為 Saeco Exprelia 義式咖啡機除垢，有助於維持產品的最佳狀態。 瞭解如何自己動手輕鬆做。
如何為我的 Saeco Exprelia 義式咖啡機除垢。
我需要依循哪些指示，以及何處可以找到我的 Exprelia 型號
您可以在此找到 Saeco Exprelia 最新機型的除垢指示：
- Exprelia 機型型號： HD8852 - HD8857
- Exprelia 機型型號： HD8858 - HD8859
機器的型號可在檢修門內側找到。
開始除垢循環前。
完成除垢的時間約為 30 分鐘，其中包含除垢循環和沖洗循環。
一旦啟動除垢程序，就必須一直進行到最後完成為止。
請使用 Saeco/飛利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿以醋作為除垢劑。
清空滴盤。
在除垢程序期間，請備妥盛水容器。
從水箱中取出 INTENZA+ 濾水器 (如果有放置)。
移除 Pannarello / Cappuccinatore / 自動奶泡器 (如果有放置)。
除垢指示：Exprelia 型號 HD8852 - HD8857
1) 按下「MENU」按鈕開啟選單，按向下按鈕往下方捲動。 選擇「MACHINE MENU」(機器選單)。 按「OK」確認。
2) 選擇「MAINTENANCE」(保養)。 按「OK」確認。
3) 選擇「DESCALING」(除垢)。 按「OK」確認。
4) 按「OK」開始除垢。
5) 把水箱內的水倒光後，將整瓶 Saeco 除垢溶液倒進去。 在水箱中加入清水至 MAX 刻度，再將水箱裝回機器上。 按「OK」確認。
6) 清空內部滴盤。 按「OK」確認。
7) 在鮮奶盒中加入清水至半滿。 裝入鮮奶盒，打開牛奶流出口。
8) 在蒸氣/熱水棒及咖啡/牛奶出水口下方，各放一個容器。 按「OK」確認。
9) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕會顯示進度。
10) 等到機器停止運作，畫面會顯示「RINSE TANK & FILL WITH WATER」(沖洗水箱與裝水)。
11) 沖洗水箱，然後加入清水至 MAX 刻度，再將水箱裝回機器上。 按「OK」確認。
12) 清空內部滴盤。 按「OK」確認。
13) 取出鮮奶盒並將其清空。 在鮮奶盒中加入清水至半滿。 裝入鮮奶盒，打開牛奶流出口。 按「OK」確認。
14) 在熱水/蒸氣棒和出水口下方放置容器。 按「OK」確認。
15) 啟動沖洗循環。 指示列會顯示循環進度。
16) 沖洗循環結束時，機器會自動開始加熱。 顯示幕上的去除水垢符號會消失。
17) 清潔滴盤、鮮奶盒和其他零件。
18) 此時即可開始以本機器烹煮咖啡。
除垢指示：Exprelia 型號 HD8858 - HD8859
1) 按 MENU 按鈕，選擇「MAINTENANCE」保養)，然後確定選取「DESCALING」(除垢)。
2) 按下 OK 確認，開始進行除垢。
3) 移除可拆式水箱，並將水倒光。 若為可使用 AquaClean 的 Exprelia 咖啡機，機器的顯示幕會出現： 取出 AquaClean 濾水器。 按 OK 確定。
4) 清空內部及外部滴盤。 按 OK 確定。
5) 在鮮奶盒中加入清水至半滿。 插入鮮奶盒並打開牛奶出水口。 按 OK 確定。
6) 在蒸氣/熱水棒和鮮奶盒出水口下方，放置一個容器。 按 OK 確定。
7) 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。 在水箱中加入乾淨的自來至 MAX 刻度。 按 OK 確定。
8) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕會出現步驟 1/2 的除垢中畫面，同時會有指示列顯示進度。 這個過程大約需要 20 分鐘。
注意： 按下暫停按鈕，可暫停除垢循環。 若要繼續，請按下 OK 按鈕。
9) 當混合除垢溶液與水的液體用完時，機器會顯示沖洗水箱與加入清水。 按 OK 確定。
10) 清空內部及外部滴盤。 按 OK 確定。
11) 在鮮奶盒中加入清水至半滿。 插入鮮奶盒並打開牛奶出水口。 按 OK 確定。
12) 清空容器並將其放回原位。 按 OK 確定。
13) 開始沖洗循環。 顯示幕會出現步驟 2/2 的清洗中畫面，同時會有指示列顯示進度。
14) 當沖洗循環所需的水量全部用完時，機器會在預熱一小段時間後，顯示此螢幕並自動結束除垢程序。