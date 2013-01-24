主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1
Clean Home +

使用 Clean Home+ 應用程式  監察室內及室外的空氣品質

 

Philips Clean Home+ 應用程式讓您充分發揮智能連接空氣清新機的效能，您可遙距控制已連接的空氣清新機、即時掌握室內和室外的空氣品質，及取得實用的建議，瞭解如何改善空氣品質，以減少接觸污染及過敏原的機會。

Clean Home+ 應用程式適用於 iOS 和 Android 裝置
下載 Clean Home+ 應用程式

下載 Clean Home+ 應用程式

 Clean Home+ 應用程式適用於 iOS 和 Android 裝置。

立即下載 Clean Home+ 應用程式。

AppStore 標誌
Google Play 商店標誌
QR – Clean Home 應用程式
隨時隨地操控您的清淨機

隨時隨地 遙距控制

 

您可透過Clean Home+應用程式，遙距控制已連接的Philips智能連接空氣清新機。

您可隨時隨地開關裝置、即時更改風速及開啟自動模式。即使您不在家，也能確保家中的每個人都能呼吸到潔淨的空氣。 

變更風速
更改風速
調整模式
調整模式
電源開/關
開啟/關閉電源
開/關燈
開啟/關閉顯示燈
開啟/關閉靜音模式
開啟/關閉靜音模式
兒童安全鎖
兒童安全鎖
取得濾網警告
接收濾網清潔/更換提示
追蹤室內與室外空氣品質

監察室內及室外空氣品質

 

您可在Clean Home+應用程式輕鬆監察所在地的空氣污染指數和花粉數據，並於已連接的Philips空氣清新機完整了解即時空氣質素。應用程式又會為您提供建議，助您監察空氣質素及致敏原水平。

獲得改善空氣品質的建議

獲取空氣品質改善建議


應用程式會分享一些改善空氣品質的文章及實用小秘訣。您也會收到每月一次的空氣品質報告，報告中提及室內及室外的空氣品質概覽，以及在使用飛利浦空氣清新機後空氣質素改善的情況。

使用Philips 智能連接空氣清新機及 Clean Home+ 應用程式  

享受更清新的空氣

空氣清淨機 3000i 系列

空氣清淨機

3000i 系列
進一步瞭解
空氣清淨機 4000i 系列

空氣清淨機

4000i 系列
進一步瞭解
空氣清淨機 5000i 系列

空氣清淨機

5000i 系列
進一步瞭解

常見問答

Clean Home+ 應用程式支援哪一種作業系統？
Clean Home+ 應用程式可在 IOS 11 或 Android 6.0 以上的作業系統上安裝。
我無法將飛利浦空氣清新機連接至 Clean Home+ 應用程式。

請檢查下列潛在問題，並嘗試再次配對空氣清新機與應用程式：

 

•不支援 5GHz 網路。如果空氣清新機連接至雙頻路由器，請切換至路由器的 2.4GHz 網路，然後嘗試再次配對空氣清新機。

 

•不支援公共 Wi-Fi 網絡，例如辦公室或酒店網絡。

 

•檢查空氣清新機是否在 Wi-Fi 路由器的覆蓋範圍內。您可以嘗試將空氣清新機放近 Wi-Fi 路由器。

 

•檢查 Wi-Fi 密碼是否正確。密碼區分大小寫。

 

•請讓本產品盡量遠離可能造成干擾的其他電子裝置。

 

•檢查行動裝置是否處於飛航模式。連線至 Wi-Fi 網路時，請務必停用飛航模式。

 

•請參閱應用程式的說明章節，以深入掌握最新的疑難排解秘訣。

 

•如果嘗試數次後 Wi-Fi 配對失敗，請在「設定」區段關閉智慧型手機的行動數據，然後再次開始配對。

 

•如果空氣清新機螢幕上的 Wi-Fi 圖示為穩定的白色，但在應用程式中沒看到裝置，請按一下「連接新裝置」，並從「開始設定」頁面的本機清單新增空氣清新機。

為什麼我必須登入飛利浦帳戶？
您並非一定要建立飛利浦帳戶才能使用程式或裝置，但是登入飛利浦帳戶可協助儲存您曾於空氣清新機作出的設定。
如果我的手機無法連線至家用 Wi-Fi，我是否仍能追蹤空氣品質並控制空氣清新機？
是的，Clean Home+ 支援遙距控制，讓您隨時隨地追蹤空氣品質並控制空氣清新機。
Siri 捷徑是什麼？
Siri 捷徑意指您可您透過直接在 iPhone 與 Siri 對話，以監察空氣品質並控制空氣清新機。
如果我無法透過 Clean Home+ 應用程式控制空氣清新機，我該怎麼辦？
請刪除裝置，然後再次配對裝置。如果您仍然無法控制空氣清新機，請聯絡飛利浦客戶服務中心。
Clean Home+ 應用程式使用開放原始碼軟體。您可以查看我們的 OSS 聲明以閱讀更多詳細資料。

訂閱電子通訊

Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

感謝您訂閱電子通訊！

抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

成為
My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記