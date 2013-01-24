主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

蒸氣熨斗

GC2860
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
    -{discount-value}

    蒸氣熨斗

    GC2860

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$478.00

    蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$478.00

    蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    類似產品

    See all steam-iron

      每日可獲得更好的熨衣效果

      配備新款 SteamGlide 底板

      • 自動斷電
      防漏水系統確保熨衣服時衣料不會有點點水跡。

      防漏水系統確保熨衣服時衣料不會有點點水跡。

      防漏水系統讓你低溫熨平細緻的衣料時，也不用擔心水滴弄髒衣物。

      SteamGlide 底板是 Philips 優質底板

      SteamGlide 底板是 Philips 優質底板

      SteamGlide 底板的防刮花性能良好，順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 最好的底板。

      閒置不用時，產品會自動斷電

      閒置不用時，產品會自動斷電

      自動斷電；閒置不用時，產品會自動斷電

      強力蒸氣噴射高達 95 克/分鐘，輕鬆熨平頑強縐褶

      強力蒸氣噴射高達 95 克/分鐘，輕鬆熨平頑強縐褶

      2100 瓦確保可持續輸出強力蒸氣

      2100 瓦確保可持續輸出強力蒸氣

      高達 32 克/分鐘的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶

      高達 32 克/分鐘的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。

      技術規格

      • 快速及強力去除縐褶

        底板
        SteamGlide
        持續蒸氣輸出
        32  克/分鐘
        強力蒸氣噴射
        95  克
        垂直蒸氣噴射
        蒸氣調節設定
        噴水設備
        功率
        2100  瓦

      • 方便使用

        水箱容量
        300  毫升
        防漏水
        自動關閉斷電
        電源線長度
        2  米
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動
        特別穩定
        震動防撞設計

      • 鈣化管理

        自來水適用
        鈣化清洗設計
        雙重鈣化清洗

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.2  千克
        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5  厘米
        電壓
        220 - 240  伏

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記