為您的車燈升級，為您的風格升級

雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。