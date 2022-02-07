SDM-L 帶來的周密考量與智能特性

內置的 Intel Smart Display Module Large 為您的顯示器增添了可擴展的周密考量，在您需要加入新功能時，提供快捷且符合成本效益升級選項。其纖薄設計提供與 OPS 相同程度的智能和互通特性，同時不犧牲顯示器的時尚外觀。