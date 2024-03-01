Signage Solutions H-Line 顯示屏
照亮他們的一天
使用 Philips 高亮度 H-Line 全高清標示牌使戶外顯示屏更容易被看見。令人驚嘆的清晰度和對比度，使其成為受強光和多變環境光線影響的繁忙室外地區的完美解決方案。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions H-Line 顯示屏
透過 PPDS Wave 進行操作、監控及維護
您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置，無論您身在何處，無論您何時選擇，都可以安全切換內容。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理播放清單和設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。節省時間、能源和減少對環境的影響。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
138.7
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
54.6
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度
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1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度
-
2500
cd/m²
- 顯示色彩
-
1670 萬
- 對比率（一般）
-
1200 : 1
- 動態對比
-
500,000 : 1
- 響應時間（常規）
-
6
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 面板技術
-
IPS
-
連接
- 影像輸入
-
HDMI 1.3 (x1)
- 其他連接
-
USB 2.0 (x2)
- 外置控制
-
-
便捷功能
- 擺放
-
- 鍵盤控制
-
隱藏
- 安裝方便
-
手柄
- 其他便捷功能
-
手柄
- 畫質
-
進階色彩控制
- 可控網絡
-
RJ45
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（最大值）
-
220 瓦
- 備用模式耗電量
-
< 0.5 瓦
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60Hz
-
1024 x 768, 60Hz
- 視訊格式
-
-
720p, 50, 60Hz
-
1080p，24、25、30、50、60Hz
-
480p, 60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
1282
毫米
- 產品重量
-
56
千克
- 調整高度
-
753
毫米
- 調整深度
-
106.2
毫米
- 機器寬度（吋）
-
50.47
吋
- 機器高度（吋）
-
29.65
吋
- 掛牆
-
400 毫米 x 600 毫米 / 1200 毫米 x 400 毫米 M8
- 機器深度（吋）
-
4.18
吋
- 邊框寬度
-
36.5 /36.5 /36 /36 毫米 (T/B/R/L)
- 產品重量（磅）
-
123.46
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
-20 ~ 45
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
5 - 95%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 - 95%（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
WMV
-
AVI
-
FLV
-
MPEG
-
TS
-
MP4
-
RM
-
RMVB
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
AAC
-
AIF
-
AIFF
-
ASF
-
M3U
-
M4A
-
MP3
-
MP4
-
PLS
-
WAV
-
WMA
-
內置播放器
- CPU
-
RK3568 Cortex-A55 2.0GHz
- GPU
-
ARM G52 2EE
- 記憶體
-
16GB
- WiFi
-
2.4 G
- 操作系統
-
Android 11
-
配件
- 附配件
-
-
快速入門指南
-
遙控器及 AAA 電池
-
電源線
-
Philips 標誌
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
英文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
- 防護級別
-
IP56
- 防護玻璃
-
5 毫米全包邊 AR 強化玻璃
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