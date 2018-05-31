輕鬆安裝全賴集成電子設備

Philips Ultinon LED 燈採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。驅動器盒是 LED 燈的大腦，處理瓦數和光線輸出等性能表現。市場上的許多其他 LED 燈升級解決方案是將驅動器盒放置在 LED 燈主體外部。Philips Ultinon LED 燈直接將其集成到機體中，以最小的空間達至最優化設計。優化 LED 燈的尺寸是關鍵，因為一些光學組件非常細小。Philips ltinon LED 燈設計輕巧適用於各種車型，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝。