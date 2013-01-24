如何清潔您的蒸氣熨斗

查找方法非常簡單。只需檢查蒸氣熨斗右側或左側的產品名稱，例如 Azur、Elite、Azur、Advanced 等。
查找方法非常簡單。只需檢查蒸氣熨斗右側或左側的產品名稱，例如 Azur、Elite、Azur、Advanced 等。
IronCare 可幫助去除來自自來水的水垢，確保您的熨斗發揮最佳效能，延長使用壽命多達四倍*。使用此革命性的過濾網，輕鬆讓您的熨斗遠離水垢。可用於各類型熨斗類產品。
** 使用 Philips GC5000 系列，以 16.8˚dH 的水測試，僅限除水垢功能
我們建議所有 Philips 蒸氣熨斗使用自來水或除礦水。除礦水是防止熨斗形成石灰雜質的最佳選擇。
切勿在您的 Philips 蒸氣熨斗加入熨衣水或香水。否則熨斗會受到污染，甚至可能受損或無法運作。
如果您不確定該使用哪一種除垢程序，請參閱用戶手冊的正確指示。
如果您已找不到用戶手冊，請嘗試尋找熨斗上標示的型號（如 GCXXXX 字樣）。您也可以前往 Philips 網站輸入型號，然後搜索產品的所有相關資訊。如有任何疑問，請隨時聯絡 Philips 客戶服務
我們的客戶服務團隊隨時樂意為您效勞及提供支援。
聯絡我們：+852 2619 9663
星期一至星期六 上午9:00 - 下午6:00
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