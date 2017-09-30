雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更具型格。如果您希望提升風格而不購買新車，將車內及車外燈更換為 LED 是最明智的投資。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。
打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。明亮的信號燈確保他人看到您，從而提升安全。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon LED 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。
您想要明亮時尚的汽車燈，但不希望經常更換故障的燈具，而這正是傳統車頭燈的最大缺點：燈光越明亮，使用壽命越短。而在相同的亮度下，LED 的使用壽命更長。Philips Ultinon LED 汽車燈更耐熱抗震，是提供持久效能的最佳選擇。
Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外信號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。
技術先進的 Philips 照明在汽車業內鼎鼎有名，擁有超過 100 年歷史。Philips Automotive Grade Quality（汽車等級品質）產品依照嚴格的品質管制程序（包含適用的 ISO 標準）開發設計，帶來一致的高生產標準。主要汽車製造商之所以都選擇 Philips 燈具，是因為購買 Philips 就是購買質素。您可以獲得高效明亮的照明效果，同時展現高端的風格。
在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。
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