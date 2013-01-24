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Avance Collection

慢磨榨汁機

HR1897/31
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  • 釋放水果中的所有營養 釋放水果中的所有營養 釋放水果中的所有營養
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    Avance Collection 慢磨榨汁機

    HR1897/31
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    釋放水果中的所有營養

    Philips 創新的微壓榨技術經過特別研發，可打開蔬果裡的細胞，從中榨取最多營養。使用後，無濾網設計令清洗時間只需 1 分鐘。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,498.00
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      • 金屬灰
      • LED組裝情況顯示燈
      • 附加的濾網
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      蔬果含有成千上萬的細胞，蘊含豐富果汁、維他命及其他重要營養。Philips 創新的 微壓榨技術經過特別研發，可打開蔬果裡的細胞，從中榨取最多營養，讓您吸收蔬果中高達 90%* 的營養，減少食物浪費。

      製作您最愛的果汁，包括香蕉及芒果

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      用各種軟硬蔬果，製作健康又美味的果汁吧！您可自製最愛的水果組合，用 Philips 慢磨榨汁機榨汁，將香蕉或芒果等澱粉成份較重、難以榨汁的水果。

      將蔬菜和堅果加入飲品中

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      蔬菜蘊含豐富纖維，是製造健康果汁的理想食材，非常適合以這部榨汁機來處理。您亦可善用微壓榨技術將小麥草、菠菜等健康食材製成果汁。除了蔬菜，您還可加入杏仁，製成杏仁牛奶。

      反向按鈕可一滴不漏地榨取食材中的汁液

      反向按鈕可一滴不漏地榨取食材中的汁液

      反向按鈕是個特設的程序，可一滴不漏地榨取食材中的汁液，同時清洗榨汁機內部，讓您充分吸收蔬果中的營養，避免在清洗程序時沖走果汁。

      輕易拆卸及清洗，無需其他廚房工具協助

      輕易拆卸及清洗，無需其他廚房工具協助

      這部榨汁機可輕易拆卸及清洗，具備無框設計，讓您用自來水便可快速清潔。它的設計沒有銳利的邊角，所以用水就可以將食材的纖維或粒子輕易沖走。

      無濾網的獨特設計令清洗時間少於 1 分鐘

      無濾網的獨特設計令清洗時間少於 1 分鐘

      我們獨特的無濾網設計讓您流暢地將果汁經濾網倒入杯中，並阻隔粗糙的殘渣。清潔十分簡單，甚至無需使用刷子。

      創新的防滴漏設計保持你的廚房桌面清潔

      創新的防滴漏設計保持你的廚房桌面清潔

      防滴漏設計讓您在榨汁過程中隨時中止，同時保持你的廚房桌面清潔。只需按下果汁出口的底部，果汁便會停止流出，而不會弄濕手指。

      LED組裝情況顯示燈通知組裝狀態

      LED組裝情況顯示燈通知組裝狀態

      當您操作這部榨汁機時，LED 組裝情況顯示燈會向您發出狀態通知。當組裝完成後，您會知道此產品可開始榨汁，或尚有一些位置需要調整，讓您安全放心操作。

      一體式纖巧設計的榨汁機

      一體式纖巧設計的榨汁機

      這部榨汁機配備 11 厘米的理想闊度，讓您可將它放置在廚房桌面上，隨時準備壓榨果汁。一體式纖巧設計非常方便收藏，榨汁時不需再加裝外部組件。

      可倒於杯中直接飲用

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      榨汁後直接倒於杯中飲用，讓您為家人調配不同口味，無需使用或清潔不必要的組件，保持廚房桌面清潔。

      隨附啟發靈感的烹飪書

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      在榨汁過程中，選擇食譜及食材非常重要。這本烹飪書裡包含 40 個食譜並標註了各種果汁的益處。

      可拆式部件可儲藏於隔渣格

      可拆式部件可儲藏於隔渣格

      所有細小的可拆底零件，例如托盤、推進桿及果汁壺都可儲藏於隔渣格內，讓您安全地存放所有零件，在下次榨汁時手到拿來。

      技術規格

      • 配件

        隨附
        • 篩選
        • 食譜

      • 一般規格

        產品功能
        • 適用於洗碗碟機
        • 防滑膠腳
        • 開/關掣
        • 安全鎖
        • 快速清潔

      • 設計

        顏色
        金屬黑

      • 塗裝

        物料配件
        金屬安全鎖
        攪拌杯物料
        塑膠
        機身物料
        塑膠
        金屬殘渣容器
        塑膠

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 技術規格

        攪拌容量
        1  L
        外置式隔渣格容量
        1  L
        電線長度
        1  米
        頻率
        50-60  Hz
        電源
        200  瓦
        電壓
        220-240  伏
        每分鐘轉數
        每分鐘 300 轉

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 原產地

        製造地：
        中國

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      前往客戶服務

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          獎項

          • 產品已分別經過 1000 克的葡萄、蘋果、黑加侖子、草莓、番茄、西瓜、橙及石榴的内部搾汁測試。

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