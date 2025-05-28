Philips Wave-ready 可隨時進行遙距顯示管理及控制

無論您身在何處，無論您何時選擇，您的 Philips Wave-ready 顯示器都可隨時讓您遙距管理和維護此裝置。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理中心內容需求及設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。助您節省時間、能源和減少對環境的影響。