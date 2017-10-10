為您的車燈升級，為您的風格升級

眼睛是我們的靈魂之窗，所以您的車燈也揭露不少關於您坐駛的底細。如果您想提升愛驅的風格，最精明而又不需要買新車的方法是升級車頭燈，這樣您便可節省一大筆開支。你的愛驅是您的身份象徵，所以您應該以 Philips LED 車頭燈宣示您的品味。與傳統的黃燈相比，清晰的白光更具現代感。為了讓愛驅的外觀更高端，精明的駕駛者都會選擇品味超凡的 Philips LED 車頭燈。