查找方法十分簡單。您只需檢查蒸氣產生器右側或左側標示的產品名稱，例如 PerfectCare Elite, PerfectCare Performer 等。
查找方法十分簡單。您只需檢查蒸氣產生器右側或左側標示的產品名稱，例如 PerfectCare Elite, PerfectCare Performer 等。
拆下旋鈕，將積水和鈣垢倒出。
我們建議所有 Philips 蒸氣產生器和熨斗均使用自來水或已除礦質的水。已除礦質的水是防止熨斗形成石灰雜質的最佳選擇。
為免蒸氣產生器被污染，甚至受損或無法運作，切勿在 Philips 蒸氣掛熨機加入熨衣水或有香味的水。
這可能是熨斗並未完成所有除垢步驟，導致熨斗重設失敗。（Smart Calc Clean 智能除鈣功能）
請再次執行除垢並確保完成整個除垢過程。過程完畢後，熨斗會重新設定，除垢指示燈也會隨之關閉。（EASY DE-CALC 簡易除鈣功能）
如問題未能解決或有任何疑問，請隨時聯絡 Philips 客戶服務
如果您的熨斗仍然含有除垢過程中的水分，則完成除垢步驟並再次熨衣服時，您會發現熨斗底盤可能只會排水而沒有蒸氣（或只有少量蒸氣）。
為了將熨斗排出水分，請長按蒸氣按鈕至少 30 秒。此時，您會聽到泵水聲；所有水分排出後，熨斗就會重新產生蒸氣。
我們的客戶服務團隊隨時樂意為您效勞及提供支援。
聯絡我們：+852 2619 9663
星期一至星期六 上午9:00 - 下午6:00
星期日及公眾假期休息