技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享用強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端，盡享安全流暢駕駛。
在黑暗中駕駛極具挑戰性，所以您需要依靠車頭燈。前方和周邊的視野對於提高您的駕駛能力和更安全地駕駛都非常重要。透過帶來強烈的明亮光束，Philips Ultinon LED 車頭燈讓您的視野提升至 160%。一旦您體驗過這種仿如日光般的燈光效果，您就會愛上 LED 照明。開車時看到越多，您的駕駛表現就會越好、反應更快，駕駛更安全。選擇 Philips 讓您戰勝黑暗，更有自信、更得心應手地開始在夜間駕駛。
Philips Ultinon LED 燈採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。驅動器盒是 LED 燈的大腦，處理瓦數和光線輸出等性能表現。市場上的許多其他 LED 燈升級解決方案是將驅動器盒放置在 LED 燈主體外部。Philips Ultinon LED 燈直接將其集成到機體中，以最小的空間達至最優化設計。優化 LED 燈的尺寸是關鍵，因為一些光學組件非常細小。Philips ltinon LED 燈設計輕巧適用於各種車型，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝。
想要夠光亮又夠時尚的車頭燈，但又不想頻繁更換壞燈泡。越光亮的燈泡，其壽命就越短，這可謂是傳統車頭燈燈的主要弱點。LED 燈則更加持久，Philips Ultinon LED 產品展現前所未有的持久性能，使用壽命可長達 8 年。
Philips Ultinon LED-HL [~H7] 燈用於反射器頭燈，不建議用於投影機大燈系統。
全靠高達 6000 開爾文的色溫，Philips Ultinon LED 車頭燈產生明亮的白色及類似日光的光束。透過更清晰的視野，您能夠更容易發現障礙物，並選擇最好的行車線。而且，您將不再因為要看前方的地形而疲勞，明亮的燈光為您帶來更舒適和令人振奮的夜間駕車體驗。
在設計上，燈具方便在兼容車輛上安裝，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。 但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips LED 車頭燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車頭燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。
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