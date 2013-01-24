體驗更清晰視野

光束集中且精確，讓您看得清楚，也容易被看見。全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。