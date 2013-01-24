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Ultinon LED

車内及信號燈泡

11961ULWX2
  • 明亮信號燈，打造型格愛車。 明亮信號燈，打造型格愛車。 明亮信號燈，打造型格愛車。
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    Ultinon LED 車内及信號燈泡

    11961ULWX2

    明亮信號燈，打造型格愛車。

    想令愛車更型格，不要錯過這些色彩亮麗的信號燈。Philips Ultinon LED T10 車內及定位燈配備 6000K 日光效果，明亮時尚，讓您安全打燈同時兼具型格。 查看各種好處

    Ultinon LED 車内及信號燈泡

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      耐用 LED 品質

      • LED-T10 [~W5W]
      • 燈泡數目：2
      • 12 伏，6000K 日光效果
      • 定位、車內

      為您的車燈升級，為您的風格升級

      雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更具型格。如果您希望提升風格而不購買新車，將車內及車外燈更換為 LED 是最明智的投資。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

      更光亮信號，更加安全

      打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。明亮的信號燈確保他人看到您，從而提升安全。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon LED 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。

      耐用持久的 LED 照明

      您想要明亮時尚的汽車燈，但不希望經常更換故障的燈具，而這正是傳統車頭燈的最大缺點：燈光越明亮，使用壽命越短。而在相同的亮度下，LED 的使用壽命更長。Philips Ultinon LED 汽車燈更耐熱抗震，是提供持久效能的最佳選擇。

      均勻光線散射以增強能見度

      Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外信號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。

      Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

      技術先進的 Philips 照明在汽車業內鼎鼎有名，擁有超過 100 年歷史。Philips Automotive Grade Quality（汽車等級品質）產品依照嚴格的品質管制程序（包含適用的 ISO 標準）開發設計，帶來一致的高生產標準。主要汽車製造商之所以都選擇 Philips 燈具，是因為購買 Philips 就是購買質素。您可以獲得高效明亮的照明效果，同時展現高端的風格。

      安裝簡單，兼容多種車型

      在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900398816
        EAN3
        8727900398823
        包裝類型
        X2

      • 產品說明

        技術
        LED
        範圍
        Ultinon LED
        類型
        [~W5W]
        ECE 認可
        沒有
        機座
        W2，1x9，5d
        應用
        定位、車內
        指定 LED 類型
        LED-T10 [~W5W]

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        風格
        產品特色
        明亮信號燈，打造型格愛車

      • 燈光特性

        色溫
        高達 6000K
        流明
        50

      • 訂購資訊

        訂購項目
        11961ULWX2
        訂購代碼
        39881630

      • 外包裝資訊

        高度
        8.5  厘米
        長度
        19.5  厘米
        寬度
        15.1  厘米
        每件總重量
        0.37  千克

      • 產品包裝資訊

        高度
        9.2  厘米
        長度
        6.8  厘米
        寬度
        2.8  厘米
        最小起訂量（專業人士使用）
        20
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        長達 8 年

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