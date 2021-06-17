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Philips NutriU app

Philips NutriU

美味食譜靈感
用更健康的方式美味每一天。

以NutriU及一系列Philips廚房電器提升烹飪體驗，
將餐單變得更健康，同時成為一名更好的廚師。

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NutriU app, The tastiest healthy choices
500+ recipes, cooking tips and tricks

350+食譜、煮食貼士及秘技

App rating

4.7星級評價

NutriU chefs

1,000,000+ NutriU用戶

NutriU 特色

Daily inspiration and ways to discover new favorite recipes

每日靈感以發掘烹飪主意

 

NutriU*提供多樣簡易的食譜，包辦一日三餐及健康點心的烹飪主意，當然還有實用秘訣跟推薦。尋找新靈感，找出適合您的美味食譜。

 

*只限部分地區提供

Step-by-step instructions to become a better cook

按步就班，成為更好廚師

 

準備健康美味餐單再不是煩惱，NutriU可以從旁指導您食譜上的每個步驟，助您輕鬆自製住家美食。

Connects to Philips devices for your comfort

連接Philips智能廚房電器

 

指定型號的Philips智能廚房電器可與NutriU連接，以手機或平板電腦遙距煮食。
 

您可把煮食指令由NutriU發送至Philips智能廚房電器，監察烹飪過程、開啟保暖功能及調整煮食功能都可一手掌握。

an easy shopping list, creating and sharing a your own original recipe ideas, and the NutriU community

多款功能，盡在NutriU

 
包括快速搜尋及儲存食譜、了解不同食譜的營養價值、簡化購物清單、建立和分享您自己的原創食譜以及 NutriU 社群*。
 

*只限部分地區提供

發掘更多

獲取最常見問題的答案

如何下載 NutriU？

您可以在 Apple App Store 和 Google Play Store上下載 NutriU。只需開啟連結或在裝置上打開相關的應用程式商店並搜尋NutriU。

我可以在 NutriU 中找到哪些食譜？

NutriU 提供過百款簡易的健康食譜，由炸雞、薯片至麵包都一一齊全，適合不同口味以及飲食習慣。

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