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立體微型音響系統

DCM105/98
  • 執著於音 執著於音 執著於音
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    立體微型音響系統

    DCM105/98

    執著於音

    接上你的 iPod 播放機。透過一個簡易的控制器聆聽音樂。音質出色、設計精巧，讓你可盡情放鬆，全日以個人方式享受你的音樂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    立體微型音響系統

    執著於音

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      一邊為 iPod 充電一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將 iPod 直接連接至 Docking 娛樂系統，然後以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心 iPod 電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod 上儲存的音樂。將 iPod 連接至 Docking 娛樂系統之後，將自動為 iPod 充電。

      播放 CD、CD-R 及 CD-RW

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      Philips 以製造可兼容常見光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD,CD-R 和 CD-RW 的音樂。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在兼容的 CD 播放機上播放。

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      這系統擁有 10 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      設計輕巧，適合任意空間，任意風格

      設計輕巧，適合任意空間，任意風格。這輕巧的套裝有圓滑的設計及大小，適合每一個房間。

      技術規格

      • 音效

        音效增強
        • 動態低音增強效果
        • 數碼音效控制
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        3.5 吋低音喇叭
        喇叭種類
        低音反射式喇叭系統

      • 音訊播放

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光碟播放模式
        重複 / 隨機 / 節目
        插座播放模式
        • 快進及反帶
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停

      • 選台器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM 立體聲

      • 連接

        影音輸出
        耳筒（3.5 毫米）

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        裝載器類型
        機頂
        時鐘
        • 在主屏幕上
        • 睡眠計時器
        顯示類型
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      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod touch
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod

      • 配件

        用戶手冊
        • 英文
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        全球保用證書

      • 尺寸

        總重量
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        主機高度
        152  毫米
        包裝高度
        302  毫米
        包裝寬度
        531  毫米
        主機闊度
        150  毫米

      • 功率

        電源
        110 - 240  伏
        電源
        • 50  Hz
        • 50/60  Hz

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