2 合 1 濾網，實現持久的優良效能
NanoProtect HEPA 的雙重過濾及前層濾網確保您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑及其他污染物的侵害。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
完美適配的 Philips 原裝濾網
- 使用壽命長達 12 個月
- 有效過濾 99.97% 0.003 微米的微粒
過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1)
我們的 2 層過濾系統採用 NanoProtect HEPA 技術，表現超然，可阻隔 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒，(1) NanoProtect HEPA 技術不僅可以阻隔污染物，還可以利用靜電荷吸附污染物，其清潔效果相較傳統的 HEPA H13 過濾高達 2 倍，並帶來更高的能源效益 (2)。
完美貼合設計，維持高效能表現
原廠 Philips 濾網與裝置在同一時間設計，以確保兩者完美契合，以及裝置持續運作順暢。
Philips 濾網能確保裝置有效運作
Philips 空氣濾網在出廠前要經過一系列強制性的嚴格檢驗測試，包括使用壽命和耐久性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網旨在確保 Philips 空氣清新機在濾網使用壽命結束前仍能發揮最佳性能。
連接裝置並檢查濾網壽命
使用 Air+ 應用程式隨時隨地監察濾網的使用壽命及狀態。需要更換濾網時，您會收到通知，然後您可以直接透過我們的應用程式輕鬆購買全新濾網 (4)。
可使用長達 12 個月
Philips 整合式 2 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 12 個月的最佳過濾效能。(3)
按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作
空氣清新機會在需要更換濾網時提醒您，以便於維護。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
HEPA NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
-
1 個濾網
- HEPA NanoProtect
-
是
- 前層濾網
-
是
- 活性碳
-
無
- 使用壽命
-
長達 1 年
-
效能
- 過濾微粒
-
0.003 微米達 99.97%
-
重量與尺寸
- 產品高度
-
154 毫米
- 產品重量
-
0.24 公斤
- 包裝長度
-
173 毫米
- 包裝寬度
-
173 毫米
- 包裝高度
-
164 毫米
- 包裝重量
-
0.35 公斤
- 產品長度
-
166 毫米
- 產品寬度
-
166 毫米
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AC0650、AC0651
- (1) 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
- (2) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。
- (3) 建議使用壽命根據 Philips 用戶的平均使用時間及該城市的世衛組織污染水平數據計算。實際使用壽命受使用環境及頻率影響。僅適用於有 Philips 商店的國家/地區。
- (4) 僅適用於有 Philips 商店的國家/地區。
