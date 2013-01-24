CrystalVision 的藍色塗層和銀色頂部設計帶來 4300K 亮白燈光，讓您無論在城市或鄉間駕駛都能享有更好的視野，也能讓其他駕駛著更容易看到您
Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。
各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置/泊車燈、車內燈
強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果
防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強光線。^適用程度因燈泡類型而異
只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。^適用程度因燈泡類型而異
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。
產品說明
電氣特性
使用壽命
燈光特性
包裝資料
訂購資訊
市場推廣詳細說明
外包裝資訊
產品包裝資訊