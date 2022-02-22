如果您需要家用電器、母嬰護理及個人護理產品的協助，請造訪我們飛利浦客戶服務中心，各類飛利浦產品均由指定的專業服務中心處理。
造訪飛利浦服務中心時，請攜帶以下項目： 1. 購買證明（收據/發票正本） 2. 飛利浦產品（包括配件）
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地址: 彌敦道625及639號雅蘭中心辦公樓二期7樓707-708室 服務時間: 週一至週五 : 上午10:00 – 下午7:00 週六 : 上午10:00 – 下午5:00 週日及公眾假期休息
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地址: 葵涌葵定路 32-40 號裕林工業大廈一期 3樓A2室 服務時間: 週一至週五 : 上午9:00 - 下午6:00 週六 : 上午9:00 - 下午5:00 週日及公眾假期休息
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地址: 俾利喇街62D地下 服務時間: 週一至週六 : 上午9:15 - 下午1:00 及 下午2:30 - 下午6:15 週日及公眾假期休息
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地址: 上環永樂街 148 號南和行大廈 5 樓 505 室 服務時間: 週一至週五 : 上午9:30 - 下午5:30 週六 : 上午9:30 - 下午1:00 週日及公眾假期休息
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地址: 觀塘觀塘道378號創紀之城二期13 /F 1311- 1312室(牛頭角地鐵站 A 出口 ) 服務時間: 週一至週五 : 上午10:00 - 下午7:00 週六 : 上午10:00 - 下午5:00 週日及公眾假期休息
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很多時候，當產品沒有達到預期的性能時，問題可以在家中解決，而無需送修。 請使用我們的在線的故障排除和常見問題解答來查找常見問題的解決方案： 如果您無法在線解決問題，您可以通過以下兩種方式預約驗貨： 1) 1) 在線註冊您的產品（不適用於電視、母嬰產品、Gaggia 和 Saeco 咖啡機）—點擊此處 2) 聯繫我們的客戶服務中心 — 點擊這裡
如果您的產品仍在保修期內，將免費維修。
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如果您的產品不再在保修期內，我們會努力令你解決產品問題，使維修過程盡可能方便、輕鬆。建議的解決方案和最終成本將根據產品類型、使用年限和您選擇的運輸方式而有所不同。 有關咖啡機和母嬰產品支援，請聯繫我們的客戶服務中心。
對於沒有維修選項的產品，我們根據產品不同的使用年限提供不同的折扣以購買新的飛利浦產品。
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我們的目標是為我們的所有產品提供優秀的在線支持，但也意識到有時您可能很難找到您尋找的信息。 O個人護理、家用電器客戶服務中心熱線服務時間：
在聯繫我們之前，請閱讀以下提示以在我們的網站上尋求支持：
如果您仍然無法找到所需的信息，您可以通過聊天服務、電子郵件或電話聯繫我們的客戶服務中心。
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飛利浦有不同的特約服務中心來專門處理不同產品類別的售後服務，請檢查以下鏈接以查找最近的飛利浦維修服務。 查找最近的飛利浦授權客戶服務中心 - 單擊此處 個人護理、家用電器客戶服務中心熱線服務時間： •週一至週六：上午9時至下午6時 •週日及公眾假期休息
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