Ultinon Pro9000 配備獨家汽車 LED
為駕駛愛好者而設的突破性 LED
Philips Ultinon Pro9000 為 LED 改型燈泡奠定新標準，其亮度提高至 250%*，更亮白的燈光讓表現更理想，而纖巧設計能輕易安裝到大多數車輛。*與最低法定標準比較。
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Ultinon Pro9000 配備獨家汽車 LED
為駕駛愛好者而設的突破性 LED 原裝汽車 LED 表現 燈泡類型：H8/H11/H16 亮度增強最多 250% 5,800 K 冷白光 Lumileds TopContact LED 燈泡數目：2 亮度增強最多 250%
全新 Philips Ultinon Pro9000 車頭燈燈泡能在駕駛時，為您提供出色的能見度。這款燈泡能夠發出比最低法定鹵素燈泡亮度高 250% 的燈光，能在路上提供穩定光線。這款燈泡能提供最優化光譜，使道路標誌更加清晰。讓您看得更遠，反應更快！
Lumileds 擁有在零件市場獨有的 OEM LED
領先市場的 Philips Ultinon Pro9000 以獨有的頂級 Lumileds TopContact LED 晶片提高性能。這些獨特的 OEM LED 能優化光線的一致性，產生更低熱量，並提供理想光色，帶來更清晰的能見度。因 Lumileds 汽車 LED 晶片和 Philips 車頭燈燈泡均採用絕佳的部件和技術，使其被世界主要汽車製造商所選用，以提供無可比擬的性能和延長燈泡壽命。
高達 5,800K 的色溫，帶來冷白燈光
盡情享受實用性與性能之間的平衡。經原裝設備製造商認證，Philips Ultinon Pro9000 能提供高達 5800K 色溫，在夜間駕駛時為雙眼帶來最高舒適度。可減少疲憊及眼睛疲勞所帶來的風險，使黑暗中的駕駛更加安全舒適。
在路上按您的需要投射光線
Philips Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片能提供完美定位，可在路上按駕駛者需要準確投射光線，而不會讓迎面車輛的駕駛者感到眩目。Philips 燈泡更採用 Philips SafeBeam，能產生最佳可用光束及無眩光模式。Philips Ultinon Pro9000 使駕駛更安全。
小面積，高性能
Philips Ultinon Pro9000 以小巧而高效的設計蘊藏強勁的技術。Philips Ultinon Pro9000 以性能和易用性為前提而打造，全新一體式燈泡設計能使安裝快速輕鬆。內置驅動器讓您無需再擔心車頭燈空間有限。此極致輕巧設計能確保兼容多種車型。
電力的高兼容性，適用於大多數車輛
LED 改型燈泡和鹵素燈泡在功率、合成和功耗方面都不同。使用其他 LED 替換鹵素燈泡可能會導致燈光閃爍等問題。Philips Ultinon Pro9000 燈泡無需額外變壓器**，就能在大多數車輛消除閃爍情況。這些燈泡能直接與車輛電力系統配合使用，提供一致的光線和色溫。
兼容 12V 及 24V，提供更廣泛的可用性
Philips Ultinon Pro9000 同時兼容 12V 及 24V 電力系統，適合大部分車型。
延長壽命達 5,000 小時
大家都想要明亮時尚的車頭燈，但又不希望不斷更換壞掉的燈。一般車頭燈的一大缺點是光線越強，使用壽命越短。Philips Ultinon Pro9000 車頭燈持久耐用，亮線強度越高，LED 使用壽命越長。採用 AirBoost 和 AirCool 熱度管理系統，使產品可持續使用高達 5,000 小時。
符合現今駕駛者所需的耐用性
Philips Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵認證，同時具有防濺水保護功能，保證符合 EMI 標準及汽車行業的電磁干擾標準。燈泡經過精心設計，能承受嚴苛的現代日常駕駛要求，提供符合現今駕駛者所需的耐用性。同時可提供高質素的日常性能，能在整個旅程中提供更明亮一致的光線。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
市場推廣詳細說明
期望效果
明亮白光 產品特色
汽車級品質 LED
產品說明
應用
前霧燈 機座
PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3 型號
LED Fog 11366 U90CW X2 ECE 認可
沒有 範圍
Ultinon Pro9000 技術特點
AirBoost、SafeBeam 技術 技術
LED 類型
LED-FOG [~H8/H11/H16]
使用壽命
使用壽命
5000 小時
燈光特性
色溫
5800K 流明 [lm]
950
電氣特性
瓦數
11
瓦 電壓 [V]
13.2 V
訂購資訊
訂購項目
11366U90CWX2 訂購代碼
712431
包裝資料
包裝類型
X2 EAN1
8719018007124 EAN3
8719018007131
產品包裝資訊
每件總重量
346
克 長度
15.2
厘米 寬度
7
厘米 高度
18.9
厘米 每件淨重
53
克 包裝數量
2 件 最小起訂量（專業人士使用）
6 個 長度【厘米】
15.2 寬度【厘米】
7 高度【厘米】
15.2 每件淨重【克】
7 每件總重量【克】
18.9
外包裝資訊
長度
32.5
厘米 寬度
22
厘米 高度
19.1
厘米 每件淨重
22
克 每件總重量
2.4
千克
與鹵素燈泡的法定最低標準相比。 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責 * 對於部分罕見的情況，可能需要額外用於燈光維修的 CANbus，以完全消除閃爍。
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