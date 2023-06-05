過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1)

我們的 2 層過濾系統採用 NanoProtect HEPA 技術，表現超然，可阻隔 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒，(1) NanoProtect HEPA 技術不僅可以阻隔污染物，還可以利用靜電荷吸附污染物，其清潔效果相較傳統的 HEPA H13 過濾高達 2 倍，並帶來更高的能源效益 (2)。