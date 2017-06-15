Philips 車用燈能高度防潮^

只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C）可以抵抗溫度衝擊：在雨中駕駛時，若車頭燈有損壞，冷雨水觸及熱燈泡，便有可能發生此情況。^用途因燈泡類型而異。