雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。
打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。明亮的信號燈確保他人看到您，從而提升安全。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon LED 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。
白熾燈需要時間點亮才能達到最高光度效能，而 LED 燈則可立即亮起。兩者差異以少於一秒作為測量單位。剎車時，即使不足一秒的時候都至關重要。以每小時 100 公里為例，僅 0.4 秒的反應時間差異便等於 11 米的額外反應距離，即是大約 2.5 部車長的額外思考時間。而當您使用 Philips LED 停車燈，在您刹車一刻，隨後車輛的司機便會同時知道。
Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外信號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享用強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。
在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。
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