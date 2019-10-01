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  • 小心呵護打理，塑造順滑秀髮 小心呵護打理，塑造順滑秀髮 小心呵護打理，塑造順滑秀髮

    StraightCare Essential ThermoProtect 技術直髮器

    BHS376/03

    小心呵護打理，塑造順滑秀髮

    產品專為輕易塑造造型而設，具備長形角蛋白注入式面板和 6 段溫度設定。以 ThermoProtect 技術呵護秀髮，避免過熱。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$328.00

    StraightCare Essential ThermoProtect 技術直髮器

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    小心呵護打理，塑造順滑秀髮

    • ThermoProtect 技術
    • 角蛋白注入式面板
    • 6 段溫度設定
    ThermoProtect 技術

    ThermoProtect 技術

    ThermoProtect 技術讓面板均衡受熱，防止過熱損害髮絲。

    6 段溫度設定，讓您精準掌控

    6 段溫度設定，讓您精準掌控

    多段溫度設定，讓您精準掌控。低溫適合快速打造柔和風格；高溫則可打造持久長效造型。

    自動斷電安全裝置讓您安全使用

    自動斷電安全裝置讓您安全使用

    造型器設有自動斷電安全裝置，讓您安心使用，造型器會在使用 60 分鐘後自動關閉。

    按鍵鎖功能令存放直髮器更方便安全

    按鍵鎖功能令存放直髮器更方便安全

    面板能夠鎖定，方便安全存放。

    世界通用電壓，適合在全球各地使用

    世界通用電壓，適合在全球各地使用

    兼容 110-240 伏電壓，讓您在世界各地都能安心使用。

    角蛋白陶瓷面板令頭髮順滑如絲、閃耀迷人

    角蛋白注入式陶瓷面板可在秀髮間順滑移動，快速簡易進行造型。

    可選溫度範圍為 160°C 至 230°C

    可選溫度範圍為 160°C 至 230°C；能塑造持久造型效果，同時減低秀髮受損的機會。

    配備 100 毫米長面板，可快速輕鬆直髮

    100 毫米增長面板可更有效接觸秀髮，讓您輕易在短時間內達到完美直髮效果。

    快速加熱，30 秒內即可使用

    直髮器能快速加熱，30 秒內即可使用。

    技術規格

    • 技術規格

      電壓
      110-240  伏
      電線長度
      1.8  米
      加熱時間
      30 秒
      溫度控制類型
      轉動變阻器
      長面板
      28X100 毫米
      造型溫度
      160°C - 230°C

    • 功能特點

      旋轉式電線
      操作就緒指示燈
      面板材料
      角蛋白注入式陶瓷面板
      存放掛環
      直髮夾板鎖

    • 服務

      全球 2 年保養

    Badge-D2C

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