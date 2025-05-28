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    Signage Solutions 協作顯示器

    86BDL4252E/00

    互動式顯示器

    這款互動式顯示器由 Android 14 驅動，擁有多達 50 個觸控點，將參與度及合作度提升至極致。增強防眩光、防反射兼防指紋玻璃最適合在繁忙環境中的高負荷日常使用。

    Signage Solutions 協作顯示器

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    互動式顯示器

    採用多點觸控技術

    • 86 吋
    • 採用 Android 系統
    • 多點式

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    將全效電腦或 Android CRD 模組直接整合至您的 Philips 專業顯示器。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

    經 EDLA 認證的顯示器及 Android 14

    提升用戶體驗和學生參與度、安全性及應用程式整合，這一切都包含在服務內。您可以直接原生使用 Google 應用程式和服務，包括 Google Classroom、Docs 和 Slides，並無縫整合 Chromebook 及其他 Android 原生裝置，讓教學與學習更簡單直觀。

    Philips Wave-ready 可隨時進行遙距顯示管理及控制

    無論您身在何處，無論您何時選擇，您的 Philips Wave-ready 顯示器都可隨時讓您遙距管理和維護此裝置。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理中心內容需求及設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。助您節省時間、能源和減少對環境的影響。

    內置環境光線感應器

    內置環境光線感應器可根據周圍的照明條件自動調整螢幕亮度，有助節省能源。

    直接從任何裝置投放

    教師、學生或員工可以透過 AirPlay、Google Cast 和 Miracast 直接從其裝置投放。

    防反光、防反射強化玻璃 7 MOH

    防反光、防反射、防指紋塗層，達 7 MoH 硬度。

    藍光濾光片

    藍光濾光片有助保護眼睛，避免眼睛疲勞。

    手掌誤觸

    手掌誤觸功能可提高精確度。

    無線簡報

    Philips ScreenShare 讓教師、學生或員工可以輕鬆使用自己的裝置（無論使用什麼作業系統）透過瀏覽器或他們喜愛的應用程式將螢幕無線共享至 Philips 協作顯示器。

    設有 50 個接觸點的多觸控技術

    同時透過多達 50 個接觸點進行流暢、敏捷的課堂或集思廣益會議，打造令人難忘的互動體驗。此顯示器非常適合用於協作和共同創作應用程式，可將您的觀眾與任何內容連繫。配備膠擦功能、防手掌誤觸和筆尖尺寸識別功能，更容易使用。

    先進的紅外線觸控及白板應用程式

    先進的 0 間隙紅外線觸控，邊框更小、更淺。內嵌式白板應用程式可直接在顯示器體現無縫協作和集思廣益。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      218.44  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      86  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      像素點距
      0.4935 x 0.4935 毫米
      最佳解像度
      3840 x 2160 @ 60Hz
      亮度
      400  cd/m²
      顯示色彩
      10.7 億
      對比率（一般）
      1200:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 動態補償去交錯
      • 逐行掃描
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強
      面板技術
      ADS
      操作系統
      Android 14
      OS UI 解像度
      3840 x 2160 @ 60 Hz

    • 連接

      音訊輸出
      • 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      • SPDIF 數碼音訊輸出 (1x)
      影像輸入
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 3.0 (x4)
      • USB-C（高達 65W）
      • USB-C
      音效輸入
      • 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      • DisplayPort
      其他連接
      • OPS
      • USB-B (x2)
      影像輸出
      • HDMI 2.0 (x1)
      • VGA
      外置控制
      • RS232C (in/out) D-Sub9
      • Gb LAN x2
      藍牙
      5.2 BLE

    • 便捷功能

      擺放
      橫向 (18/7)
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      可鎖定
      遙控器訊號
      可鎖定
      訊號迴圈
      • RS232
      • IR 穿環
      其他便捷功能
      • 手柄
      • NFC
      • 藍牙
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 20 瓦

    • 電源

      電源
      100 - 240V~，50 - 60Hz，7.5A
      耗電量（典型值）
      175  瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      省電功能
      Smart Power
      能源標籤級別
      F

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 848 x 480, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 960，60、85Hz
      • 1280x1024, 60,67,75Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      視訊格式
      • 480p, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p，50、60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      1957  毫米
      調整高度
      1170.8  毫米
      調整深度
      97.1  毫米
      機器寬度（吋）
      77.04  吋
      機器高度（吋）
      46.1  吋
      掛牆
      800x600 毫米，M8
      機器深度（吋）
      3.8  吋
      邊框寬度
      17.3 毫米（頂部），16.4 毫米（左方/右方），44.9 毫米（/底部）

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      70  千克
      產品（含包裝）（磅）
      154.3  磅
      產品（不含支架）（千克）
      51.25  千克
      產品（不含支架）（磅）
      112.99  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      10 ~ 90%（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      10 ~ 90%（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB 播放相片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      • WEBP
      USB 播放音訊
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 內置播放器

      CPU
      4 個 A73 + 4 個 A53
      GPU
      多核心 Mali-G52
      記憶體
      8GB
      儲存
      128GB eMMc
      WiFi
      2T/2R 2.4/5/6 GHz

    • 配件

      附配件
      • 清潔布 (x1)
      • 遙控器及 AAA 電池
      • USB A 轉 B 纜線（3 米）(x1)
      • AC 電源線
      • Philips 標誌 (x1)
      • 快速入門指南 (x1)
      • AC 開關護蓋及螺絲 x1
      • HDMI 纜線（1.8 米）(x1)
      • 觸控筆 (x2)
      選購配件
      具備 2 種顏色手寫筆的筆盤

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 荷蘭文
      • 丹麥文
      • 英文
      • 法文
      • 芬蘭文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 挪威文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 瑞典文
      • 簡體中文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      保用
      5 年保養
      法令認可
      • CE
      • FCC，A 級別
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • 互動性

      多觸控技術
      無縫紅外線觸控
      觸控點
      50 個同時觸控點
      隨插即用
      兼容 HID 讀頭
      保護玻璃
      • 防反光
      • 藍光濾光片
      • 強化安全玻璃 7MOHS
      內置麥克風

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