    600i系列 智能空氣清新機

    AC0650/20

    2 獎項

    我們最節能的小巧空氣清新機

    只需一按，空氣清新機即可去除致敏原及污染物，同時消耗最少的能源。小巧時尚設計能完美融入您的家居。使用 Philips Air+ 應用程式隨時隨地控制空氣清新機。

    600i系列 智能空氣清新機

    我們最節能的小巧空氣清新機

    潔淨空氣，告別致敏原及污染物

    • 過濾面積高達21.8平方米的房間
    • 以最大 12 瓦功率運行
    • 每小時 170 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
    • 已連接 Air+ 應用程式
    在 17 分鐘內去除污染物(3)

    在 17 分鐘內去除污染物(3)

    我們的空氣清新機以每小時 170 立方米的潔淨空氣輸送率將潔淨空氣輸送到房間的每個角落，徹底淨化高達 21.8 平方米的房間。在 17 分鐘內告別 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑等污染物 (3)。

    過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1)

    過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1)

    我們的 2 層過濾系統採用 NanoProtect HEPA 技術，表現超然，可阻隔 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒，(1) NanoProtect HEPA 技術不僅可以阻隔污染物，還可以利用靜電荷吸附污染物，其清潔效果相較傳統的 HEPA H13 過濾高達 2 倍，並帶來更高的能源效益 (2)。

    可清除空氣中的病毒和氣溶膠 (4)

    可清除空氣中的病毒和氣溶膠 (4)

    除了潔淨空氣之外，幾乎沒有物質能夠從 VitaShield 中逃脫。VitaShield 技術有效吸附氣溶膠、細菌以及小至 0.003 微米的粒子，相比已知的病毒還要小。經外部實驗室進行獨立測試，可清除空氣中的 H1N1 病毒和 99.99% 的 HCoV-E229 病毒 (5)。

    節能設計

    節能設計

    以最少的能源消耗獲得更潔淨的空氣，並節省能源費用。在最大 12 瓦功率運行的情況下，我們的空氣清新機比其他領先的空氣清新機 (7) 節能 2 倍。在睡眠模式下，其功耗僅為 2 瓦，所使用能源比傳統燈泡低 30 倍。

    超寧靜運作且不受顯示燈干擾

    超寧靜運作且不受顯示燈干擾

    使用我們創新的空氣清新機享受不受干擾的睡眠。在睡眠模式下，其運行音量僅為 19 分貝 (6)，近乎靜音。此外，數碼顯示燈亮度調暗，大大減少任何光干擾。有了此設定，即使在夜間，您家中的空氣也時刻保持清新。

    經過徹底測試，耐用性及品質值得信賴

    經過徹底測試，耐用性及品質值得信賴

    選擇 Philips，就代表您選擇了一個值得信賴的品牌。Philips 在空氣淨化和健康技術領域擁有 80 多年的經驗。我們的空氣清新機在出廠前經過 170 項嚴格的檢驗測試，並通過歐洲過敏研究基金會中心的認證。

    使用 Philips Air+ 應用程式控制

    使用 Philips Air+ 應用程式控制

    使用我們的應用程式以獲得更多便利功能及操控選擇。您可在應用程式中開啟和關閉空氣清新機、調整速度設定以及監控濾網狀態，更可隨時透過應用程式內文章了解更多關於空氣淨化的資料，並查看戶外空氣質素數據。

    迷你時尚設計

    迷你時尚設計

    我們的空氣清新機體積小巧、設計時尚，能完美融入任何環境，輕易提升家居空氣舒適度和美感。產品高度僅為 34 厘米，非常適合放在桌子或架子上。外形美觀優雅，輸出清新潔淨的空氣。

    濾網使用壽命指示燈

    濾網使用壽命指示燈

    我們的空氣清新機會在需要更換濾網時提醒您，確保您可時刻輕鬆獲得最佳效果。此外，我們的 Philips 原廠濾網可保證長達 12 個月的最佳性能，確保您的空氣全年潔淨。

    3 種速度：中速、加速和睡眠模式

    3 種速度：中速、加速和睡眠模式

    使用空氣清新機的三種不同速度設定：特強、中速、睡眠。在污染水平較高時進行高效空氣淨化，只需將您的空氣清新機設定為特強模式即可快速見效。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      空氣清新機
      技術
      HEPA NanoProtect
      顏色
      白色，絲綢米色
      主要物料
      塑膠
      網絡連接功能
      Wi-Fi 範圍
      2.4 GHz
      語音控制

    • 技術規格

      最高功率
      12 瓦
      空氣質素感應器
      最低音量水平
      19 dB(A)
      最高音量水平
      49 dB(A)

    • 效能

      CADR（潔淨空氣輸送率）（微粒，GB/T）
      170 立方米/小時
      濾網層
      HEPA、前層濾網
      過濾微粒
      吸附 99.97% 的 0.003 微米粒子
      最大房間面積
      44 平方米

    • 可用性

      電線長度
      1.6 米
      排程器
      有（透過應用程式）
      自動模式
      睡眠模式
      速度設定
      有（睡眠、中速、加速）
      氣氛夜燈
      空氣質素資訊
      介面
      數碼（觸控）
      建議更換濾網
      1 年

    • 安全功能

      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品高度
      34.1 厘米
      產品重量
      2.2 公斤
      產品寬度
      23.7 厘米
      產品長度
      24.3 厘米
      包裝長度
      26.3 厘米
      包裝寬度
      26.3 厘米
      包裝高度
      37.5 厘米
      包裝重量
      3.2 公斤

    • 慳電

      備用功率
      <1 瓦
      電壓
      100-240 伏
      頻率
      50/60Hz

    • 保養

      保用
      2 年

    • 兼容性

      隨附配件 1
      2 合 1 HEPA 濾網
      相關配件 1
      FY0611

    • 原產地

      生產地
      中國

    獎項

    • (1) 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
    • (3) 藉由空氣通過濾網作計算，將潔淨空氣輸送率(CADR)除以房間大小(48立方米)而得出之一次淨化理論時間(假設房間地面面積為20平方米，高度為2.4米)，以JEM 1467標準計算所得。
    • (4) 將通過濾網的空氣，根據OFI測試方法SOP350.003使用室內塵蟎、樺樹花粉或貓過敏原進行測試。
    • (5) 由第三方機構根據T/GDAR 0001-2022，於30立方米實驗室進行，測試用病毒為甲型流感病毒H1N1，以特強模式測試60分鐘。從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCoV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
    • (6) 平均噪音水平根據 IEC 60704-1 - 2020, MOD 進行測試。
    • (7) 潔淨空氣輸送率(CADR)以最大功率運行，與 2023 年 3 月德國 Amazon 上銷量前 20 名的空氣清新機相比
    • (7) 聲明的每瓦潔淨空氣輸送率，以最大功率運行，與 2023 年 3 月德國 Amazon 上銷量前 20 名的空氣清新機相比
    • (8) 建議使用壽命根據 Philips 用戶的平均使用時間及該城市的世衛組織污染水平數據計算。實際使用壽命受使用環境及頻率影響。僅適用於有 Philips 商店的國家/地區。

