓秀髮順滑亮麗

    強效的負離子系統在每次吹髮時能產生多達 2,000 萬離子*，有效增強秀髮光澤，為您打造順滑亮麗的秀髮。

    6 段熱力/風速設定，有助精準控制

    6 段熱力/風速設定，有助精準控制

    為您的秀髮和造型輕鬆選定最合適的熱力和風速設定。6 段不同的設定確保精準掌控，實現量身定制的造型。

    冷風設定為秀髮定型

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    冷風設定可提供吹髮冷風，為秀髮定型。

    扁口集風嘴方便修飾和細緻造型

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    扁口集風嘴能精確地集中風力，有助快速修飾，令造型更細緻完美。

    增添層次，營造豐盈感覺，塑造彈性的鬈髮造型

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    擴散風嘴將氣流擴散在秀髮上，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型曲髮。

    技術規格

    • 附件

      集風嘴
      14 毫米
      ThermoProtect 乾髮配件
      擴散風嘴

    • 技術規格

      電線長度
      1.8  米
      瓦數
      2100  瓦
      電壓
      220-240 伏
      摩打
      DC

    • 功能特點

      存放掛環
      熱力/風速調校
      6
      設定
      冷風設定

    • 服務

      2 年全球保養

    • 護髮技術

      健康護髮
      離子護髮

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