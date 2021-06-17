連接Philips智能廚房電器

指定型號的Philips智能廚房電器可與NutriU連接，以手機或平板電腦遙距煮食。

您可把煮食指令由NutriU發送至Philips智能廚房電器，監察烹飪過程、開啟保暖功能及調整煮食功能都可一手掌握。