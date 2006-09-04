保證快捷又有效率
除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處
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1400 瓦效能確保可連續輸出強力蒸氣
這款強力熨斗能快速加熱，並在熨燙期間保持非常穩定的溫度，助您輕鬆妥善地熨平縐褶。
Ceralon 底板可順暢熨燙任何衣物布料
Ceralon 底板可順暢熨燙任何衣物布料。
鈣化清洗功能防止熨斗積聚水垢
鈣化清洗功能讓您只需簡單地沖洗 Philips 熨斗，即可清除熨斗內的鈣化顆粒。此功能可以延長熨斗的使用壽命。
高達 17 克/分鐘的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶
高達 17 克/分鐘的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
尖端蒸氣頭專門對付難以觸及的位置
獨特尖端蒸氣頭讓您輕鬆熨燙難以觸及的位置。
特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數
特大 180 毫升水箱容量，減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
技術規格
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技術規格
- 電源
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1400
- 頻率
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50-60
- 電壓
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220 - 240
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重量與尺寸
- 產品重量
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1.06
- 產品尺寸
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26.1 x 11.5 x 13.6
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方便使用
- 控制
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- 深入難以接觸位置
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鈕扣槽
- 快速加熱
-
有
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舒適熨貼衣服
- 電線長度
-
1,8
m
- 額外舒適
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180 度電線自由度
- 防水垢管理
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鈣化清洗功能
- 使用安全
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超過國際防撞擊測試標準
- 自來水適用
-
有
- 水箱容量
-
180
ml
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去除縐褶
- 連續蒸氣
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高達 17 克/分鐘
- 底板
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最佳氣孔排列方式
- 深入難以接觸位置
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修長尖端
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