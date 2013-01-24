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蒸氣熨斗
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簡單、高效
快速、耐用

智能、強效

    熨衣更快速*、更輕鬆

    Philips Azur Performer Plus

    蒸氣熨斗

    GC4526/17

    成為第一個複查該產品

    更輕鬆完成熨衣任務。Philips Azur Performer Plus 能輸出強力蒸氣，滑動流暢無比，助您快速完成每週一次的熨衣任務。機身配備便捷的自動清洗功能，有效清除水垢。 
    配備功能
    持續釋出強勁蒸氣，多達每分鐘 50 克，快速燙平褶痕
    配備功能
    SteamGlide Plus 底板，滑動流暢無比
    配備功能
    自動清洗功能助您輕鬆保養熨斗，避免鈣垢積聚
    配備功能
    保持衣物在熨燙時潔淨無瑕
    建議零售價: HK$798.00

    與平均 2200 瓦的 Philips 蒸氣熨斗比較
    快捷地熨衣服

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    成為第一個複查該產品

    更快速熨平縐痕圖示

    強勁蒸氣可快速熨平縐痕

    我們快速、耐用的蒸氣熨斗能輸出更多蒸氣，助您快速完成熨衣。在有需要時，只需按下一個按鈕，即可輸出額外蒸氣，去除頑固縐痕。 

    簡單自動清洗功能圖示

    簡單的自動清洗功能，以保持持久的蒸氣表現

    鈣垢積緊可影響熨燙表現，亦會縮短熨斗的壽命。特別設計的內置除鈣格能收集所有鈣垢，方便清除，保持長效可靠的熨燙表現。

    滑動最流暢圖示

    滑動最流暢

    我們的熨斗底板 SteamGlide Plus 配備 6 層塗層，有效防刮，保持持久有效的熨燙表現。

    潔淨無瑕圖示

    保持衣物在熨燙時潔淨無瑕

    防滴漏系統可預防滴漏，避免水滴沾濕衣料，讓您在任何溫度設定下都可自信地熨衣

    選擇最適合您的蒸氣熨斗

    GC4526/17

    Philips Azur Performer Plus

    GC4526/17

    HK$798.00*
    蒸氣電熨斗
    與當前選擇進行比較
    GC4515/30

    Philips Azur Performer Plus

    GC4515/30

    HK$658.00*
    蒸氣電熨斗
    與當前選擇進行比較
    GC3810/20

    Philips Azur Performer

    GC3810/20

    HK$578.00*
    蒸氣電熨斗
    與當前選擇進行比較

    功率
    • 高達 2600 瓦
    • 高達 2400 瓦
    • 高達 2400 瓦

    持續輸出蒸氣
    • 每分鐘50克
    • 每分鐘45克
    • 每分鐘40克

    強力蒸氣噴射
    • 210克
    • 180克
    • 150克

    底板
    • T-ionicGlide 鈦離子底板
    • SteamGlide Plus 底板
    • SteamGlide Plus 底板

    水箱
    • 300 毫升
    • 300 毫升
    • 300 毫升

    防滴漏技術

    除鈣垢功能
    • 內置除鈣格
    • 內置除鈣格
    • 簡易除鈣功能
    * 建議零售價
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    熨衣更快速
    建議零售價: HK$798.00