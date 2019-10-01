StraightCare Essential ThermoProtect 技術直髮器
小心呵護打理，塑造順滑秀髮
產品專為輕易塑造造型而設，具備長形角蛋白注入式面板和 6 段溫度設定。以 ThermoProtect 技術呵護秀髮，避免過熱。 查看各種好處
建議零售價: HK$328.00
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StraightCare Essential ThermoProtect 技術直髮器
小心呵護打理，塑造順滑秀髮
- ThermoProtect 技術
- 角蛋白注入式面板
- 6 段溫度設定
ThermoProtect 技術
ThermoProtect 技術讓面板均衡受熱，防止過熱損害髮絲。
6 段溫度設定，讓您精準掌控
多段溫度設定，讓您精準掌控。低溫適合快速打造柔和風格；高溫則可打造持久長效造型。
自動斷電安全裝置讓您安全使用
造型器設有自動斷電安全裝置，讓您安心使用，造型器會在使用 60 分鐘後自動關閉。
按鍵鎖功能令存放直髮器更方便安全
面板能夠鎖定，方便安全存放。
世界通用電壓，適合在全球各地使用
兼容 110-240 伏電壓，讓您在世界各地都能安心使用。
角蛋白陶瓷面板令頭髮順滑如絲、閃耀迷人
角蛋白注入式陶瓷面板可在秀髮間順滑移動，快速簡易進行造型。
可選溫度範圍為 160°C 至 230°C
可選溫度範圍為 160°C 至 230°C；能塑造持久造型效果，同時減低秀髮受損的機會。
配備 100 毫米長面板，可快速輕鬆直髮
100 毫米增長面板可更有效接觸秀髮，讓您輕易在短時間內達到完美直髮效果。
快速加熱，30 秒內即可使用
直髮器能快速加熱，30 秒內即可使用。
技術規格
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技術規格
- 電壓
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110-240
伏
- 電線長度
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1.8
米
- 加熱時間
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30 秒
- 溫度控制類型
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轉動變阻器
- 長面板
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28X100 毫米
- 造型溫度
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160°C - 230°C
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功能特點
- 旋轉式電線
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是
- 操作就緒指示燈
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是
- 面板材料
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角蛋白注入式陶瓷面板
- 存放掛環
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是
- 直髮夾板鎖
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是
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服務
- 全球 2 年保養
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是
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