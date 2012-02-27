LCD 顯示器、LED 背光
全高清 LED 顯示器，搭配 DTV 調協器，
在 Philips Motivo 全高清顯示屏上，體驗絕佳的多媒體效能。結合了數碼電視調協器、HDMI 輸入和強勁音效，絕對是您最好的選擇。 查看各種好處
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全高清 LED 顯示器，搭配 DTV 調協器，
帶來卓越的電視娛樂體驗
- Motivo
- 23 吋（58.4 厘米）
- 全高清顯示
全高清 LCD 螢幕，解像度為 1920x1080p
Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊熒幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。
SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。
SmartPicture 為您帶來更好的顯示效果
SmartPicture 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartPicture 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
Incredible Surround，增強音效享受
Incredible Surround 是 Philips 的一項音訊技術，有效放大了音場，讓您沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術，混合來自左右喇叭的聲音，使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加，大大增強了立體聲效果，建立更自然的音場。Incredible Surround 讓您體驗更深更廣的完全環迴音效，而不需要使用附加喇叭。
支援 HDMI，實現全高清娛樂
支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。
LED 技術提供自然色彩
白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。
內置數碼 TV 調諧器，可讓您在 PC 顯示器上觀看電視。
數碼電視調諧器為顯示器內建功能，可接收並顯示多種不同高清電視訊源。
SmartSound 可選擇最佳模式以達到完美的音訊效能
SmartSound 允許您選擇各種模式，如電影、遊戲、音樂等，由此自動啟動預先定義的頻率，從而提高與該功能相關的音效
絕佳 MP3 視訊和 JPEG 相片播放適用的 USB
毋須使用電腦，USB 多媒體連接器即可直接存取 JPEG 相片、MP3 音樂。將 USB 裝置直接插入顯示器，利用可輕鬆透過隨附遙控器使用的簡便用戶內容瀏覽器介面，即可開始享受您最喜愛的音樂和照片。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
58.4
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
23
吋
- 螢幕比例
-
- LCD 面板類型
-
TFT-LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080
- 亮度
-
250
cd/m²
- 對比率（一般）
-
1000:1
- SmartContrast
-
20000000:1
- 響應時間（常規）
-
5
毫秒
- 可視角度
-
-
170º (H) / 160º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
逐行掃描
- 畫面增强功能
-
防反光多重膜平面螢幕
-
連接
- 背面 Ext @
-
-
D-Sub x 1
-
HDMI（1.4a）x 1
-
耳筒 x 1
-
PC 音訊輸入 x 1
-
Scart x 1
-
SPDIF 輸出 x 1（RCA）
-
調諧器 x 1
-
YPbPr x 1 + L/R 輸入 x 1
- 側面 Ext @
-
-
舒適
- 安裝方便
-
- 其他便捷功能
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- 遙控器類型
-
Philips RC6 遙控器
- 方便易用
-
- 螢幕格式調整
-
-
自動（WSS）
-
電影擴大 14:9
-
電影擴大 16:9
-
闊螢幕
-
超級縮放
-
字幕縮放
-
4:3
- SmartSound
-
- 圖文信息
-
1000 頁智能文字
- 屏幕操作系統語言
-
-
保加利亞文
-
克羅地亞文
-
捷克文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
繁體中文
-
愛沙尼亞文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
哈薩克文
-
拉脫維亞文
-
立陶宛文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
抛光
-
羅馬尼亞文
-
俄語
-
塞爾維亞文
-
斯洛伐克文
-
斯洛文尼亞文
-
西班牙文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
烏克蘭
- SmartPicture
-
-
聲音
- 輸出功率（RMS）
-
3 瓦 x 2
- 音效增強
-
- 音效系統
-
-
直立
- 傾斜度
-
0/+15
度
-
電源
- 電源
-
100-240V, 50/60Hz
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
25.6 瓦（典型值）/ 34 瓦（最大）
- 備用模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 環境溫度
-
5 °C 至 40 °C
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
最佳解像度 1920 x 1080，60 Hz
- 視訊格式
-
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576i, 50Hz
-
576p, 50Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 24, 50, 60Hz
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
573 x 410 x 174
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
612 x 468 x 117
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
573 x 370 x 39
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
4.83
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
3.56
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.32
kg
-
選台器/接收/傳送
- 天線輸入
-
75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段
-
- 電視系統
-
-
PAL I
-
PAL B/G
-
PAL D/K
-
SECAM B/G
-
SECAM D/K
-
SECAM L/L'
- 影像播放
-
- 調諧器顯示
-
PLL
- 數碼電視
-
- 支援 MPEG-2、MPEG-4
-
是
- CI/CI+
-
有（燒錄 CI+ 設定按鍵）
- MHEG-5 v1.06
-
是
-
配件
- 附配件
-
-
電源線
-
遙控器（含電池）
-
快速入門指南
-
用戶手冊
-
VGA 線
包裝盒内容
格內其他項目
- 電源線
- 遙控器（含電池）
- 快速入門指南
- 用戶手冊
- VGA 線
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