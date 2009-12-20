一邊為 iPod 充電一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將 iPod 直接連接至 Docking 娛樂系統，然後以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心 iPod 電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod 上儲存的音樂。將 iPod 連接至 Docking 娛樂系統之後，將自動為 iPod 充電。
Philips 以製造可兼容常見光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD,CD-R 和 CD-RW 的音樂。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在兼容的 CD 播放機上播放。
這系統擁有 10 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
設計輕巧，適合任意空間，任意風格。這輕巧的套裝有圓滑的設計及大小，適合每一個房間。
音效
喇叭
音訊播放
選台器/接收/傳送
連接
便利
兼容 iPod
配件
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功率
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