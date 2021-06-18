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    3000 Series 髮型造型套裝

    BHP398/03

    輕鬆打造造型

    獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。

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    建議零售價: HK$438.00

    3000 Series 髮型造型套裝

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    • ThermoProtect 乾髮配件
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    摺合手柄，儲存方便

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    3 段熱力/風速設定

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    這款電風筒提供 3 種預選熱力/風速組合設定，助您快速、輕鬆地打造理想造型。

    冷風設定為秀髮定型

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    冷風設定可提供吹髮冷風，為秀髮定型。

    含有角蛋白，為您的秀髮提供更佳護理

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    角蛋白是維持強韌、健康、漂亮秀髮的重要元素。陶瓷表面富含角蛋白，進一步呵護您的秀髮健康。

    210°C 專業溫度，打造完美的髮型屋美髮效果

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    快速加熱，於 60 秒內可供使用。

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    直髮器能快速加熱，60 秒內即可使用。

    冷卻尖端讓您輕鬆創造波浪曲髮造型

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    造型器的尖端採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以安全握住造型器，安心打造迷人曲髮、波浪或彈性鬈髮造型。

    實用的旋轉式電線可以旋轉，避免電線纏繞

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    旋轉式電線技術可以便捷地旋轉電線，避免不必要的電線纏繞。

    ThermoProtect 乾髮配件

    獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。產品將温度降低 15°C 仍能快速地將秀髮吹乾。

    扁口集風嘴方便修飾和細緻造型

    扁口集風嘴能精確地集中風力，有助快速修飾，令造型更細緻完美。

    技術規格

    • 附件

      集風嘴
      14 毫米
      ThermoProtect 乾髮配件

    • 電風筒

      摺合手柄
      掛勾
      電線長度
      1.8  米
      設定
      冷風設定
      熱力/風速調校
      3
      瓦數
      1600  瓦
      摩打
      DC
      電壓
      220-240  伏

    • 直髮器

      面板材料
      角蛋白注入式陶瓷面板
      電線長度
      1.6  米
      加熱時間
      60  秒
      旋轉式電線
      瓦數
      31-33  瓦
      夾板大小
      19x85  mm
      電壓
      220  伏

    • 服務

      2 年全球保養

    • 護髮技術

      健康護髮

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