飛利浦 i9000 系列電鬍刀上的符號代表什麼意思？

更新於 2025 年 6 月 23 日

您的飛利浦電鬍刀會使用符號、圖示和其他訊號來提供重要的使用及維護資訊。

本文中顯示的部分圖示會附帶英文文字。電鬍刀上的文字會根據您的語言設定而變更，但所有語言使用的符號皆相同。

備註：本文僅適用於飛利浦 i9000 系列電鬍刀。圖示和符號會因您使用的是 i9000、i9000 Prestige 或 i9000 Prestige Ultra 而異。顏色可能與下列範例有所不同。

插頭與箭頭

電源插頭下方帶有箭頭的小符號，表示連接電源時無法使用電鬍刀。

請先拔除電鬍刀的電源插頭，再開啟電源。

水龍頭與電鬍刀刀頭

拆解的電鬍刀刀頭上方有水在流動的水龍頭，表示您的電鬍刀需要深層清潔。此提醒會每個月自動出現一次。

請依照使用手冊所述的指示清潔電鬍刀 (提示：也可從線上存取使用手冊)。

3 滴水滴

3 滴水滴的符號表示您的電鬍刀需要清潔。此圖示會在每次刮鬍後自動出現。

請依照使用手冊所述的指示清潔電鬍刀 (提示：也可從線上存取使用手冊)。

水平線條

單一水平橫條或橫線代表電鬍刀的電池電力不足。

將電鬍刀連接至電源，以為電鬍刀充電。

電鬍刀充電時，線條會從底部開始一一填滿，剛開始時線條會先閃爍，然後轉為持續亮起，如此直到所有線條都持續亮起，即代表電鬍刀已充飽電。

IQ 符號

結合字母 I 和 Q 的圖示代表電鬍刀的整合式 SkinIQ 技術正在監控您的刮鬍狀況。

電池

出現小型電池圖示時，表示電池電力已 (幾乎) 耗盡。


請將電鬍刀連接至電源，以為其充電。

羽毛、電鬍刀刀頭、加號 (+)、泡泡

這些符號代表電鬍刀的刮鬍模式。

  • 羽毛：敏感模式
  • 五邊形電鬍刀刀頭：一般模式
  • 帶有加號 (+) 的五邊形電鬍刀刀頭：密集模式
  • 泡泡：泡沫模式，適用於搭配刮鬍泡或凝膠進行刮鬍

在開啟電鬍刀電源時，可按下顯示幕底部的按鈕來調整模式。

液體容器

需要更換 Quick Clean Pod 補充匣時，裝有藍色液體的小容器會顯示在電鬍刀機身上。

鎖頭

旅行鎖啟動時，電鬍刀機身上會出現一個小型鎖頭符號。這是為了避免電鬍刀在旅程中或收納時自動開啟。

請參閱使用手冊 (亦可自線上取得)，以瞭解停用和啟用旅行鎖的相關資訊。

提示：針對 i9000，只要按住電源按鈕約 5 秒即可啟用或停用旅行鎖。如為 i9000 Prestige 和 i9000 Prestige Ultra，請使用顯示幕底部的選單按鈕來存取旅行鎖。 

帶有對話框的手機

帶有語音/對話/通知符號的手機小圖示表示您的電鬍刀正與 GroomTribe 應用程式通訊，或電鬍刀的記憶體幾乎已滿。

定期將刮鬍資料與 GroomTribe 應用程式同步，可深入瞭解您的刮鬍效能等資訊。

