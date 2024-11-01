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如何為飛利浦蒸氣熨斗除垢？

更新於 2023 年 2 月 1 日
若要尋找您的飛利浦蒸氣熨斗型號，並依照下列正確的除垢程序 (不適用於蒸氣強化熨斗) 操作，您可以查看使用手冊或底盤下方的型號 (例如 DST8050/26，GC4909/60)，如下圖所示。
型號

為何需要除垢？

您的產品可能會隨時間累積水垢。所在區域的水質愈硬，水垢雜質形成和硬化的速度就愈快。每 1-2 個月為飛利浦蒸氣熨斗除垢，可避免出現棕色汙垢、棕色水痕和滲漏。定期清潔可讓蒸氣輸出維持在最高水準，並可延長產品的使用壽命。

自動清潔功能

以下資訊適用於所有飛利浦蒸氣熨斗。
  1. 加水至水箱並開啟電源。(如果您的熨斗有可調整的設定，請選擇「MAX TEMP」(最大溫度) 和「NO STEAM」(無蒸氣)。)
  2. 指示燈熄滅時，請拔下插頭，將熨斗拿到水槽上方，讓底盤呈水平狀態。
  3. 使用按鈕或選擇器啟動「CALC CLEAN」(除鈣清洗)。(依型號而異。如有必要，請按住。)
  4. 輕輕前後搖晃熨斗，直到完全清空。水、蒸氣和水垢會從蒸氣通氣孔流出。
  5. 加熱熨斗並在布上滑動以清潔底盤。如有必要，請重複程序。 
  6. 每個月重複一次此完整程序，或視需要增加次數。
自行清潔
Play Pause

快速除鈣 (Quick Calc Release) 功能 (熨斗底座)

以下資訊僅適用於：Azur Performer Plus (GC4501、GC4510、GC4511、GC4512、GC4513、GC4514、GC4520、GC4521、GC4522、GC4523) | Azur Pro (GC4880、GC4884、GC4885)。
  1. 請拔下熨斗插頭，並確定熨斗已冷卻。
  2. 平放熨斗，然後將熨斗後方的快速除鈣 (Quick Calc Release) 鎖向上推。
  3. 取出水垢容器。清空、沖洗並擦乾。
  4. 擦掉熨斗開口周圍的水垢或殘留物。重新插入容器並鎖入定位。 
  5. 每個月重複一次，或視需要調整次數。
快速除鈣
Play Pause

快速除鈣 (Quick Calc Release) 功能 (底盤下方)

以下資訊僅適用於：Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X、GC45XX) | 8000 系列 (DST80xx) | 7500 系列 (DST75xx) | 7000 系列 (DST70xx)。
  1. 請拔下熨斗插頭，並確定熨斗已冷卻。
  2. 在水槽上方垂直握住產品。將快速除鈣 (Quick Calc Release) 收集器的壓桿往上扳，然後將其拉出
  3. 用水清潔快速除鈣 (Quick Calc Release) 收集器
  4. 輕輕搖晃產品，讓水垢雜質掉出
  5. 將快速除鈣 (Quick Calc Release) 收集器插回產品中，並壓下壓桿 (會聽見「喀噠」一聲) 以鎖定收集器。
  6. 每個月重複一次，或視需要調整次數。
除鈣
Play Pause

內建除鈣盒功能

以下資訊僅適用於：Azur Performer Plus (GC4506、GC4515、GC4516、GC4517、GC4518、GC4519、GC4525、GC4526、GC4527、GC4528) | Azur Pro (GC4881、GC4882、GC4886、GC4887、GC4889)。
  1. 加水至水箱並開啟電源。(如果您的熨斗有可調整的設定，請選擇「MAX TEMP」(最大溫度) 和「NO STEAM」(無蒸氣)。)
  2. 指示燈熄滅時，請拔下插頭，將熨斗拿到水槽上方，讓底盤呈水平狀態。
  3. 使用按鈕或選擇器啟動「CALC CLEAN」(除鈣清洗)。(依型號而異。如有必要，請按住。)
  4. 輕輕前後搖晃熨斗，直到完全清空。水、蒸氣和水垢會從蒸氣通氣孔流出。
  5. 加熱熨斗並在布上滑動以清潔底盤。如有必要，請重複程序。 
  6. 每個月重複一次，或視需要調整次數。


上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。 
內建容器
Play Pause

此頁面之資訊適用於以下型號： DST2030/90 , DST2020/80 , DST2010/20 , DST7020/20 , DST7060/20 , DST7040/80 , DST3020/26 , DST8050/26 , DST5040/86 , DST5020/36 , DST5030/26 , GC4909/66 , GC1740/26 , GC1752/36 , GC4533/36 , GC4564/26 , GC4544/86 , GC2145/26 , GC2678/36 , GC5039/30 , GC4933/80 , GC5030/20 , GC2990/26 , GC2994/26 , GC2997/46 , GC3929/66 , GC4881/20 , GC4880/20 , GC2988/80 , GC2984/20 , GC2982/30 , GC4522/00 , GC4520/30 , GC4510/30 , GC3810/20 , GC1026/30 , GC1020/70 , GC2040/70 , GC3720/32 , GC2965/80 , GC2930/30 , GC2920/70 , GC1905/22 , GC3720/02 , GC2910/02 , GC2920/02 , GC2960/02 , GC1990/26 , GC1905/21 , GC2860/02 , GC2810/02 , GC2820/02 , GC1830/02 , GC4630/02 , GC3321/02 , GC3331/02 , GC4218/02 , GC3320/02 , GC4430/02 , GC4410/02 , GC4330/02 , GC2560/02 , GC2640/03 , GC2520/02 , GC3320/32 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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