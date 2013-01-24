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蒸氣熨斗
簡單、高效
快速、耐用
智能、強效
熨衣更快速*、更輕鬆
Philips Azur Performer Plus
蒸氣熨斗
GC4526/17
成為第一個複查該產品
更輕鬆完成熨衣任務。Philips Azur Performer Plus 能輸出強力蒸氣，滑動流暢無比，助您快速完成每週一次的熨衣任務。機身配備便捷的自動清洗功能，有效清除水垢。
持續釋出強勁蒸氣
，多達每分鐘 50 克，
快速燙平褶痕
SteamGlide Plus 底板，
滑動流暢無比
自動清洗功能助您輕鬆保養熨斗
，避免鈣垢積聚
保持衣物
在熨燙時潔淨無瑕
建議零售價:
HK$798.00
與平均 2200 瓦的 Philips 蒸氣熨斗比較
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成為第一個複查該產品
強勁蒸氣
可快速熨平縐痕
我們快速、耐用的蒸氣熨斗能輸出更多蒸氣，助您快速完成熨衣。在有需要時，只需按下一個按鈕，即可輸出額外蒸氣，去除頑固縐痕。
簡單的自動清洗功能
，以保持持久的蒸氣表現
鈣垢積緊可影響熨燙表現，亦會縮短熨斗的壽命。特別設計的內置除鈣格能收集所有鈣垢，方便清除，保持長效可靠的熨燙表現。
滑動最流暢
我們的熨斗底板 SteamGlide Plus 配備 6 層塗層，有效防刮，保持持久有效的熨燙表現。
保持衣物在熨燙時潔淨無瑕
防滴漏系統可預防滴漏，避免水滴沾濕衣料，讓您在任何溫度設定下都可自信地熨衣
選擇最適合您的蒸氣熨斗
Philips Azur Performer Plus
GC4526/17
HK$798.00*
蒸氣電熨斗
與當前選擇進行比較
Philips Azur Performer Plus
GC4515/30
HK$658.00*
蒸氣電熨斗
與當前選擇進行比較
Philips Azur Performer
GC3810/20
HK$578.00*
蒸氣電熨斗
與當前選擇進行比較
更多資訊
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功率
高達 2600 瓦
高達 2400 瓦
高達 2400 瓦
持續輸出蒸氣
每分鐘50克
每分鐘45克
每分鐘40克
強力蒸氣噴射
210克
180克
150克
底板
T-ionicGlide 鈦離子底板
SteamGlide Plus 底板
SteamGlide Plus 底板
水箱
300 毫升
300 毫升
300 毫升
防滴漏技術
是
是
是
除鈣垢功能
內置除鈣格
內置除鈣格
簡易除鈣功能
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