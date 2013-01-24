每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
快速及強力去除縐褶
方便使用
鈣化管理
技術規格