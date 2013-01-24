如何清潔您的蒸氣熨斗

蒸氣熨斗經長期使用後會產生污垢。如果您所在地區的水越硬（即鈣化物愈多），而您又不清除污垢，污垢雜質就會越快形成並凝固。因此，定期除垢能防止衣物出現白色/啡色污漬，也可防止熨斗滲漏和出現啡色污水的問題。定期清潔蒸氣掛熨機，可有效維持最大的蒸氣輸出量，並可延長掛熨機的使用壽命。