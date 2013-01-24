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除鈣

    如何清潔壓力式蒸氣熨斗  

    蒸氣產生器除垢
    蒸氣熨斗除垢
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    產品類型

    您可以在蒸氣產生器的側面找到產品名稱

     

    查找方法十分簡單。您只需檢查蒸氣產生器右側或左側標示的產品名稱，例如 PerfectCare Elite, PerfectCare Performer 等。

    壓力式蒸氣熨斗為什麼要除鈣?

    隨著使用時間，壓力式蒸氣熨斗會累積鈣化物。您身處的地區水質硬度愈高，鈣垢雜質就會愈快形成並硬化，形成鈣化物。如無定期除鈣，熨衣時可能會導致衣物出現白色/啡色污漬，熨斗更可能出現滲漏啡色污水的問題。定期除鈣，可有效維持最高的蒸氣輸出量，並延長熨斗的使用壽命。

    如何清潔壓力式蒸氣熨斗

    Easy De-Calc 智能除鈣裝置

    PerfectCare Aqua (GC86xx) | PerfectCare Aqua Eco (GC86xx) |  PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx) | PerfectCare Aqua Silence (GC86xx) | PerfectCare Elite (GC96xx) | PerfectCare Elite Plus (GC96xx) PerfectCare Elite Silence (GC96xx) | PerfectCare Expert (GC92xx)

    說明
    說明
    說明
    說明

    當De-Calc 除鈣提示燈閃爍時，表示熨斗需要除垢。為達到最佳效果，您可以在日常熨衣時進行除垢。  

     

    1. 拔除電源，讓壓力式蒸氣熨斗完全冷卻。（至少 2 小時）
    2. 將壓力式蒸氣熨斗放在桌面或水槽的邊緣，然後將一隻至少 350 毫升的水杯放置在Easy De-Calc（智能除鈣）旋鈕下方。
    3. 拆下旋鈕，將積水和鈣垢倒出。
    4. 重新裝上旋鈕，再順時針方向拴緊。
    5. 現在，您可以安心開始熨衣了！

    拆下旋鈕，將積水和鈣垢倒出。

    如何清潔壓力式蒸氣熨斗

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    底盤除垢 

    CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 


    如果您並未經常使用簡易除鈣功能，及/或看見熨斗流出白色/啡色小碎片    ，可根據下列步驟為熨斗底盤進行除垢。
    說明
    說明 2
    說明 3
    說明 4
    說明 5
    說明 6
    1. 拔除電源讓熨斗完全冷卻。（至少 2 小時） 
    2. 將壓力式蒸氣熨斗放在桌面或水槽的邊緣，然後手持一杯至少 ２50 毫升的水，放在　 EASY DE-CALC（簡易除鈣）旋鈕下方。
    3. 拆下旋鈕，將積水和鈣垢倒出。 
    4. 手持熨斗，「簡易除鈣」開口朝上，然後倒入一般清水 500 毫升。（備註：PerfectCare Elite (GC96xx) 和 PerfectCare Elite Plus (GC96xx) 需要注入 900 毫升水）
    5. 「簡易除鈣」開口保持向上，重新插入「簡易除鈣」旋鈕，然後按順時針方向將蓋子栓緊。 
    6. 接通電源、開啟熨斗。等待 5 分鐘直至熨斗溫度升高。 
    7. 嘗試用熨斗燙一塊質地偏厚的布料，並同時按住蒸氣噴射按鈕。持續此步驟 3 分鐘。 
    8. 當您看到熨斗不再冒水或蒸氣即可停止。現在，您可以安心開始熨衫了！

    如何清潔壓力式蒸氣熨斗

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    快速除鈣裝置

    PerfectCare Compact (GC78xx) | PerfectCare Compact Essential (GC68xx) | FastCare (GC77xx) | FastCare Compact (GC67xx) | HI59xx series | PerfectCare Performer (GC87xx) | PerfectCare Viva (GC70xx) | SpeedCare (GC66xx)

    說明
    說明
    說明
    說明

    當De-Calc 除鈣提示燈閃爍時，表示熨斗需要除垢。  

     

    1. 確保熨斗已開啟，然後將水箱注滿一半水。
    2. 將熨斗放置在 SMART CALC CLEAN 快速除鈣匣上。包裝盒內已附快速除鈣匣。  
    3. 按住 CALC CLEAN（除鈣）按鈕 2 秒，直至聽到「嗶」聲。
      備註：部分型號熨斗的 CALC CLEAN（除鈣）按鈕設在熨斗把手上。
    4. 當壓力式蒸氣熨斗停止發出嗶嗶聲，CALC CLEAN（除鈣）指示燈也停止閃爍時，即表示清洗步驟已完成。清潔過程約為 2  分鐘。最後，請使用清潔毛巾抹乾底板。
    5. 現在，您可以安心開始熨衣了！

     

    如何清潔壓力式蒸氣熨斗

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    簡易清洗功能 

    CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 

    說明
    說明
    說明
    說明
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    說明

    透過幾個簡單的除垢步驟，即可延長熨斗的使用壽命。

     

    1. 拔除電源，讓蒸氣產生器完全冷卻。（至少 2 小時）
    2. 從底座上拿起熨斗，再拆下水箱（如適用）。 
    3. 雙手持熨斗然後輕輕晃動熨斗。 
    4. 移除 CALC CLEAN（除鈣）蓋帽（如適用），然後擰開 CALC CLEAN（除鈣）蓋子或旋鈕。 
    5. 在洗手盤上傾放熨斗倒出污垢，然後重複裝水、倒水兩次，即達到最佳效果並延長產品的使用壽命。
    6. 將「除鈣」蓋或旋鈕裝上，蓋上表蓋（如適用）。
    7. 現在，您可以安心開始熨衫了！

    如何清潔蒸氣產生器

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    PureSteam 濾鈣盒功能

    PerfectCare Pure (GC76xx)

    當壓力式蒸氣熨斗發出「嗶嗶聲」及　ANTI-CALC（抗鈣化）指示燈閃爍時，即表示您需要更換 PureSteam 濾鈣盒。如果未能及時更換，避免功能受損，您的壓力式蒸氣熨斗會運作 15-30 分鐘然後自動關閉。 
     
    如果您沒有補充用的濾鈣盒，亦可以使用已除礦物質的水或 Philips IronCare 濾水器的除垢水繼續熨衫。
    1. 打開壓力式蒸氣熨斗底部的抗鈣化過濾網開口，取出使用過的濾鈣盒。
    2. 準備新的濾鈣盒，撕開濾鈣盒底部的膠紙。
    3. 將新的濾鈣盒安裝在熨斗然後往下按，直至聽到「咔」一聲，合上開口。
    4. 現在，您可以安心開始熨衫了！

    Philips 壓力式蒸氣熨斗的常見問題解答

    為防止蒸氣產生器出現石灰雜質，我應該使用已除礦物質的水或熨衣專用的水嗎？

    我們建議所有 Philips 蒸氣產生器和熨斗均使用自來水或已除礦質的水。已除礦質的水是防止熨斗形成石灰雜質的最佳選擇。
     

    為免蒸氣產生器被污染，甚至受損或無法運作，切勿在　Philips 蒸氣掛熨機加入熨衣水或有香味的水。
    除垢指示燈閃爍時，我還可以使用蒸氣產生器嗎？
    不可以。除垢指示燈閃爍時，熨斗會停止產生蒸氣。您需要完成所有除垢步驟，才能再次使用蒸氣產生器。
    蒸氣產生器完成除垢後，除垢指示燈仍不斷閃爍

    這可能是熨斗並未完成所有除垢步驟，導致熨斗重設失敗。（Smart Calc Clean 智能除鈣功能）


    請再次執行除垢並確保完成整個除垢過程。過程完畢後，熨斗會重新設定，除垢指示燈也會隨之關閉。（EASY DE-CALC 簡易除鈣功能）  

     

    如問題未能解決或有任何疑問，請隨時聯絡 Philips 客戶服務
    「除鈣」功能無法啟動，我該怎樣做？

    完成下列步驟後方可啟動除鈣功能：
     

    1. 將水箱注滿水
    2. 將蒸氣產生器放在除垢盤上。
    3. 長按　Calc-clean（除鈣）按鈕 2 秒
    熨斗除垢後，不斷有白色的小碎片或啡色污漬從熨斗底盤流出
    熨斗除垢後，如果衣物出現白色小碎片或污漬，建議您重複除垢步驟，再次清洗熨斗，從而沖走所有鈣化物。
    我的蒸氣產生器除垢後無法產生蒸氣

    如果您的熨斗仍然含有除垢過程中的水分，則完成除垢步驟並再次熨衣服時，您會發現熨斗底盤可能只會排水而沒有蒸氣（或只有少量蒸氣）。
     

    為了將熨斗排出水分，請長按蒸氣按鈕至少 30 秒。此時，您會聽到泵水聲；所有水分排出後，熨斗就會重新產生蒸氣。
    我一直使用已除礦物質的水燙衫，還要為蒸氣產生器除垢嗎？
    如果您一直使用已除礦物質的水，您的蒸氣產生器就不會產生石灰雜質。可是，根據熨斗的使用時間，部分熨斗的除垢指示燈依然會閃爍，屆時，請進行除垢以便再次使用。

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