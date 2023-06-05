我們的空氣清新機以每小時 170 立方米的潔淨空氣輸送率將潔淨空氣輸送到房間的每個角落，徹底淨化高達 21.8 平方米的房間。在 17 分鐘內告別 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑等污染物 (3)。
我們的 2 層過濾系統採用 NanoProtect HEPA 技術，表現超然，可阻隔 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒，(1) NanoProtect HEPA 技術不僅可以阻隔污染物，還可以利用靜電荷吸附污染物，其清潔效果相較傳統的 HEPA H13 過濾高達 2 倍，並帶來更高的能源效益 (2)。
除了潔淨空氣之外，幾乎沒有物質能夠從 VitaShield 中逃脫。VitaShield 技術有效吸附氣溶膠、細菌以及小至 0.003 微米的粒子，相比已知的病毒還要小。經外部實驗室進行獨立測試，可清除空氣中的 H1N1 病毒和 99.99% 的 HCoV-E229 病毒 (5)。
以最少的能源消耗獲得更潔淨的空氣，並節省能源費用。在最大 12 瓦功率運行的情況下，我們的空氣清新機比其他領先的空氣清新機 (7) 節能 2 倍。在睡眠模式下，其功耗僅為 2 瓦，所使用能源比傳統燈泡低 30 倍。
使用我們創新的空氣清新機享受不受干擾的睡眠。在睡眠模式下，其運行音量僅為 19 分貝 (6)，近乎靜音。此外，數碼顯示燈亮度調暗，大大減少任何光干擾。有了此設定，即使在夜間，您家中的空氣也時刻保持清新。
選擇 Philips，就代表您選擇了一個值得信賴的品牌。Philips 在空氣淨化和健康技術領域擁有 80 多年的經驗。我們的空氣清新機在出廠前經過 170 項嚴格的檢驗測試，並通過歐洲過敏研究基金會中心的認證。
使用我們的應用程式以獲得更多便利功能及操控選擇。您可在應用程式中開啟和關閉空氣清新機、調整速度設定以及監控濾網狀態，更可隨時透過應用程式內文章了解更多關於空氣淨化的資料，並查看戶外空氣質素數據。
我們的空氣清新機體積小巧、設計時尚，能完美融入任何環境，輕易提升家居空氣舒適度和美感。產品高度僅為 34 厘米，非常適合放在桌子或架子上。外形美觀優雅，輸出清新潔淨的空氣。
我們的空氣清新機會在需要更換濾網時提醒您，確保您可時刻輕鬆獲得最佳效果。此外，我們的 Philips 原廠濾網可保證長達 12 個月的最佳性能，確保您的空氣全年潔淨。
使用空氣清新機的三種不同速度設定：特強、中速、睡眠。在污染水平較高時進行高效空氣淨化，只需將您的空氣清新機設定為特強模式即可快速見效。
一般規格
技術規格
效能
可用性
安全功能
重量與尺寸
慳電
保養
兼容性
原產地
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。