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    X-tremeVision 車頭燈燈泡

    12258XVSM

    安全駕駛，安心自在

    Philips X-tremeVision 鹵素車頭燈提供多 100％ 的更廣闊視野。X-tremeVision 採用最先進的技術製成，實現極致的亮光。產品符合 ECE 規格，可在路上合法使用。

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    此產品已不再銷售。

    X-tremeVision 車頭燈燈泡

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    安全駕駛，安心自在

    提升駕駛視野

    • 燈泡類型：H1
    • 每個包裝數量：2+2
    • 12 V，55 W
    多款不同的 12V 車燈適用於各種用途

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    各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置/泊車燈、車內燈

    兩顆車頭燈同時更換更為安全

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    強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

    Philips 是各大汽車製造商之選

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    100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。

    屢獲殊榮的車用燈製造商

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    我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。

    Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造^

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    抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。

    Philips 車用燈能高度防潮^

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    只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C）可以抵抗溫度衝擊：在雨中駕駛時，若車頭燈有損壞，冷雨水觸及熱燈泡，便有可能發生此情況。^用途因燈泡類型而異。

    Philips 車用燈能高度防紫外線

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    Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

    視野增強 100%，讓您看得更遠，反應更快

    X-tremeVision 的獨特產品設計可在道路上提供極度明亮的光線

    更舒適、更安全的駕駛

    X-tremeVision 讓您更早辨識到障礙物和交通標誌，讓您的反應時間更快。燈光是駕駛體驗的基本元素，也是防止交通事故的關鍵。這款產品可提高整體能見度和道路照明，有效預防事故發生。

    符合 ECE 認證的高質量標準

    X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可合法在道路上使用。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      更光亮
      產品特色
      視野強 100%

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 前霧燈
      • 近光燈
      機座
      P14,5s
      型號
      H1 X-tremeVision
      ECE 認可
      ECE 標記
      E1 21P
      範圍
      X-tremeVision
      技術
      鹵素
      類型
      H1

    • 使用壽命

      使用壽命
      0

    • 燈光特性

      流明
      1550 ±15%  lm

    • 電氣特性

      電壓
      12  伏
      瓦數
      55 瓦

    • 訂購資訊

      訂購項目
      12258XVS2
      訂購代碼
      78898630

    • 包裝資料

      包裝類型
      SM
      EAN1
      8727900368352
      EAN3
      8727900368666

    • 產品包裝資訊

      寬度
      5.6  厘米
      高度
      12.62  厘米
      每件淨重
      5.95  克
      每件總重量
      36.2  克
      長度
      10.6  厘米
      包裝數量 / MOQ
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      29.6  厘米
      寬度
      11.6  厘米
      高度
      14  厘米
      每件總重量
      0.362  千克

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