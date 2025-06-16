10 倍渦輪增速*氣流 - 捕捉浮毛

系統採用強大的風扇和獨特的氣流設計，創造伯努利效應負壓室。內外室之間的壓力差使進氣速度加快 10 倍*，而渦輪排氣則形成高速循環的毛髮捕獲區。此「Vortex Grab」技術可立即產生效果——以閃電般的效率捕捉浮毛和散落在地面的毛髮。