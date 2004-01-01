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超越時代的視訊墻螢幕具備市面上最纖幼的邊框及最先進的對準技術，將您要傳遞訊號及感染力全面加強，不受粗邊框干預訊息，同時設有多種尺寸設定，讓您可在視訊墻螢幕播放任何內容。
嶄新的色彩調教套件能控制背光亮度、標準化伽瑪曲線及調教顯示屏網絡的灰階。無論您安裝的是視訊墻螢幕、馬賽克式版面配置、選單板，甚至是希望在控制室中將所有顯示屏調節至同一色彩值，色彩調教套件都能為您保持所有顯示屏的顏色一致。
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
顯示屏還可用作為多合一的數碼信號方案，並創造出緊密連接、智能安全的顯示屏網絡。開放式可插拔規範 (OPS) 屬於業界標準的嵌槽，讓您新增兼容 OPS 的媒體播放器，且毋須纜線連接，方便您隨時隨地安裝、使用或維護您的硬件。
將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。
由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。
Philips IPS 顯示屏使用高級技術，為您帶來更寬闊的 178/178 度檢視角度，所以不管是什麼角度，幾乎都可以看得到顯示屏，即使是縱向模式亦毫無問題。IPS 顯示屏能以鮮豔的顏色帶來清脆細膩的圖像，尤其適用於專業視訊牆以及時刻需要色彩準確度及平穩亮度的選單板應用。
白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。
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