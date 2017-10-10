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更光、更白、更強。
Philips X-tremeUltinon LED [~H11] 是一款配備 6000 開氏溫度 (Kelvin) 的優質 LUXEON LED。我們的專利 SafeBeam 技術能在您需要照明的地方準確發出亮度提升 200％ 的燈光。先進的 AirCool 設計讓燈泡使用壽命更持久。查看各種好處
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Philips X-tremeUltinon LED 燈泡專為複雜的投射式車頭燈而設計。用作反射燈時也可提供額外的亮度提升效果，因此無論您使用甚麼燈具，各種車型都可以使用。
在黑暗中駕駛相當具挑戰性，所以您需要依靠車頭燈。前方和周邊的視野對於提高您的駕駛能力和更安全地駕駛都非常重要。透過帶來強烈的明亮光束，Philips X-tremeUltinon LED 車頭燈讓您的視野提升至 200％。一旦您體驗過這種仿如日光般的燈光效果，您就會愛上 LED 照明。開車時看到越多，您的駕駛表現就會越好、反應更快，駕駛更安全。選擇 Philips 讓您戰勝黑暗，更有自信、更得心應手地開始在夜間駕駛。
Philips X-tremeUltinon LED 車頭燈配備高達 6000 開氏溫度的色溫，根據汽車級 LUXEON 技術產生明亮的白色及日光般的光束。透過更清晰的視野，您能夠更準備地發現障礙物，並選擇最好的行車線。從此，您再也不會因為要觀察前方的地形而感到疲勞，因為明亮的燈光會為您帶來更舒適和令人振奮的夜間駕車體驗。
眼睛是我們的靈魂之窗，所以您的車燈也揭露不少關於您坐駛的底細。如果您想提升愛驅的風格，最精明而又不需要買新車的方法是升級車頭燈，這樣您便可節省一大筆開支。你的愛驅是您的身份象徵，所以您應該以 Philips LED 車頭燈宣示您的品味。與傳統的黃燈相比，清晰的白光更具現代感。為了讓愛驅的外觀更高端，精明的駕駛者都會選擇品味超凡的 Philips LED 車頭燈。
最好的車頭燈不單只是要產生強勁的光線。為汽車製造極度明亮的 LED 燈泡並不太難，將那些更明亮的光線用於哪裡才是重點。不受控制的明亮光線不適合駕駛，並有可能會產生危險的眩光。Philips LED 車頭燈配有 SafeBeam 技術，能夠將光線聚焦到您需要照亮的地方。傳統的鹵素車頭燈根據道路安全規定而設計，帶來均勻準確的光束模式。而透過更精確的光線控制，開車時的視野將會更為廣濶，讓您成為一位更好、更安全的夜間駕駛者。
大家都想要明亮而時尚的車頭燈，但又不希望不斷更換壞掉的燈。一般車頭燈的一大缺點是光線越強，使用壽命越短。X-tremeUltinon LED 產品耐用度極高，亮線強度越高，使用壽命越長。AirFlux 和 AirCool 熱度管理系統等特性，讓產品可使用持續長達 12 年。由於大部分汽車都需要在這段時間內進行更換或升級，所以這款時尚新款的車頭燈，使用壽命可謂與您的愛驅不相上下。
LED 車頭燈會產生需要控制的熱力。Philips AirFlux 和 AirCool 技術是一種智能的冷卻系統，能夠將熱力從光線的重要部件移開。通過增加耐熱度，Philips LED 車頭燈比目前市場上的其他同類產品使用壽命更長。燈具的耐用度不僅是為了方便和節省開支，也是為了確保安全。您絕不希望車燈在使用時損壞，所以使用 Philips LED 車燈，您就可以安心駕駛。
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。
在設計上，燈具方便在兼容車輛上安裝，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。 但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips LED 車頭燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車頭燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。
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