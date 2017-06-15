時尚駕駛體驗
Philips DiamondVision 鹵素車頭燈高達 5000K 白光為您的愛車提升型格。DiamondVision 特別設計的藍色塗層讓您的車特別出眾。
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時尚駕駛體驗 高達 5000K 極致白光 燈泡類型：H4 12V，60/55W 藍色塗層玻璃 非 ECE 認可 燈泡數目：2 兩顆車頭燈同時更換更為安全
強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果
多款不同的 12V 車燈適用於各種用途
各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置/泊車燈、車內燈
Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造^
抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。
Philips 車用燈能高度防紫外線
Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。
型格優雅的車頭燈
Philips DiamondVision Vision 車頭燈為想要車頭燈射出清晰白光的車主員提供了一個完美的選擇。透過 Philips 專利的塗層技術，DiamondVision 可提供真正的白光，帶來更好的視野和車輛的型格。
Philips 是各大汽車製造商之選
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。
Philips 車用燈能高度防潮^
只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。^適用程度因燈泡類型而異
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
市場推廣詳細說明
期望效果
風格 產品特色
5000K
產品說明
應用 機座
P43t-38 型號
H4 DiamondVision ECE 認可
沒有 ECE 標記
N/A 範圍
DiamondVision 技術
鹵素 類型
H4
使用壽命
使用壽命
B3/Tc = 300/500
燈光特性
色溫
高達 5000
K 流明
950 lm ± 15%
lm
電氣特性
瓦數
60 瓦 /55 瓦
瓦 電壓
12
伏
訂購資訊
訂購項目
12342DVS2 訂購代碼
69661830
包裝資料
包裝類型
S2A EAN1
8711500696618 EAN3
8711500789174
產品包裝資訊
寬度
5.3
厘米 高度
10.9
厘米 每件淨重
21.5
克 每件總重量
126.5
克 長度
10.9
厘米 包裝數量 / MOQ
20
外包裝資訊
長度
27.6
厘米 寬度
22.8
厘米 高度
12.6
厘米 每件總重量
2.53
千克
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