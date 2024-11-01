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我可以更換飛利浦電鬍刀的電池嗎？

更新於 2025 年 3 月 27 日

我們致力於提升飛利浦電鬍刀的使用壽命、減少對環境的影響，並為身為飛利浦產品使用者的您提供更卓越的體驗。

如果您的飛利浦電鬍刀在保固期間停止運作，請按一下這裡要求維修或更換。連結頁面也可協助您判斷產品是否在保固期內。

由於大多數飛利浦電鬍刀都具備防水設計，因此不建議您在家中更換電池。打開電鬍刀機體可能會影響其防水性，並可能導致機體損壞或人員受傷。

提示：請參閱疑難排解文章「我的飛利浦電鬍刀無法正常運作」，解決許多可能遭誤認為電池故障的常見問題。

此頁面之資訊適用於以下型號： XP9403/49 , XP9405/31 , XP9201/30 , XP9202/20 , XP9205/05 , XP9403/31 , XP9402/06 , XP9401/38 , XP9404/38 , S1141/00 , S7887/58 , S7885/53 , S7885/50 , S7882/55 , X5012/05 , X5004/00 , X5006/00 , S7886/35 , SP9885/36 , SP9882/37 , S7882/65 , SP9830/12 , SP9888/63 , SP9870/13 , SP9873/14 , SP9871/13 , S5466/03 , SP9830/26 , S9982/50 , S9987/54 , S9983/95 , S1301/02 , S7786/65 , S5585/35 , S7783/55 , S7786/50 , S5587/10 , S5589/95 , S1131/41 , S1231/41 , S1332/41 , S1103/02 , S7970/26 , S7910/16 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , SP9863/14 , SP9820/12 , SP9860/13 , SP9880/61 , S556/12 , S528/12 , S106/02 , S116/02 , S9751/33 , S9551/31 , S7530/50 , S7370/12 , S7720/31 , S5510/45 , S5400/06 , S5340/06 , S5140/26 , S5110/06 , S7510/41 , S550/12 , S520/12 , S9711/33 , S9911/62 , S9111/12 , S9511/31 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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