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X-tremeVision G-force

車頭燈燈泡

12258XVGS2
  • 卓越品質帶來全新極限體驗 卓越品質帶來全新極限體驗 卓越品質帶來全新極限體驗
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    X-tremeVision G-force 車頭燈燈泡

    12258XVGS2

    卓越品質帶來全新極限體驗

    Philips X-tremeVision G-force H1 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度高出 130% 且燈光射程極佳。讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處

    X-tremeVision G-force 車頭燈燈泡

    卓越品質帶來全新極限體驗

    Philips X-tremeVision G-force H1 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度高出 130% 且燈光射程極佳。讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處

    卓越品質帶來全新極限體驗

    Philips X-tremeVision G-force H1 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度高出 130% 且燈光射程極佳。讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處

    X-tremeVision G-force 車頭燈燈泡

    卓越品質帶來全新極限體驗

    Philips X-tremeVision G-force H1 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度高出 130% 且燈光射程極佳。讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處

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      卓越品質帶來全新極限體驗

      亮度增強最多 130%

      • 燈泡類型：H1
      • 每個包裝數量：2
      • 12 伏，55 瓦
      • 更光亮

      亮度增強最多 130%，讓您看得更遠，反應更快

      完美的照明效果在座駕前方 75 至 100 米之間的距離尤其重要。Philips X-tremeVision G-force 提升燈光亮度多達 130％，增強您的視野。相比其他大部分鹵素車頭燈泡，這款燈具能更快地協助您識別障礙物和任何潛在危險。

      其中一款最亮的燈泡：最亮的燈光效果

      Philips X-tremeVision G-force 車頭燈採用優化的高精確度燈絲幾何設計，配合高達 13 巴的高壓氣體填充，以及高精確度塗層和優質的抗 UV 石英玻璃，為汽車照明燈具產品設立了新標準，帶來最佳照明性能，以及超強的駕駛視野。

      明顯更亮白的燈光，提高舒適度和安全性

      高達 3500 Kelvin 的明亮白光比標準車頭燈明顯更亮白。Philips 專利的漸進塗層技術帶來更明亮的光線。您可享受最明亮的照明效果，讓夜間駕駛時感覺更舒適。

      與汽車壽命看齊的安全燈光，讓您駕駛時視野更遠，更易被其他駕駛者看到

      汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險，而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈泡故障會降低您的駕駛視野和駕駛者的安全，為您和道路交通帶來隱患。Philips X-tremeVision G-force 經過優化的設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。

      性能卓越的燈具必須具備更明亮、壽命更長的優點

      Philips X-tremeVision G-force 車頭燈的效能卓越，可帶來增光多達 130％ 的明亮光線，而壽命依然長久。Philips X-tremeVision G-force 的燈具壽命長達 450 小時*，在亮度更強的燈具選擇中有明顯的優勢。（*以 13.2V 的標準電壓測試）

      防震的持久性能燈泡

      絕不要讓坑洞使您停滯不前。今天的旅程或許挑戰重重，但 Philips X-tremeVision G-force 的設計持久耐用。經過防震測試，燈泡性能絕對持久可靠。

      最安全的道路合法車燈

      Philips X-tremeVision G-force 是目前在法律允許參數範圍內，將車頭燈升級至最安全、最簡單和效能最高的選擇。燈具全面通過 ECE 認證。

      Philips 是各大汽車製造商之選

      技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 原廠品質規格產品的設計和開發均遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。X-tremeVision G-force 與奧迪、寶馬、福特、通用、豐田和福士等主要品牌的汽車型號兼容。更多有關信息，請參閱產品選擇指南。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2
        EAN1
        8727900355208
        EAN3
        8727900355215

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        55 瓦

      • 使用壽命

        使用壽命
        350 小時

      • 燈光特性

        流明
        1550 ±15% lm
        色溫
        高達 3500  K

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12258XVGS2
        訂購代碼
        35520828

      • 外包裝資訊

        高度
        12  厘米
        長度
        28.6  厘米
        寬度
        14.1  厘米
        每件總重量
        0.45  千克

      • 產品說明

        類型
        H1
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        • 前霧燈
        ECE 認可
        範圍
        X-tremeVision G-force
        技術
        鹵素
        機座
        P14,5s
        型號
        12258XVGS2

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        73.9  克
        高度
        13.3  厘米
        長度
        11  厘米
        寬度
        5.3  厘米
        最小起訂量（專業人士使用）
        10
        包裝數量
        2

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        更光亮
        產品特色
        更光亮

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