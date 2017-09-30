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  • 明亮信號燈，打造型格愛車。 明亮信號燈，打造型格愛車。 明亮信號燈，打造型格愛車。

    Ultinon LED 車内及信號燈泡<br>

    11961ULWX2

    明亮信號燈，打造型格愛車。

    想令愛車更型格，不要錯過這些色彩亮麗的信號燈。Philips Ultinon LED T10 車內及定位燈配備 6000K 日光效果，明亮時尚，讓您安全打燈同時兼具型格。

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    Ultinon LED 車内及信號燈泡<br>

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    明亮信號燈，打造型格愛車。

    耐用 LED 品質

    • LED-T10 [~W5W]
    • 燈泡數目：2
    • 12 伏，6000K 日光效果
    • 定位、車內

    為您的車燈升級，為您的風格升級

    雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更具型格。如果您希望提升風格而不購買新車，將車內及車外燈更換為 LED 是最明智的投資。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

    更光亮信號，更加安全

    打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。明亮的信號燈確保他人看到您，從而提升安全。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon LED 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。

    耐用持久的 LED 照明

    您想要明亮時尚的汽車燈，但不希望經常更換故障的燈具，而這正是傳統車頭燈的最大缺點：燈光越明亮，使用壽命越短。而在相同的亮度下，LED 的使用壽命更長。Philips Ultinon LED 汽車燈更耐熱抗震，是提供持久效能的最佳選擇。

    均勻光線散射以增強能見度

    Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外信號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。

    Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

    技術先進的 Philips 照明在汽車業內鼎鼎有名，擁有超過 100 年歷史。Philips Automotive Grade Quality（汽車等級品質）產品依照嚴格的品質管制程序（包含適用的 ISO 標準）開發設計，帶來一致的高生產標準。主要汽車製造商之所以都選擇 Philips 燈具，是因為購買 Philips 就是購買質素。您可以獲得高效明亮的照明效果，同時展現高端的風格。

    安裝簡單，兼容多種車型

    在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      風格
      產品特色
      明亮信號燈，打造型格愛車

    • 產品說明

      應用
      定位、車內
      機座
      W2，1x9，5d
      指定 LED 類型
      LED-T10 [~W5W]
      ECE 認可
      沒有
      範圍
      Ultinon LED
      技術
      LED
      類型
      [~W5W]

    • 使用壽命

      使用壽命
      長達 8 年

    • 燈光特性

      流明
      50
      色溫
      高達 6000K

    • 電氣特性

      電壓
      12  伏

    • 訂購資訊

      訂購項目
      11961ULWX2
      訂購代碼
      39881630

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900398816
      EAN3
      8727900398823
      包裝類型
      X2

    • 產品包裝資訊

      長度
      6.8  厘米
      寬度
      2.8  厘米
      高度
      9.2  厘米
      包裝數量
      2
      最小起訂量（專業人士使用）
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      19.5  厘米
      寬度
      15.1  厘米
      高度
      8.5  厘米
      每件總重量
      0.37  kg

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