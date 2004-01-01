IPS 寬闊技術提供影像及顏色的精確度

Philips IPS 顯示屏使用高級技術，為您帶來更寬闊的 178/178 度檢視角度，所以不管是什麼角度，幾乎都可以看得到顯示屏，即使是縱向模式亦毫無問題。IPS 顯示屏能以鮮豔的顏色帶來清脆細膩的圖像，尤其適用於專業視訊牆以及時刻需要色彩準確度及平穩亮度的選單板應用。