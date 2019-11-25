第一印象至關重要，在工作或聚會上，起縐的衣服勢必令人留下不雅觀的印象。即使您穿上最好的襯衫或連衣裙，若果您的衣服滿是縐褶，看起來也不太妥當。您將衣服存放在衣櫥一段時間後，也會出垷褶痕的問題。也許是因為它們被摺疊起來放在抽屜內其他衣服底下，又或者是換季時被藏起來了。幸而有一些簡單（且有效）的方法可以達到仿如剛熨燙過的效果。這裡為您提供處理有縐褶和褶痕的衣服最佳的方法。
在洗滌前預防縐褶出現是您需要採用的終極訣竅，以避免衣物剛離開洗衣機就得處理其極為不平滑的問題。洗衣服時請緊記以下幾點，以盡量減少褶痕出現：
如果使用洗衣機，則請放入較少量的衣物。
運行較短的循環程序並使用較暖的温水設定，也是處理容易起縐的衣物較為輕柔的方式。
完成洗滌後立即將衣物從洗衣機中取出，這樣任何因旋轉而產生的縐褶就沒有時間定型了。
衣物的晾乾方式往往會影響它們洗衣後的亮麗程度。以下是當中的一些考慮因素：
自動乾衣機有助去除衣物上的縐褶。只需確保您在乾衣程序結束後立即取出衣物（如果衣物仍留在乾衣機內，縐褶會再次形成）。
沒有人想穿上一件起縐的襯衫，這的確會影響您的其他裝束，並破壞您的帥氣造型。如果您沒有時間進行徹底熨燙，可以考慮快速熨燙您的衣服。Philips 蒸氣掛熨機僅需不到一分鐘的時間即可加熱，並且適用於懸掛起來的襯衫，而無需使用熨衣板。此外，如果您需帶備襯衫出差，這款小巧的掛熨機可以輕鬆放進您的行李箱內，方便您隨身攜帶。 如果您的襯衫並非棉質製品，您或有興趣知道如何去除聚酯纖維及其他類型的合成纖維上的褶痕。為了在第一時間避免產生縐褶，採用正確的乾衣技術至關重要。使用乾衣機時，需確保在乾衣程序結束後立即取出衣物，這樣縐褶就沒有足夠時間在衣物上形成。熨燙衣物時務必格外小心。一般而言我們不建議使用熨斗，因為聚酯纖維的合成纖維可能會融化或留下熨痕，特別是在熨斗底板過熱的情況下。蒸熨通常是較好（也更安全！）的選擇。
沒有人想穿上一件起縐的襯衫，這的確會影響您的其他裝束，並破壞您的帥氣造型。如果您沒有時間進行徹底熨燙，可以考慮快速熨燙您的衣服。Philips 蒸氣掛熨機僅需不到一分鐘的時間即可加熱，並且適用於懸掛起來的襯衫，而無需使用熨衣板。此外，如果您需帶備襯衫出差，這款小巧的掛熨機可以輕鬆放進您的行李箱內，方便您隨身攜帶。
如果您的襯衫並非棉質製品，您或有興趣知道如何去除聚酯纖維及其他類型的合成纖維上的褶痕。為了在第一時間避免產生縐褶，採用正確的乾衣技術至關重要。使用乾衣機時，需確保在乾衣程序結束後立即取出衣物，這樣縐褶就沒有足夠時間在衣物上形成。熨燙衣物時務必格外小心。一般而言我們不建議使用熨斗，因為聚酯纖維的合成纖維可能會融化或留下熨痕，特別是在熨斗底板過熱的情況下。蒸熨通常是較好（也更安全！）的選擇。
您可以在聚酯纖維襯衫還濕潤的時候將其掛起，然後用掛熨機蒸熨一遍，避免直接接觸衣物表面。幾分鐘後，熱蒸氣將撫平褶痕和縐褶，同時烘乾您的衣物。
蒸氣設定可更有效地去除縐褶，因為連續蒸氣輸出更容易撫平褶痕。將水注入熨斗的儲水槽中並設定為蒸氣模式。（使用過濾水或瓶裝水有助防止熨斗氣孔阻塞）。
大多數熨衣板的背面都有一個金屬架。將熨斗放在架上，根據衣物標籤設定溫度，然後再插上電源。
使用前讓熨斗完全加熱。同時，請按照以下步驟進行：
將襯衫內層翻出來，放在熨衣板上。如果您主要熨燙衣物內層，外層就更有可能保持原始狀態。
要去除窗簾上的褶痕可以相當棘手。要將窗簾從掛鉤上取下並將整套大型窗簾放入洗衣機和乾衣機內，甚至平衡放置它們在熨衣板上，都並非一件容易的事。使用手提式蒸氣掛熨機是一個明智選擇，無需熨斗即可清潔布料並去除褶痕，而且不需費心將窗簾拆下。 以上分享我們處理起縐衣物的重要貼士。一身不整齊的裝束無人會喜歡，但如果您有一些絕妙的秘技（和工具），就可以讓您的衣服如同剛從乾洗店取回來一樣光潔如新。
要去除窗簾上的褶痕可以相當棘手。要將窗簾從掛鉤上取下並將整套大型窗簾放入洗衣機和乾衣機內，甚至平衡放置它們在熨衣板上，都並非一件容易的事。使用手提式蒸氣掛熨機是一個明智選擇，無需熨斗即可清潔布料並去除褶痕，而且不需費心將窗簾拆下。
以上分享我們處理起縐衣物的重要貼士。一身不整齊的裝束無人會喜歡，但如果您有一些絕妙的秘技（和工具），就可以讓您的衣服如同剛從乾洗店取回來一樣光潔如新。
You are about to visit a Philips global content pageContinue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。