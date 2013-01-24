當壓力式蒸氣熨斗發出「嗶嗶聲」及 ANTI-CALC（抗鈣化）指示燈閃爍時，即表示您需要更換 PureSteam 濾鈣盒。如果未能及時更換，避免功能受損，您的壓力式蒸氣熨斗會運作 15-30 分鐘然後自動關閉。

如果您沒有補充用的濾鈣盒，亦可以使用已除礦物質的水或 Philips IronCare 濾水器的除垢水繼續熨衫。