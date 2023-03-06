Philips Air+ 應用程式：您的智能潔淨空氣解決方案

Air+ 應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。該應用程式可追蹤所有室內外污染物並自動調整裝置效能，讓您省去手動操作的麻煩。Air+ 讓您在家中或外出時都能掌控一切，更可使用 Amazon Alexa 或 Google Home 以語音控制家居空氣品質。