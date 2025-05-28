Signage Solutions 協作顯示器
互動式顯示器
這款互動式顯示器由 Android 14 驅動，擁有多達 50 個觸控點，將參與度及合作度提升至極致。增強防眩光、防反射兼防指紋玻璃最適合在繁忙環境中的高負荷日常使用。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
將全效電腦或 Android CRD 模組直接整合至您的 Philips 專業顯示器。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
經 EDLA 認證的顯示器及 Android 14
提升用戶體驗和學生參與度、安全性及應用程式整合，這一切都包含在服務內。您可以直接原生使用 Google 應用程式和服務，包括 Google Classroom、Docs 和 Slides，並無縫整合 Chromebook 及其他 Android 原生裝置，讓教學與學習更簡單直觀。
Philips Wave-ready 可隨時進行遙距顯示管理及控制
無論您身在何處，無論您何時選擇，您的 Philips Wave-ready 顯示器都可隨時讓您遙距管理和維護此裝置。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理中心內容需求及設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。助您節省時間、能源和減少對環境的影響。
內置環境光線感應器
內置環境光線感應器可根據周圍的照明條件自動調整螢幕亮度，有助節省能源。
直接從任何裝置投放
教師、學生或員工可以透過 AirPlay、Google Cast 和 Miracast 直接從其裝置投放。
防反光、防反射強化玻璃 7 MOH
防反光、防反射、防指紋塗層，達 7 MoH 硬度。
藍光濾光片
藍光濾光片有助保護眼睛，避免眼睛疲勞。
無線簡報
Philips ScreenShare 讓教師、學生或員工可以輕鬆使用自己的裝置（無論使用什麼作業系統）透過瀏覽器或他們喜愛的應用程式將螢幕無線共享至 Philips 協作顯示器。
設有 50 個接觸點的多觸控技術
同時透過多達 50 個接觸點進行流暢、敏捷的課堂或集思廣益會議，打造令人難忘的互動體驗。此顯示器非常適合用於協作和共同創作應用程式，可將您的觀眾與任何內容連繫。配備膠擦功能、防手掌誤觸和筆尖尺寸識別功能，更容易使用。
先進的紅外線觸控及白板應用程式
先進的 0 間隙紅外線觸控，邊框更小、更淺。內嵌式白板應用程式可直接在顯示器體現無縫協作和集思廣益。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
218.44
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
86
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.4935 x 0.4935 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度
-
400
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
- 面板技術
-
ADS
- 操作系統
-
Android 14
- OS UI 解像度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
-
連接
- 音訊輸出
-
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
-
SPDIF 數碼音訊輸出 (1x)
- 影像輸入
-
-
HDMI 2.0 (x3)
-
USB 3.0 (x4)
-
USB-C（高達 65W）
-
USB-C
- 音效輸入
-
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
-
DisplayPort
- 其他連接
-
- 影像輸出
-
- 外置控制
-
-
RS232C (in/out) D-Sub9
-
Gb LAN x2
- 藍牙
-
5.2 BLE
-
便捷功能
- 擺放
-
橫向 (18/7)
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
可鎖定
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
- 其他便捷功能
-
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 20 瓦
-
電源
- 電源
-
100 - 240V~，50 - 60Hz，7.5A
- 耗電量（典型值）
-
175
瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 省電功能
-
Smart Power
- 能源標籤級別
-
F
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
848 x 480, 60Hz
-
1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz
-
1152 x 864, 75Hz
-
1280 x 960，60、85Hz
-
1280x1024, 60,67,75Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1920 x 1200, 60Hz
-
3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
- 視訊格式
-
-
480p, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
2160p，50、60Hz
-
480i, 60Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
1957
毫米
- 調整高度
-
1170.8
毫米
- 調整深度
-
97.1
毫米
- 機器寬度（吋）
-
77.04
吋
- 機器高度（吋）
-
46.1
吋
- 掛牆
-
800x600 毫米，M8
- 機器深度（吋）
-
3.8
吋
- 邊框寬度
-
17.3 毫米（頂部），16.4 毫米（左方/右方），44.9 毫米（/底部）
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
70
千克
- 產品（含包裝）（磅）
-
154.3
磅
- 產品（不含支架）（千克）
-
51.25
千克
- 產品（不含支架）（磅）
-
112.99
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
10 ~ 90%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
10 ~ 90%（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
H.263
-
H.264
-
H.265
-
MPEG1/2
-
MPEG4
-
VP8
-
VP9
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
4 個 A73 + 4 個 A53
- GPU
-
多核心 Mali-G52
- 記憶體
-
8GB
- 儲存
-
128GB eMMc
- WiFi
-
2T/2R 2.4/5/6 GHz
-
配件
- 附配件
-
-
清潔布 (x1)
-
遙控器及 AAA 電池
-
USB A 轉 B 纜線（3 米）(x1)
-
AC 電源線
-
Philips 標誌 (x1)
-
快速入門指南 (x1)
-
AC 開關護蓋及螺絲 x1
-
HDMI 纜線（1.8 米）(x1)
-
觸控筆 (x2)
- 選購配件
-
具備 2 種顏色手寫筆的筆盤
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
荷蘭文
-
丹麥文
-
英文
-
法文
-
芬蘭文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
挪威文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
瑞典文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保用
-
5 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC，A 級別
-
RoHS
-
CB
-
EAC
-
EMF
-
ETL
-
互動性
- 多觸控技術
-
無縫紅外線觸控
- 觸控點
-
50 個同時觸控點
- 隨插即用
-
兼容 HID 讀頭
- 保護玻璃
-
- 內置麥克風
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。