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Connector rings LED-HL [~H7]

LED 安裝所需配件

11172BX2
  • 易於安裝 易於安裝 易於安裝
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    Connector rings LED-HL [~H7] LED 安裝所需配件

    11172BX2

    易於安裝

    H7 車頭燈配備各種燈架，讓安裝更複雜。Philips 連接環可確保您的燈泡適用於各大汽車型號。 查看各種好處

    Connector rings LED-HL [~H7] LED 安裝所需配件

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      爲愛車找到適用的型號

      現有四種型號型號可供選擇：A 型，Philips LED-HL [H7]附有；B 型、C 型和 D 型則另行出售以確保適合其他汽車型號。C 型與 Philips Ultinon 及 Ultinon Essential LED-HL [~H7] 兼容。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        型號
        11172BX2
        範圍
        • LED
        • LED-HL [~H7] 連接環
        類型
        B 型

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        包合適
        產品特色
        LED 連接器

      • 訂購資訊

        訂購項目
        11172BX2
        訂購代碼
        5121930

      • 包裝資料

        EAN1
        8719018051219
        EAN3
        8719018051226
        包裝類型
        X2

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        80  克
        高度
        15.1  厘米
        長度
        8.5  厘米
        每件淨重
        60  克
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