機器型號為：HD8743 至 HD 8747 與 RI8743 至 RI8747 以及在 TW901241438213 與 TW901434485351 之間的序號。

一旦啟動程序，就必須一直進行到最後，中間無法間斷。拔除機器插頭不會退出程序。

如果您無法完成除垢程序；請拔除機器插頭，將控制鈕設定在「咖啡豆」位置，再按下開/關按鈕以開啟機器電源。機器會自動從步驟 6 開始除垢程序。從此處繼續操作至結束為止。

除垢程序

1) 把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦 / Saeco 除垢溶液倒進去。加入清水至 MAX 刻度，並將其放回。

2) 按下開/關按鈕以關閉機器。

3) 將控制鈕轉至「咖啡豆」位置。

4) 在熱水/蒸氣棒下方放一個大型容器。

5) 同時按下 ESPRESSO 和 COFFEE 按鈕約 5 秒鐘。紅色「驚嘆號」指示燈會開始快速閃爍，並在整個除垢循環期間持續如此。

6) 機器會開始由內部送出除垢溶液至滴盤中數次，每次間隔一分鐘。但這並非經由熱水 / 蒸氣棒送出。此過程約需 5 分鐘。等待綠色「2 杯」指示燈亮起。

注意：如果您在按下這兩個按鈕前，未將機器關閉，就會開始流出咖啡而非啟動除垢循環。如遇到這種情況，請由步驟 2 開始再做一次。

7) 當綠色「2 杯」指示燈亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。

8) 大約 1 分鐘之後，機器會透過熱水 / 蒸氣棒送水，以一分鐘為間隔進行數次，直到水箱的水用完為止。此過程約需 15 分鐘。

9) 當綠色「2 杯」指示燈開始緩慢閃爍時，請將控制鈕轉到「咖啡豆」位置。紅色「無水」指示燈會亮起。

10) 清空大型容器和滴盤，並將其放回原位。

沖洗循環

11) 沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。將其裝回機器中。

12) 當綠色「2 杯」指示燈亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。機器會灌注其內部管路。

13) 在此之後，綠色「2 杯」指示燈會開始閃爍緩慢。將控制鈕轉至「咖啡豆」位置。

14) 機器會由內部送水於滴盤中。但這並非經由熱水 / 蒸氣棒送出。

15) 當綠色「2 杯」指示燈亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。此時機器會透過熱水 / 蒸氣棒送水，直到水箱的水用完為止。

16) 在此之後，綠色「2 杯」指示燈會開始閃爍緩慢。將控制鈕轉至「咖啡豆」位置。紅色「無水」指示燈會亮起。

第二次沖洗循環

17) 清空大型容器和滴盤，並將其放回原位。

18) 沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。將其裝回機器中。

19) 當綠色「2 杯」指示燈亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。

20) 機器會透過熱水 / 蒸氣棒送水，直到水箱的水用完為止。

21) 機器會隨後關閉。紅色「驚嘆號」指示燈會切換為關閉。將控制鈕轉至「咖啡豆」位置。

22) 沖洗滴盤，然後將其放回原位。重新裝上 Pannarello / Cappuccinatore 奶泡器和 INTENZA+ 濾水器 (如果適用)。

23) 沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。將其裝回機器中。

24) 若要沖煮咖啡，請開啟咖啡機。