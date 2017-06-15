各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置/泊車燈、車內燈
強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。
我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。
抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。
只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C）可以抵抗溫度衝擊：在雨中駕駛時，若車頭燈有損壞，冷雨水觸及熱燈泡，便有可能發生此情況。^用途因燈泡類型而異。
Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。
X-tremeVision 的獨特產品設計可在道路上提供極度明亮的光線
X-tremeVision 讓您更早辨識到障礙物和交通標誌，讓您的反應時間更快。燈光是駕駛體驗的基本元素，也是防止交通事故的關鍵。這款產品可提高整體能見度和道路照明，有效預防事故發生。
X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可合法在道路上使用。
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