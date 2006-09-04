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    1700 series 蒸氣熨斗

    GC1710/02

    1 獎項

    保證快捷又有效率

    除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。

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    此產品已不再銷售。

    1700 series 蒸氣熨斗

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    Ceralon 底板可順暢熨燙任何衣物布料

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    高達 17 克/分鐘的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶

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    尖端蒸氣頭專門對付難以觸及的位置

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    特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數

    特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。

    技術規格

    • 技術規格

      電源
      1400
      頻率
      50-60
      電壓
      220 - 240

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.06
      產品尺寸
      26.1 x 11.5 x 13.6

    • 方便使用

      控制
      • 溫度指示燈
      • 蒸氣調節設定
      深入難以接觸位置
      鈕扣槽
      快速加熱

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      1,8  m
      額外舒適
      180 度電線自由度
      防水垢管理
      鈣化清洗功能
      使用安全
      超過國際防撞擊測試標準
      自來水適用
      水箱容量
      180  ml

    • 去除縐褶

      連續蒸氣
      高達 17 克/分鐘
      底板
      最佳氣孔排列方式
      深入難以接觸位置
      修長尖端

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