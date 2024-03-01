搜尋字眼

ZH
EN
  • 照亮他們的一天 照亮他們的一天 照亮他們的一天
    -{discount-value}

    Signage Solutions H-Line 顯示屏

    55BDL6052H/00

    照亮他們的一天

    使用 Philips 高亮度 H-Line 全高清標示牌使戶外顯示屏更容易被看見。令人驚嘆的清晰度和對比度，使其成為受強光和多變環境光線影響的繁忙室外地區的完美解決方案。

    Signage Solutions H-Line 顯示屏

    類似產品

    See all H-Line 系列

    照亮他們的一天

    高亮度全天候室外顯示屏。

    • 55 吋
    • 2500cd/m²
    • 全高清

    透過 PPDS Wave 進行操作、監控及維護

    您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置，無論您身在何處，無論您何時選擇，都可以安全切換內容。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理播放清單和設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。節省時間、能源和減少對環境的影響。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      138.7  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      54.6  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      1920 x 1080p
      像素點距
      0.63 x 0.63 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60Hz
      亮度
      2500  cd/m²
      顯示色彩
      1670 萬
      對比率（一般）
      1200 : 1
      動態對比
      500,000 : 1
      響應時間（常規）
      6  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      面板技術
      IPS

    • 連接

      影像輸入
      HDMI 1.3 (x1)
      其他連接
      USB 2.0 (x2)
      外置控制
      • RJ45
      • 環境光線感應器

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向
      • 縱向
      鍵盤控制
      隱藏
      安裝方便
      手柄
      其他便捷功能
      手柄
      畫質
      進階色彩控制
      可控網絡
      RJ45

    • 電源

      電源
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      耗電量（最大值）
      220 瓦
      備用模式耗電量
      < 0.5 瓦

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 640 x 480, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      視訊格式
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080p，24、25、30、50、60Hz
      • 480p, 60Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      1282  毫米
      產品重量
      56  千克
      調整高度
      753  毫米
      調整深度
      106.2  毫米
      機器寬度（吋）
      50.47  吋
      機器高度（吋）
      29.65  吋
      掛牆
      400 毫米 x 600 毫米 / 1200 毫米 x 400 毫米 M8
      機器深度（吋）
      4.18  吋
      邊框寬度
      36.5 /36.5 /36 /36 毫米 (T/B/R/L)
      產品重量（磅）
      123.46  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      -20 ~ 45  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      5 - 95%（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 - 95%（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • WMV
      • AVI
      • FLV
      • MPEG
      • TS
      • MP4
      • RM
      • RMVB
      USB 播放相片
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • 內置播放器

      CPU
      RK3568 Cortex-A55 2.0GHz
      GPU
      ARM G52 2EE
      記憶體
      16GB
      WiFi
      2.4 G
      操作系統
      Android 11

    • 配件

      附配件
      • 快速入門指南
      • 遙控器及 AAA 電池
      • 電源線
      • Philips 標誌

    • 其他

      螢幕顯示語言
      英文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CB
      • CE
      • EAC
      • PSE
      防護級別
      IP56
      防護玻璃
      5 毫米全包邊 AR 強化玻璃

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 快速入門指南
    • 遙控及 AAA 電池
    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找常見問題、用戶手冊、安全資訊及貼士

    建議產品

    最近查閱過的產品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。