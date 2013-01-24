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    如何清潔您的 Philips 蒸氣熨斗

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    產品類型

    您可以在蒸氣熨斗的側面找到產品名稱

     

    查找方法非常簡單。只需檢查蒸氣熨斗右側或左側的產品名稱，例如 Azur、Elite、Azur、Advanced 等。

    為什麼要為蒸氣熨斗除垢

    蒸氣熨斗經長期使用後會產生污垢。如果您所在地區的水越硬（即鈣化物愈多），而您又不清除污垢，污垢雜質就會越快形成並凝固。因此，定期除垢能防止衣物出現白色/啡色污漬，也可防止熨斗滲漏和出現啡色污水的問題。定期清潔蒸氣掛熨機，可有效維持最大的蒸氣輸出量，並可延長掛熨機的使用壽命。

    如何清潔您的蒸氣熨斗

    自動清潔功能

    所有 Philips 蒸氣熨斗

    說明
    說明
    說明
    說明
    說明
    說明
    1. 注水入水箱並啟動熨斗。（如果您的熨斗具備可調節設定，請選擇　MAX TEMP（最高溫度）和　NO STEAM（無蒸氣）。
    2. 指示燈熄滅後，拔除電源，然後在洗手盤上方手持熨斗，底盤則保持水平。
    3. 使用按鈕或選擇器啟動　CALC CLEAN（除鈣）功能。（針對某些型號，您可能需要長按此鍵）
    4. 將熨斗來回搖晃直至清空。讓水、蒸氣及水垢從蒸氣通氣孔排出。
    5. 將熨斗加熱，使用抹布清潔底盤。如需要，重複以上步驟。 

    了解如何清潔您的 Philips 熨斗

    立即觀看

    快速除鈣功能

    Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro ( GC4880, GC4884, GC4885)

    說明
    說明
    說明
    說明
    1. 拔除電源，確保熨斗已經冷卻。
    2. 平放熨斗，將熨斗後方的快速除鈣裝置鎖向上推。
    3. 拆下污垢盒，倒出污垢、清洗並抹乾。
    4. 使用濕布抹走熨斗開口位置的殘餘水垢，然後將污垢盒安裝好並鎖定。 

    了解如何清潔您的 Philips 熨斗

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    瞬間除鈣裝置

    Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X)

    說明
    說明
    說明
    說明
    說明
    1. 拔除電源，確保熨斗已經冷卻。
    2. 在洗手盤上方手持，熨斗維持垂直，將熨斗的快速除鈣裝置鎖向上推然後拉出。
    3. 用水清潔瞬間除鈣裝置
    4. 輕輕搖晃裝置，倒出鈣垢
    5. 將瞬間除鈣裝置裝好，然後往下按鎖定。

    了解如何清潔您的 Philips 熨斗

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    內置除鈣格功能 

    Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889)

    說明
    說明
    說明
    說明
    1. 注水入水箱並啟動熨斗。（如果您的熨斗具備可調節設定，請選擇　MAX TEMP（最高溫度）和　NO STEAM（無蒸氣）。
    2. 指示燈熄滅後，拔除電源，然後在洗手盤上方手持熨斗，底盤則保持水平。
    3. 使用按鈕或選擇器啟動　CALC CLEAN（除鈣）功能。（針對某些型號，您可能需要長按此鍵）
    4. 將熨斗來回搖晃直至清空。讓水、蒸氣及水垢從蒸氣通氣孔排出。
    5. 將熨斗加熱，使用抹布清潔底盤。如需要，重複以上步驟。 

    了解如何清洗蒸氣熨斗

    立即觀看

    Ironcare 濾鈣網

    所有蒸氣熨斗

    IronCare 可幫助去除來自自來水的水垢，確保您的熨斗發揮最佳效能，延長使用壽命多達四倍*。使用此革命性的過濾網，輕鬆讓您的熨斗遠離水垢。可用於各類型熨斗類產品。

     

    ** 使用 Philips GC5000 系列，以 16.8˚dH 的水測試，僅限除水垢功能
    選購過濾網

    Philips 蒸氣熨斗的常見問題解答

    為防止蒸氣熨斗出現石灰雜質，我應該使用除礦水或熨衣水嗎？

    我們建議所有 Philips 蒸氣熨斗使用自來水或除礦水。除礦水是防止熨斗形成石灰雜質的最佳選擇。
     

    切勿在您的 Philips 蒸氣熨斗加入熨衣水或香水。否則熨斗會受到污染，甚至可能受損或無法運作。
    長期使用時，應多久進行一次熨斗除垢方可獲得最理想的蒸氣功能？
    建議您每 1-2 個月為您的熨斗除垢一次。定期為熨斗除垢，可清除所有鈣化物並延長產品的使用壽命。
    我一直都在使用除礦水，還要為蒸氣熨斗除垢嗎？
    如果您一直使用除礦水，您的熨斗就不會產生石灰雜質。可是，根據熨斗的使用時間，部分熨斗的除垢指示燈會出現閃爍的情況，屆時請進行除垢以便再次使用。
    如果我總是清理 Quick Calc Release（快速除鈣裝置），還需要為蒸氣熨斗除垢嗎？
    需要。我們建議您每 1-2 個月為 Philips 熨斗除垢一次。Quick Calc Release（快速除鈣裝置）會收集大量散落的鈣粒子（但非所有粒子）。因此，定期為熨斗除垢，可清除所有鈣化物，從而有效延長產品的使用壽命。
    我不知道熨斗型號，以及該使用哪一種除垢方法

    如果您不確定該使用哪一種除垢程序，請參閱用戶手冊的正確指示。

    如果您已找不到用戶手冊，請嘗試尋找熨斗上標示的型號（如 GCXXXX 字樣）。您也可以前往 Philips 網站輸入型號，然後搜索產品的所有相關資訊。如有任何疑問，請隨時聯絡　 Philips　客戶服務

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