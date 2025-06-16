專為寵物家庭設計
專為寵物家庭設計，有效吸走空中及地上毛髮。採用創新的「互動吸」，以燈光及聲音吸引寵物， 令寵物靠近，邊玩邊吸毛。 查看各種好處
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專為寵物家庭設計
- 創新「互動吸」
- “10倍速” 颶風吸入空中及地上浮毛
- 去除16種寵物異味、細菌、病毒、過敏原
- 寵物及主人友善設計
10 倍渦輪增速*氣流 - 捕捉浮毛
系統採用強大的風扇和獨特的氣流設計，創造伯努利效應負壓室。內外室之間的壓力差使進氣速度加快 10 倍*，而渦輪排氣則形成高速循環的毛髮捕獲區。此「Vortex Grab」技術可立即產生效果——以閃電般的效率捕捉浮毛和散落在地面的毛髮。
創新「聲光吸引吸力」
使用應用程式選擇寵物最喜歡的燈光和聲音——吸引牠們靠近，在玩耍時去除毛髮。
寵物專用配方，消除 5 種異味
寵物專用活性碳配方有效消除 5 大寵物異味。4 重過濾吸附、鎖住並分解異味。快速消除腐爛、刺鼻和酸性氣味（H₂S、NH₃、CH₃SH、CH₃COOH、N(CH₃)₃）。
消除 3 種細菌和病毒***
已證實可消除 3 種致病細菌：鼠傷寒沙門氏菌、表皮葡萄球菌、大腸桿菌；4 種高度危險病毒：人類冠狀病毒 (HCoV)、甲型流感病毒 (IAV)、腸病毒 71 型 (EV71)、貓杯狀病毒 (FCV)；3 種常見致敏原：塵蟎致敏原 (Der f1/Der p1)、Fel d1 蛋白（貓）、Can f1 蛋白（狗）""***
精準空氣監測配備即時視覺提示
AreaSense 智能感應技術利用專業級感應器偵測致敏原釋放時刻，每分鐘掃描空氣質素 60,000 次****。可即時監測 PM2.5 水平、致敏原濃度和氣體污染物等級。環境光線顏色會立即變化以反映空氣狀況，而應用程式則顯示即時 IAI™ 空氣指數、TVOC 和致敏原風險水平。
專為寵物及主子而精心設計
寵物友善設計：防傾倒機座；防爪按鈕可防止意外啟動；耐嚼電線等。主人貼心功能：頂部設有手柄，方便攜帶；小巧機身完美融入狹小的空間；22dB 睡眠模式*****，確保您和寵物休息時不受干擾
技術規格
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技術規格
- 空氣質素感應器
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是
- PM2.5 感應器
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是
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效能
- CADR（潔淨空氣輸送率）（微粒，GB/T）
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403 立方米/小時
- 最大房間面積
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48 平方米
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慳電
- 電壓
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220V
- 最高功率
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75W
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保養
- 可供更換的配件
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濾網：FY3110/00
- 地面沉降浮毛去除率測試結10倍速測試結果來自內部實驗室，基於強力吸毛檔，用風速測試儀測試出風口同一位置，有勁吸負壓聚毛風道的進風口風速比沒有該風道的風速數值的最高高10倍。
- 結果來自內部實驗室。由於使用環境（比如地面距離機器的距離、地面的光滑程度等）、寵物數量、寵物毛髮特性（比如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。
- 空中浮毛去除率測試結果來自外部實驗室，依據團標測試得出。由於使用環境（比如地面距離機器的距離、地面的光滑程度等）、寵物數量、寵物毛髮特性（比如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。
- 由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022空氣淨化器標準測試，在30立方米實驗室中，機器以Turbo模式運轉60分鐘後，測試貓過敏原 Fel d1、狗過敏原 Can f1及及塵蟎過敏原 Der f1去除率 。實際使用場景中，可能因房屋面積、房屋通風情況、室外空氣情況、過敏原持續釋放等因素導致不同使用效果。
- 由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試病毒為人冠狀病毒（HCoV-229E），測試宿主為MRC-5細胞，試驗重複3次，測得人冠狀病HCoV-229E毒病毒去除率均大於99.99%。由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試病毒為甲型流感病毒A/PR/8/34 H1N1，測試宿主為M DCK細胞，測得甲型流感病毒H1N1去除率大於99.99%。由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試病毒為腸道病毒EV71，測試宿主為Vero細胞，試驗重複3次，測得EV71去除率均大於99.99%。
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