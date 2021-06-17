NutriU 特色
NutriU*提供多樣簡易的食譜，包辦一日三餐及健康點心的烹飪主意，當然還有實用秘訣跟推薦。尋找新靈感，找出適合您的美味食譜。 *只限部分地區提供
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*只限部分地區提供
準備健康美味餐單再不是煩惱，NutriU可以從旁指導您食譜上的每個步驟，助您輕鬆自製住家美食。
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指定型號的Philips智能廚房電器可與NutriU連接，以手機或平板電腦遙距煮食。 您可把煮食指令由NutriU發送至Philips智能廚房電器，監察烹飪過程、開啟保暖功能及調整煮食功能都可一手掌握。
指定型號的Philips智能廚房電器可與NutriU連接，以手機或平板電腦遙距煮食。
您可把煮食指令由NutriU發送至Philips智能廚房電器，監察烹飪過程、開啟保暖功能及調整煮食功能都可一手掌握。
*只限部分地區提供
*只限部分地區提供
您可以在 Apple App Store 和 Google Play Store上下載 NutriU。只需開啟連結或在裝置上打開相關的應用程式商店並搜尋NutriU。
NutriU 提供過百款簡易的健康食譜，由炸雞、薯片至麵包都一一齊全，適合不同口味以及飲食習慣。
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