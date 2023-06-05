搜尋字眼

ZH
EN
  • 2 合 1 濾網，實現持久的優良效能 2 合 1 濾網，實現持久的優良效能 2 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網

    FY0611/30

    2 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    NanoProtect HEPA 的雙重過濾及前層濾網確保您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑及其他污染物的侵害。

    查看各種好處

    NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網

    類似產品

    See all 隔濾網和配件

    2 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    完美適配的 Philips 原裝濾網

    • 使用壽命長達 12 個月
    • 有效過濾 99.97% 0.003 微米的微粒
    過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1)

    過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1)

    我們的 2 層過濾系統採用 NanoProtect HEPA 技術，表現超然，可阻隔 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒，(1) NanoProtect HEPA 技術不僅可以阻隔污染物，還可以利用靜電荷吸附污染物，其清潔效果相較傳統的 HEPA H13 過濾高達 2 倍，並帶來更高的能源效益 (2)。

    完美貼合設計，維持高效能表現

    完美貼合設計，維持高效能表現

    原廠 Philips 濾網與裝置在同一時間設計，以確保兩者完美契合，以及裝置持續運作順暢。

    Philips 濾網能確保裝置有效運作

    Philips 濾網能確保裝置有效運作

    Philips 空氣濾網在出廠前要經過一系列強制性的嚴格檢驗測試，包括使用壽命和耐久性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網旨在確保 Philips 空氣清新機在濾網使用壽命結束前仍能發揮最佳性能。

    連接裝置並檢查濾網壽命

    連接裝置並檢查濾網壽命

    使用 Air+ 應用程式隨時隨地監察濾網的使用壽命及狀態。需要更換濾網時，您會收到通知，然後您可以直接透過我們的應用程式輕鬆購買全新濾網 (4)。

    可使用長達 12 個月

    可使用長達 12 個月

    Philips 整合式 2 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 12 個月的最佳過濾效能。(3)

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    空氣清新機會在需要更換濾網時提醒您，以便於維護。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      HEPA NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      前層濾網
      活性碳
      使用壽命
      長達 1 年

    • 效能

      過濾微粒
      0.003 微米達 99.97%

    • 重量與尺寸

      產品高度
      154 毫米
      產品重量
      0.24 公斤
      包裝長度
      173 毫米
      包裝寬度
      173 毫米
      包裝高度
      164 毫米
      包裝重量
      0.35 公斤
      產品長度
      166 毫米
      產品寬度
      166 毫米

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AC0650、AC0651

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • (1) 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
    • (2) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。
    • (3) 建議使用壽命根據 Philips 用戶的平均使用時間及該城市的世衛組織污染水平數據計算。實際使用壽命受使用環境及頻率影響。僅適用於有 Philips 商店的國家/地區。
    • (4) 僅適用於有 Philips 商店的國家/地區。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。