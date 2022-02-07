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  • 強悍與靈活性兼備 強悍與靈活性兼備 強悍與靈活性兼備

    Signage Solutions P-Line 顯示屏

    50BDL3117P/75

    強悍與靈活性兼備

    堅固耐用的 Philips P-Line 數碼標示牌顯示屏專為全天候運作而設計，經得起時間考驗。清晰的超高清畫質和高亮度使其非常適合零售、運輸和餐飲等高要求的環境。

    Signage Solutions P-Line 顯示屏

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    強悍與靈活性兼備

    更明亮的內容和全天候性能。

    • 50"
    • UHD 面板
    • 700cd/m²
    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

    D-image：臨床精確影像

    D-image：臨床精確影像

    Philips 專業顯示屏專為符合灰階表現的臨床合規標準而設計。顯示屏提供最佳質素的影像，讓您在診症室或演講廳查看醫學影像。

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

    SDM-L 帶來的周密考量與智能特性

    內置的 Intel Smart Display Module Large 為您的顯示器增添了可擴展的周密考量，在您需要加入新功能時，提供快捷且符合成本效益升級選項。其纖薄設計提供與 OPS 相同程度的智能和互通特性，同時不犧牲顯示器的時尚外觀。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      125.7  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      49.5  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      像素點距
      0.2854 x 0.2854 mm
      最佳解像度
      3840 x 2160 @ 60Hz
      亮度
      700  cd/m²
      顯示色彩
      10.7 億
      對比率（一般）
      4000:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      面板技術
      VA
      有霧
      25%

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米插座
      影像輸入
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 2.0 (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      音效輸入
      3.5 毫米插座
      其他連接
      • Micro SD (x1)
      • SDM-L
      • 溫度感應器
      影像輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      外置控制
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
      • RJ45
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
      • 環境光線感應器

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (24/7)
      • 直向 (24/7)
      平鋪式矩陣
      最多 15 x 15
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      訊號迴圈
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR 穿環
      安裝方便
      手柄
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 RMS

    • 電源

      電源
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      耗電量（典型值）
      110  瓦
      耗電量（最大值）
      260 W
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      視訊格式
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      1128.4  mm
      產品重量
      17.3  kg
      調整高度
      649  mm
      調整深度
      76.80  mm
      機器寬度（吋）
      44.43  吋
      機器高度（吋）
      25.55  吋
      掛牆
      400 x 400 毫米，M6
      機器深度（吋）
      3.02  吋
      邊框寬度
      14.90 毫米（平均邊框）
      產品重量（磅）
      38.14  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 ~ 80% RH（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 ~ 95% RH（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • H.264
      • Motion JPEG
      • MPEG1/2
      • WMV3
      USB 播放相片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • 配件

      附配件
      • AC 開關護蓋
      • Philips 標誌 (x1)
      • 電源線 (x3)
      • 快速入門指南 (x1)
      • 遙控器及 AAA 電池
      • RS232 纜線（3 米）(x1)
      • RS232 相互聯繫的纜線 (x1)
      • USB 護蓋 (x1)
      • 線夾 (x3)
      • 邊緣定位套件 (x2)
      直立
      BM05922（選購）

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 荷蘭文
      • 丹麥文
      • 英文
      • 法文
      • 芬蘭文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 挪威文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 瑞典文
      • 簡體中文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • FCC，A 級別
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • EPA

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