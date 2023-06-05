節能設計

以最少的能源消耗獲得更潔淨的空氣，並節省能源費用。在最大 12 瓦功率運行的情況下，我們的空氣清新機比其他領先的空氣清新機 (7) 節能 2 倍。在睡眠模式下，其功耗僅為 2 瓦，所使用能源比傳統燈泡低 30 倍。