格內其他項目
- 遙控器電池
- 遙控器
- 保用證
- 電源線
- 底座
我們的電視讓您的客人於大電視上無線地自由享受內容，省去諸多麻煩。透過開放式系統方案，我們為 iOS 及 Android 用戶持續擴大兼相性。我們安全的分享可保障您的客人。可透過 Miracast 和 DirectShare分享相片、電影、音樂到電視上欣賞！
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
CMND 及控制令您能在一個中央位置進行遠距配置和安裝您的電視，而無需親身走到電視所在的房間。您可不費吹灰之力便可更新及管理您所有的顯示屏，而無需打擾到您的客人。
CMND 及建立令您能在需要時展示您想展示的資訊。CMND 的內容管理組件支援使用者建立及發佈具互動性的酒店品牌網頁內容。您亦可設定您的電視，為客戶提供關於酒店最新發展的實時資訊。
配備 Android 的專業電視機，可體驗更快、更豐富及方便客人使用的介面。您更可以控制一系列專用的接待服務、應用程式及更多功能。而容易瀏覽的功能表更可直接連結至您最愛的應用程式。
AppControl 能確保您的電視取得您所需的應用程式。您可以將應用程式新增、刪除及分類，甚至將應用程式配置到指定房間，營造真正個人化的客戶體驗。您只需置身於一個中央位置即可辦妥，無需親身走到電視所在的房間。為方便使用並顧及安全問題，您可以將您的自訂應用程式上載到我們的私人雲端伺服器上，內容只有您可以存取，非常安全可靠。
進階應用程式由不斷擴充的應用程式庫組成，由強大的 Android 系統支持，令運作前所未有地流暢、迅速而且更先進。為配合酒店所需，客戶資料可於使用以及存取非法內容後安全地刪除，保護您的業務免受危害。
節省成本及省卻麻煩。採用我們全新的 Smart TV，您可直接於電視建立自己的酒店系統。互動頻道、點播影片、互動酒店清單及資訊，以及網上訂購系統均可輕易設定，毋需附加額外裝置。以同軸電視線纜提供內容，您現可直接於電視使用互聯網網絡提供電視頻道或 VOD。我們的合作夥伴網絡可確保您獲得所想的自訂入口網站。
電視機可透過 Serial Xpress Protocol（SXP）連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。
不想使用遙控？您可使用智能手機或平板電腦上的 Philips 電視遙控應用程式來操控您的電視、點選希望觀看的應用程式，並存取 SmartInfo。Philips 電視遙控應用程式可於 iOS 和 Android 裝置上免費下載。
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