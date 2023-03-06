在 16 分鐘內淨化空氣 (1)
只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
在 16 分鐘內淨化空氣 (1)
去除 99% 病毒、致敏原和污染物（2、3、6）
- 過濾面積高達 24 平方米的房間*
- 每小時 190 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
- HEPA 及活性碳濾網
高效能表現適合面積高達 24 平方米的房間
強勁氣流循環，能有效覆蓋房間面積達 24 平方米，並將潔淨空氣分佈到房間每個角落。同時亦將性能大幅提升至每小時 190 立方米 CADR（潔淨空氣輸送率）。16 分鐘內即可淨化 20 平方米的房間。(1)
過濾 99.5% 小至 0.003 微米的粒子
採用NanoProtect 納米級防護複合HEPA濾網，包含前層濾網、 NanoProtect 納米級防護HEPA濾網、活性碳濾網，能吸附 99.5% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (3)，讓您免受 PM2.5、細菌 (7)、花粉、灰塵、寵物皮屑、異味等污染物的侵害。經過敏症研究基金會歐洲中心認證。
可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠
吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠 (2)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.96%(4)。
為智能淨化而設的AeraSense智能感測器
以每秒1000次的速度精確地測控空氣中的超微細粒子， 並智能調節運作速度 (自動模式)。
通過全面測試，品質值得信賴
Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續持久運作。
超寧靜運作睡眠模式
睡眠模式時，空氣清新機會在您睡覺時以接近無聲的狀態運行。
低能源消耗
憑籍其節能設計，空氣清新機的最大運行功率為 20 瓦，與一個標準燈泡相同。
空氣質素顯示
機身屏幕以四色空氣質素顯示燈實時反映致敏原和 PM2.5 水平，對家中空氣質素一目了然。
更換濾網指示燈
根據污染程度和運行時間，空氣清新機能精確計算濾網壽命。需要更換濾芯時會發出提示，方便保養。
Philips Air+ 應用程式：您的智能潔淨空氣解決方案
Air+ 應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。該應用程式可追蹤所有室內外污染物並自動調整裝置效能，讓您省去手動操作的麻煩。Air+ 讓您在家中或外出時都能掌控一切，更可使用 Amazon Alexa 或 Google Home 以語音控制家居空氣品質。
新款替換濾網
此裝置兼容的替換濾網是 FY0910。這款新濾網取代上一代濾網 FY0293，並提供更佳效能。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
空氣清新機
- 技術
-
HEPA NanoProtect
- 顏色
-
暗灰
- 主要物料
-
塑膠
- 網絡連接功能
-
是
- Wi-Fi 範圍
-
2.4 GHz
- 語音控制
-
Alexa、Google Home
-
技術規格
- 最高功率
-
20W
- 空氣質素感應器
-
PM2.5
- 最低音量水平
-
19 dB(A)
- 最高音量水平
-
49 dB(A)
-
效能
- CADR（潔淨空氣輸送率）（微粒，GB/T）
-
190 立方米/小時
- 濾網層
-
HEPA、活性碳、前層濾網
- 過濾微粒
-
吸附 99.97% 的 0.003 微米粒子
- 最大房間面積
-
49 平方米
-
可用性
- 電線長度
-
1.6 米
- 排程器
-
有（透過應用程式）
- 自動模式
-
是
- 睡眠模式
-
是
- 速度設定
-
有（睡眠、中速、加速）
- 氣氛夜燈
-
無
- 空氣質素資訊
-
色彩環
- 介面
-
數碼（觸控）
- 建議更換濾網
-
1 年
-
安全功能
- 兒童安全鎖
-
無
-
重量與尺寸
- 產品高度
-
36.7 厘米
- 產品重量
-
2.4 公斤
- 產品寬度
-
25 厘米
- 產品長度
-
25 厘米
- 包裝長度
-
27.6 厘米
- 包裝寬度
-
27.6 厘米
- 包裝高度
-
39.5 厘米
- 包裝重量
-
4.2 公斤
-
慳電
- 備用功率
-
<2 瓦
- 電壓
-
100-240 伏
- 頻率
-
50/60Hz
-
保養
- 保用
-
2 年
-
兼容性
- 隨附配件 1
-
3 合 1 HEPA 濾網
- 相關配件 1
-
FY0293
-
原產地
- 生產地
-
中國
- (1) 藉由空氣通過濾網作計算，將潔淨空氣輸送率(CADR)除以房間大小(48立方米)而得出之一次淨化理論時間(假設房間地面面積為20平方米，高度為2.4米)。
- (2) 於 Airmid Health group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到甲型流感H1N1 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以是保護您和家人計劃的一部分（美國國家環境保護局）。
- (3) 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
- (4) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
- (6) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2011 進行測試。
- (6) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2011 進行測試
- (7) 視乎您所在的位置，Alexa 和 Google Home 的可用性會有所不同。
- (8) 平均噪音水平，基於 GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD)。音量可能會因應房間的條件和裝置位置而有所改變。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。