合適的嬰兒奶瓶如何幫助減少絞痛？

絞痛背後的故事

在我們討論嬰兒奶瓶前，讓我們先把焦點放在絞痛上。據我們所知，健康的寶寶在出生兩週後開始會有一段百日哭的時間，並會在寶寶大約 3 至 4 個月大的時候停止。這種被稱為絞痛的情形，其實屬正常現象。

任何寶寶都可能有絞痛情況！

防絞痛奶瓶餵哺

絞痛與奶瓶餵哺如何扯上關係呢？其實，即使百日哭是寶寶早期發育的一個眾所周知的階段，但成因卻因寶寶而異。

未健全發育的消化系統（一切都太新！）和肚內的空氣可以加重絞痛的情況。

如果使用奶瓶餵哺就要留意，因為奶瓶餵哺的寶寶會比母乳餵哺的嬰兒更早出現絞痛情況。原因何在？當寶寶吸吮奶嘴時，可能會不經意吸吮過量的空氣入體內，引起不適。

至關重要的細節

如果您認為寶寶在奶瓶餵哺期間吸入過量空氣，應如何處理？

雖然不能改變寶寶吸吮奶嘴的自然方式，但您可以從嬰兒奶瓶的設計入手。因此，我們在奶嘴加上獨特靈活的活門設計，防止真空，使空氣進入奶瓶，而非寶寶的肚子，從而減少腸氣、吐奶和打嗝的情況。

研究顯示這種防絞痛設計可以真正在餵哺期間及之後，大大改善寶寶的舒適感。倫敦兒童營養研究中心對 145 名健康足月的嬰兒進行了一項觀察研究。研究分別在他們 2 週和 6 週時進行。結果顯示使用 Philips Avent 防絞痛嬰兒奶瓶餵哺的嬰兒，比使用普通奶瓶的嬰兒較少出現絞痛。

此外，使用 Philips Avent 防絞痛嬰兒奶瓶的嬰兒，比使用普通設計奶瓶的嬰兒較少有煩燥不安的表現，尤其在晚上。

雖然不能完全避免絞痛（這屬正常現象而且只是暫時性），但可以使用特別設計的防絞痛奶瓶來減輕症狀，並且可以在用餐時減少打嗝。

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