輕鬆打造造型
獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。 查看各種好處
建議零售價: HK$438.00
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輕鬆打造造型
- 1600瓦
- ThermoProtect 乾髮配件
- 角蛋白注入式面板
1600 瓦的乾髮風力
這款 1600 瓦電風筒可以提供最合適的風量，讓您每天都能打造亮麗秀髮。
摺合手柄，儲存方便
輕巧設計配有摺合手柄，方便收納儲存，輕鬆帶到任何地方。
3 段熱力/風速設定
這款電風筒提供 3 種預選熱力/風速組合設定，助您快速、輕鬆地打造理想造型。
冷風設定為秀髮定型
冷風設定可提供吹髮冷風，為秀髮定型。
含有角蛋白，為您的秀髮提供更佳護理
角蛋白是維持強韌、健康、漂亮秀髮的重要元素。陶瓷表面富含角蛋白，進一步呵護您的秀髮健康。
210°C 專業溫度，打造完美的髮型屋美髮效果
這種造型溫度可讓您改變髮型，為您打造仿如出自髮型屋般的完美造型。
快速加熱，於 60 秒內可供使用。
直髮器能快速加熱，60 秒內即可使用。
冷卻尖端讓您輕鬆創造波浪曲髮造型
造型器的尖端採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以安全握住造型器，安心打造迷人曲髮、波浪或彈性鬈髮造型。
實用的旋轉式電線可以旋轉，避免電線纏繞
旋轉式電線技術可以便捷地旋轉電線，避免不必要的電線纏繞。
ThermoProtect 乾髮配件
獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。產品將温度降低 15°C 仍能快速地將秀髮吹乾。
扁口集風嘴方便修飾和細緻造型
扁口集風嘴能精確地集中風力，有助快速修飾，令造型更細緻完美。
技術規格
-
附件
- 集風嘴
-
14 毫米
- ThermoProtect 乾髮配件
-
是
-
電風筒
- 摺合手柄
-
是
- 掛勾
-
是
- 電線長度
-
1.8
米
- 設定
-
冷風設定
- 熱力/風速調校
-
3
- 瓦數
-
1600
瓦
- 摩打
-
DC
- 電壓
-
220-240
伏
-
直髮器
- 面板材料
-
角蛋白注入式陶瓷面板
- 電線長度
-
1.6
米
- 加熱時間
-
60
秒
- 旋轉式電線
-
是
- 瓦數
-
31-33
瓦
- 夾板大小
-
19x85
mm
- 電壓
-
220
伏
-
服務
- 2 年全球保養
-
是
-
護髮技術
- 健康護髮
-
是
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