Philips Clean Home+ 應用程式讓您充分發揮智能連接空氣清新機的效能，您可遙距控制已連接的空氣清新機、即時掌握室內和室外的空氣品質，及取得實用的建議，瞭解如何改善空氣品質，以減少接觸污染及過敏原的機會。
Philips Clean Home+ 應用程式讓您充分發揮智能連接空氣清新機的效能，您可遙距控制已連接的空氣清新機、即時掌握室內和室外的空氣品質，及取得實用的建議，瞭解如何改善空氣品質，以減少接觸污染及過敏原的機會。
您可透過Clean Home+應用程式，遙距控制已連接的Philips智能連接空氣清新機。
您可隨時隨地開關裝置、即時更改風速及開啟自動模式。即使您不在家，也能確保家中的每個人都能呼吸到潔淨的空氣。
您可在Clean Home+應用程式輕鬆監察所在地的空氣污染指數和花粉數據，並於已連接的Philips空氣清新機完整了解即時空氣質素。應用程式又會為您提供建議，助您監察空氣質素及致敏原水平。
請檢查下列潛在問題，並嘗試再次配對空氣清新機與應用程式：
•不支援 5GHz 網路。如果空氣清新機連接至雙頻路由器，請切換至路由器的 2.4GHz 網路，然後嘗試再次配對空氣清新機。
•不支援公共 Wi-Fi 網絡，例如辦公室或酒店網絡。
•檢查空氣清新機是否在 Wi-Fi 路由器的覆蓋範圍內。您可以嘗試將空氣清新機放近 Wi-Fi 路由器。
•檢查 Wi-Fi 密碼是否正確。密碼區分大小寫。
•請讓本產品盡量遠離可能造成干擾的其他電子裝置。
•檢查行動裝置是否處於飛航模式。連線至 Wi-Fi 網路時，請務必停用飛航模式。
•請參閱應用程式的說明章節，以深入掌握最新的疑難排解秘訣。
•如果嘗試數次後 Wi-Fi 配對失敗，請在「設定」區段關閉智慧型手機的行動數據，然後再次開始配對。
•如果空氣清新機螢幕上的 Wi-Fi 圖示為穩定的白色，但在應用程式中沒看到裝置，請按一下「連接新裝置」，並從「開始設定」頁面的本機清單新增空氣清新機。