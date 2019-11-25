沒有人想穿上一件起縐的襯衫，這的確會影響您的其他裝束，並破壞您的帥氣造型。如果您沒有時間進行徹底熨燙，可以考慮快速熨燙您的衣服。Philips 蒸氣掛熨機僅需不到一分鐘的時間即可加熱，並且適用於懸掛起來的襯衫，而無需使用熨衣板。此外，如果您需帶備襯衫出差，這款小巧的掛熨機可以輕鬆放進您的行李箱內，方便您隨身攜帶。

如果您的襯衫並非棉質製品，您或有興趣知道如何去除聚酯纖維及其他類型的合成纖維上的褶痕。為了在第一時間避免產生縐褶，採用正確的乾衣技術至關重要。使用乾衣機時，需確保在乾衣程序結束後立即取出衣物，這樣縐褶就沒有足夠時間在衣物上形成。熨燙衣物時務必格外小心。一般而言我們不建議使用熨斗，因為聚酯纖維的合成纖維可能會融化或留下熨痕，特別是在熨斗底板過熱的情況下。蒸熨通常是較好（也更安全！）的選擇。